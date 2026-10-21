ETV Bharat / state

ट्रॉली बैग में सलवार सूट की पैकिंग के बीच 7 करोड़ की ड्रग्स, भोपाल ISBT पर युवक गिरफ्तार

ट्रॉली बैग में सलवार सूट की पैकिंग के बीच 7 करोड़ की ड्रग्स ( ETV BHARAT )

भोपाल : मध्य प्रदेश में ड्रग्स तस्करी बड़ी समस्या बनकर उभरी है. इंदौर के अलावा भोपाल, रतलाम, मंदसौर और नीचम में लगातार मामले सामने आ रहे हैं. एक सप्ताह के अंदर भोपाल आईएसबीटी पर दूसरी खतरनाक और बेहद महंगा बिकने वाले ड्रग्स की जब्ती की गई. मंगलवार 20 अक्टूबर को दशहरे के दिन युवक से 7 करोड़ से ज्यादा की ड्रग्स जब्त की गई. इससे पहले यहीं से 14 अक्टूबर को भी 2 करोड़ की ड्रग्स जब्त की जा चुकी है.

दो ट्रॉली बैग में ड्रग्स के 11 पैकेट