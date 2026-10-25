भोपाल में ISBT बस स्टैंड पर खड़ी 8 बसें जलकर खाक, एक ही निजी ट्रेवल्स की थीं सभी बसें
भोपाल में आईएसबीटी बस स्टैंड परिसर में आग लगने से मचा हड़कंप. धू-धू कर जलीं एक निजी ट्रेवल्स की 8 बसें. आबिद मुमताज की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 25, 2026 at 10:10 PM IST
भोपाल: राजधानी के आईएसबीटी (ISBT) बस स्टैंड परिसर में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया. यहां खड़ी एक निजी ट्रेवल्स की बसों में अचानक आग भड़क उठी. देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया और इसकी चपेट में आने से 8 बसें जलकर खाक हो गई.
आग की ऊंची लपटें और आसमान में उठते धुएं के काले गुबार देखकर परिसर में मौजूद लोगों के बीच अफरा-तफरी मच गई. सुरक्षा के मद्देनजर आसपास के क्षेत्र को खाली कराया गया ताकि बचाव और राहत दल को आग बुझाने में कोई परेशानी नहीं हो. आग लगने की वजह फिलहाल साफ नहीं हो पाई है.
ISBT बस स्टैंड पर खड़ी 8 बसें जलकर खाक
भोपाल के ISBT बस स्टैंड पर आग की चपेट में आने से वर्मा ट्रेवल्स की 8 बसें जलकर खाक हो गईं. वर्मा ट्रेवल्स के मालिक दीपक वर्मा के मुताबिक, "इस घटना में करीब 8 बसें जल गईं. इसमें 4 से 5 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है. आग लगने की वजह अभी साफ नहीं हो पाई है.
शुरुआत में 2 से 3 बसों में आग लगी थी लेकिन देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया और इसकी चपेट में आकर 8 बसें जल गईं. घटना की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंचीं. करीब 15 से 20 मिनट के भीतर दमकल की गाड़ियां पहुंच गई थीं. आग बुझाने के लिए 15 से 20 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां लगाई गईं, जिसके बाद आग पर काबू पाया गया."
'सभी बसों में थी यात्रियों की बुकिंग, कुछ देर में होने वाली थीं रवाना'
वर्मा ट्रेवल्स के मालिक दीपक वर्मा के मुताबिक, "आग में जलीं सभी 8 बसें गुजरात के अहमदाबाद, सूरत समेत कई अन्य शहरों के लिए रवाना होने वाली थीं. इन सभी बसों में यात्रियों की बुकिंग भी थी लेकिन हादसे के बाद यात्रियों की बुकिंग कैंसिल करनी पड़ी. आईएसबीटी से हर घंटे करीब 50 से 60 बसों का संचालन होता है." बसों में आग कैसे लगी, फिलहाल इसकी पुष्टि नहीं हुई है. दीपक वर्मा ने कहा कि उनकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है.
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फायर ब्रिगेड के साथ पुलिस-प्रशासन ने संभाला मोर्चा
घटना के बाद दमकल कर्मियों की टीम के साथ पुलिस और प्रशासन की टीम भी मौके पर पहुंच गई. सुरक्षा के मद्देनजर आसपास के क्षेत्र को खाली कराया गया और इलाके में सुरक्षा घेरा बनाया गया, ताकि राहत एवं बचाव कार्य में किसी तरह की परेशानी न हो.
एसीपी आदित्य बी सक्सेना ने बताया, "फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है. शॉर्ट सर्किट या किसी अन्य वजह से आग लगी, इसकी पुष्टि जांच के बाद ही हो सकेगी. आग में जलीं बसों का आकलन किया जा रहा है."