बजट से मध्य प्रदेश के 6 जिलों में इंफ्रास्ट्रक्चर बूस्ट, वित्त मंत्री बोले- 2047 के लक्ष्य वाला बजट

जगदीश देवड़ा ने केन्द्रीय बजट को सराहा, मध्य प्रदेश के 5 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों के इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के लिए विशेष प्रावधान.

UNION BUDGET 2026
बजट से मध्य प्रदेश के 6 जिलों में बढ़ेगी विकास की रफ्तार (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : February 1, 2026 at 4:09 PM IST

Updated : February 1, 2026 at 4:22 PM IST

4 Min Read
भोपाल: मध्य प्रदेश के भोपाल, इंदौर सहित करीब आधा दर्जन शहरों के विकास में पंख लगने जा रहे हैं. केन्द्रीय बजट में प्रदेश के इन शहरों सहित प्रदेश की 5 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहरों के इंफ्रास्ट्रक्चर को विकसित किया जाएगा. केन्द्रीय बजट में किए गए प्रावधानों का मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने तारीफ की है. उन्होंने कहा कि, "केन्द्रीय बजट देश को और मजबूत दिशा में ले जाने वाला साबित होगा. बजट में मध्य प्रदेश सहित देश के छोटे शहरों का इंफ्रास्ट्रक्शन को मजबूत करने, उद्योगों को बढ़ाने और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने वाले कई प्रावधान किए गए हैं.''

वित्त मंत्री बोले रफ्तार बढ़ाने वाला बजट
केन्द्रीय बजट को लेकर मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने कहा कि, ''यह बजट 2047 के विकसित भारत को समर्पित है, जनता का बजट, जनता के लिए और सभी वर्गों का स्पर्श इस बजट में किया गया है. शहरों के लिए जो व्यवस्था की है, उससे शहरी क्षेत्रों में इंफ्रास्ट्रक्शन और मजबूत होगा. बजट में 5 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहरों के इंफ्रा फंड का प्रावधान होगा. इससे देश के टीयर 2 और 3 शहरों में विकास की रफ्तार बढ़ेगी. केन्द्रीय बजट के बाद मध्यप्रदेश का बजट भी जल्द ही पेश होने जा रहा है.'' वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने कहा कि, ''आगे वाला मध्य प्रदेश का बजट भी 2047 और विकसित मध्य प्रदेश को ध्यान में रखकर लाया जाएगा.''

जगदीश देवड़ा ने केन्द्रीय बजट को सराहा (ETV Bharat)

मध्य प्रदेश के आधा दर्जन जिलों को मिलेगा फायदा
केन्द्रीय बजट में सरकार ने छोटे शहरों को बढ़ावा देने के लिए इंफ्रा फंड का प्रावधान किया है. इसके जरिए 5 लाख से ऊपर आबादी वाले शहरों में सरकार इंफ्रा बूस्ट करेगी. इसके लिए इंफ्रा रिस्क फंड बनाया जाएगा. इसकी मदद से इंफ्रा कंपिनयों को सपोर्ट किया जाएगा. टीयर 2 और टीयर 3 शहर देश की रफ्तार को गति दे रहे हैं. इन शहरों में आधारभूत संरचना को बढावा देने के लिए 5 लाख से ज्यादा आबादी वो टियर 2 और 3 के शहरों के विकास के लिए 11.2 लाख करोड़ का आवंटन किया गया था, जिसे 2026-27 में बढ़ाकर 12.2 लाख करोड़ किया गया है.

इसे शहरों के विकास की रफ्तार का नया कॉरिडोर बताया जा रहा है. अगले 5 सालों में हर शहर में करीबन 5 हजार करोड़ रुपए खर्च होंगे. इससे मध्य प्रदेश के शहरी क्षेत्रों को भी बड़ा फायदा होगा. मध्य प्रदेश में भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, उज्जैन सहित आधा दर्जन से ज्यादा शहरों की जनसंख्या 5 लाख से अधिक है। इसके चलते इन शहरों में विकास की रफ्तार बढ़ेगी.

ग्रामीण महिलाओं के लिए खास प्रावधान
मंत्री कृष्णा गौर ने कहा कि, ''देश जिस तरह से विश्व की बड़ी अर्थव्यवस्था की तरफ बढ़ रहा है, इस अर्थव्यवस्था में इस बजट की बड़ी भूमिका इस बजट के माध्यम से होगी. यह दूरदर्शी बजट है, जो दूरदर्शी लक्ष्य प्रधानमंत्री मोदी ने तय किए हैं, उस दिशा में इस बजट में कई तरह के प्रावधान किए गए हैं. खासतौर से अर्बन सेक्टर और रूरल सेक्टर को लेकर कई प्रावधान किए गए हैं. ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में श्री मार्ट के माध्यम से स्व सहायता उद्यमी कहलाएंगी. टैक्स की जटिल प्रक्रिया का सरलीकरण भी किया गया है, ताकि लोगों को टैक्स भरने में किसी तरह की परेशानी न आए.''

Last Updated : February 1, 2026 at 4:22 PM IST

