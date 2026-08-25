ETV Bharat / state

मध्य प्रदेश में पहले IVF और फर्टिलिटी सेंटर की शुरुआत, AIIMS में निसंतान दंपतियों को 80 प्रतिशत सस्ता इलाज

एम्स भोपाल में एक ही छत के नीचे मिलेगा आधुनिक इलाज, निसंतान दंपतियों के लिए जागी नई उम्मीद, विश्वास चतुर्वेदी की रिपोर्ट.

IVF FERTILITY CENTRE AIIMS MADHYA PRADESH
एम्स भोपाल में एक ही छत के नीचे मिलेगा आधुनिक इलाज (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 25, 2026 at 7:17 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

भोपाल : निसंतानता की समस्या से जूझ रहे दंपतियों के लिए एम्स भोपाल ने बड़ी सौगात दी है. यहां के प्रसूति व स्त्री रोग विभाग में अत्याधुनिक IVF और फर्टिलिटी सेंटर का शुभारंभ किया गया है. इस नए केंद्र का मुख्य उद्देश्य निसंतान दंपतियों को एक ही छत के नीचे पारदर्शी, वैज्ञानिक और किफायती दरों पर विश्वस्तरीय चिकित्सा सुविधा प्रदान करना है.

एक ही स्थान पर महिला-पुरुष की जांच व परामर्श

एम्स अस्पताल के डाक्टरों ने बताया, '' इस केंद्र की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यहां महिला और पुरुष दोनों की फर्टिलिटी संबंधी समस्याओं की जांच, परामर्श और उपचार एक ही स्थान पर उपलब्ध होगा. डॉक्टर पहले दंपत्ति की स्थिति और इनफर्टिलिटी के कारणों को गहराई से समझेंगे, जिसके बाद मरीज की आवश्यकता के अनुसार व्यक्तिगत उपचार योजना तैयार की जाएगी.

FIRST IVF FERTILITY CENTRE AIIMS BHOPAL MP
निसंतान दंपतियों के लिए भोपाल में जागी नई उम्मीद (Etv Bharat)

अत्याधुनिक तकनीक, आईवीएफ और क्रायोप्रिजर्वेशन

इस केंद्र में ओव्यूलेशन मॉनिटरिंग यानि अंडाणु बनने की प्रक्रिया, अल्ट्रासाउंड, हार्माेन जांच और आईयूआई की सुविधा उपलब्ध है. जिन मामलों में अधिक उन्नत तकनीक की जरूरत होगी, वहां आईवीएफ और आईसीएसआई के जरिए भ्रूण तैयार कर गर्भाशय में स्थानांतरित किया जाएगा. इसके अलावा भविष्य के उपयोग के लिए अंडाणु, शुक्राणु और भ्रूण को सुरक्षित रखने की आधुनिक सुविधा भी दी जा रही है.

कार्यपालक निदेशक ने किया औपचारिक उद्घाटन

इस विशेष केंद्र का उद्घाटन एम्स भोपाल के कार्यपालक निदेशक लेफ्टिनेंट जनरल डॉ. नरेन्द्र कोटवाल ने किया. इस अवसर पर संकायाध्यक्ष प्रो. डॉ. रजनीश जोशी, उप निदेशक (प्रशासन) संदेश जैन और चिकित्सा अधीक्षक प्रो.डॉ. विकास गुप्ता सहित प्रसूति एवं स्त्री रोग विभाग की विभागाध्यक्ष प्रो. डॉ. के. पुष्पलता, नोडल अधिकारी डॉ. भारती सिंह, डॉ. अरुण डोरा समेत अन्य वरिष्ठ चिकित्सक मौजूद रहे.

यह भी पढ़ें-

नैतिकता, गोपनीयता और अनुसंधान को बढ़ावा

कार्यपालक निदेशक लेफ्टिनेंट जनरल डॉ. नरेन्द्र कोटवाल ने बताया, '' सभी प्रक्रियाएं सहायक प्रजनन तकनीक नियमों, नैतिक सिद्धांतों और उच्च चिकित्सीय मानकों के तहत पूरी की जाएंगी. इसमें मरीजों की गोपनीयता और सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा जाएगा. यह केंद्र न केवल उपचार प्रदान करेगा, बल्कि प्रजनन स्वास्थ्य के क्षेत्र में गुणवत्तापूर्ण शोध और चिकित्सा प्रशिक्षण को भी नया आयाम देगा.''

TAGGED:

BHOPAL IVF CENTRE AIIMS
IVF IN MADHYA PRADESH
MADHYA PRADESH NEWS
IVF FERTILITY CENTRE AIIMS BHOPAL
FIRST IVF FERTILITY CENTRE MP

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.