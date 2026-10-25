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भोपाल में ISBT बस स्टैंड पर खड़ी 8 बसें जलकर खाक, एक ही निजी ट्रेवल्स की थीं सभी बसें

भोपाल में ISBT बस स्टैंड पर खड़ी 8 बसें जलकर खाक ( ETV Bharat )

भोपाल: राजधानी के आईएसबीटी (ISBT) बस स्टैंड परिसर में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया. यहां खड़ी एक निजी ट्रेवल्स की बसों में अचानक आग भड़क उठी. देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया और इसकी चपेट में आने से 8 बसें जलकर खाक हो गई.

आग की ऊंची लपटें और आसमान में उठते धुएं के काले गुबार देखकर परिसर में मौजूद लोगों के बीच अफरा-तफरी मच गई. सुरक्षा के मद्देनजर आसपास के क्षेत्र को खाली कराया गया ताकि बचाव और राहत दल को आग बुझाने में कोई परेशानी नहीं हो. आग लगने की वजह फिलहाल साफ नहीं हो पाई है.