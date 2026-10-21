ट्रॉली बैग में सलवार सूट की पैकिंग के बीच 7 करोड़ की ड्रग्स, भोपाल ISBT पर युवक गिरफ्तार
भोपाल आईएसबीटी पर 6 दिन के अंदर दूसरी बार ड्रग्स तस्करी का केस. 14 अक्टूबर को महिला से 2 करोड़ की ड्रग्स जब्त हुई थी.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 21, 2026 at 12:10 PM IST
भोपाल : मध्य प्रदेश में ड्रग्स तस्करी बड़ी समस्या बनकर उभरी है. इंदौर के अलावा भोपाल, रतलाम, मंदसौर और नीचम में लगातार मामले सामने आ रहे हैं. एक सप्ताह के अंदर भोपाल आईएसबीटी पर दूसरी खतरनाक और बेहद महंगा बिकने वाले ड्रग्स की जब्ती की गई. मंगलवार 20 अक्टूबर को दशहरे के दिन युवक से 7 करोड़ से ज्यादा की ड्रग्स जब्त की गई. इससे पहले यहीं से 14 अक्टूबर को भी 2 करोड़ की ड्रग्स जब्त की जा चुकी है.
दो ट्रॉली बैग में ड्रग्स के 11 पैकेट
मध्य प्रदेश में नशीले पदार्थों की तस्करी के खिलाफ राजस्व खुफिया निदेशालय (DRI) लगातार कार्रवाई कर रहा है. अब भोपाल के ISBT पर दिल्ली से आए एक युवक को दबोचा है. उसके पास मौजूद दो ट्रॉली बैग की तलाशी लेने पर 11 पैकेट में छिपाकर रखी गई 9.139 किलोग्राम मेथाम्फेटामाइन ड्रग्स बरामद हुई. जब्त मादक पदार्थ की अनुमानित कीमत 7.32 करोड़ रुपये बताई गई है. गिरफ्तार आरोपी दिल्ली का रहने वाला है.
दो ट्रॉली बैग में कपड़ों के बीच छिपाई ड्रग्स
DRI की टीम ने भोपाल के इंटर स्टेट बस टर्मिनल (ISBT) पर कार्रवाई करते हुए दिल्ली से बेंगलुरु जा रही बस में यात्रा कर रहे एक यात्री को पकड़ा. उसके पास मौजूद दो ट्रॉली बैग की जांच की गई तो उनमें 11 पैकेट मिले. इन पैकेट को सलवार सूट की पैकिंग के बीच छिपाकर रखा गया था. तलाशी के दौरान पैकेटों से 9.139 किलोग्राम क्रिस्टलीय मादक पदार्थ बरामद हुआ, जिसकी पहचान मेथाम्फेटामाइन के रूप में की गई. अंतरराष्ट्रीय बाजार में इसकी अनुमानित कीमत 7.32 करोड़ रुपये आंकी गई है.
ISBT पर छह दिन में दूसरी बड़ी कार्रवाई
भोपाल के ISBT पर मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ DRI की यह छह दिन के भीतर दूसरी बड़ी कार्रवाई है. इससे पहले 14 अक्टूबर को इसी बस टर्मिनल पर दिल्ली से बेंगलुरु जा रही बस में महिला यात्री को पकड़ा गया था. उसके पास से करीब 2.08 करोड़ रुपये कीमत की एम्फेटामाइन बरामद हुई थी. ये दोनों मामले सामने आने के बाद अंतरराज्यीय बसों के जरिए नशीले पदार्थों की तस्करी को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं.
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ड्रग्स तस्करी का नेटवर्क खोजना बड़ा चैलेंज
भोपाल ISBT से देश के अलग-अलग शहरों के लिए बसों का लगातार आवागमन होता है. यात्रियों की भारी भीड़ और कई राज्यों के बीच संचालित होने वाली बस सेवाओं के कारण तस्करों ने ड्रग्स तस्करी का नया माध्यम बनाया है. डीआरआई के साथ ही भोपाल पुलिस ये जानने की कोशिश कर रही है कि इन दोनों मामलों के तार कहां से जुड़े हैं. ड्रग्स कहां से आती है और कहां-कहां सप्लाई होती है. ड्रग्स के पीछे किसी बड़े नेटवर्क की भूमिका की जांच मे खुलासा हो सकता है.