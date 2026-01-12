ETV Bharat / state

7 राज्यों का मोस्टवांटेड राजू ईरानी, कभी CBI अफसर तो संत का भेष, देशभर में गैंग का नेटवर्क

अपराध जगत का खूंखार चेहरा, उसके जितने नामों की फेहरिस्त, उतने ही खतरनाक कारनामे. आखिरकार भोपाल पुलिस की गिरफ्त में.

MOST WANTED GANGSTER RAJU IRANI
दुर्दांत अपराधी राजू ईरानी भोपाल पुलिस के कब्जे (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : January 12, 2026 at 6:34 PM IST

3 Min Read
भोपाल : जिस खूंखार चेहरे की तलाश में 8 राज्यों की पुलिस कई माह से दौड़ रही थीं. आखिरकार वह दुर्दांत अपराधी भोपाल पुलिस के कब्जे में है. मध्य प्रदेश के साथ ही देश 14 राज्यों में अपराधों को अंजाम देने वाला राजू ईरानी पुलिस हिरासत में क्या-क्या राज उगलेगा, इस पर कई राज्यों की पुलिस की निगाह है. इस शातिर अपराधी के इतने नाम हैं कि पुलिस भी पूरे नाम पता नहीं लगा सकी है. इसकी गैंग के गुर्गे पूरे देश में फैले हैं.

कई चौंकाने वाले खुलासे होने की संभावना

भोपाल पुलिस के अनुसार कुख्यात अपराधी राजू ईरानी उर्फ रहमान डकैत से कई राज उगलवाने हैं. उसकी कई गैंग कम से कम 12 राज्यों में वारदात कर चुकी हैं. वह 17 जनवरी तक भोपाल की निशातपुरा पुलिस की हिरासत में है. पूछताछ में हैरान करने वाले कई बड़े खुलासे होने की उम्मीद है. राजू ईरानी की उम्र 47 साल है. शौक अमीरी वाले हैं. उसका असली नाम आबिद अली है. लेकिन उसकी गैंग के गुर्गे उसे कई नामों से जानते हैं.

MOST WANTED GANGSTER RAJU IRANI
गैंगस्टर राजू ईरानी से कई चौंकाने वाले खुलासे होने की संभावना (ETV BHARAT)

लूटपाट के तरीकों की गिनती नहीं

भोपाल के कुख्यात ईरानी डेरा में उसका आशियाना है. इस इलाके में राजू ईरानी के कई अंध समर्थक गुर्गे हैं, जो उसके इशारे पर पलक झपकते वारदात करने में माहिर हैं. अपराध करने का कोई ऐसा तरीका बकाया नहीं, जिसे इसके गैंग के गुर्गे न करते हों. इस गैंग के गुर्गे कभी नकली सोना बेचकर लोगों मोटी चपत लगाते हैं तो गैंग के बदमाश फर्जी अफसर बनकर कहीं भी छापे मारने में माहिर हैं. मौका लगते ही लूटपाट करते हैं. विवादित जमीनों पर कब्जा करने में अक्सर इसका नाम आता है.

भोपाल के ईरानी डेरे से चलाता था गैंग

कुख्यात अपराधी राजू ईरानी कई सालों से भोपाल की अमन नगर कॉलोनी में रहता है. यहां पर ईरानी डेरा नामक जगह से ये अपनी गैंग चलाता रहा है. ईरानी डेरा इलाके में इसका वर्चस्व है. यहां पर पुलिस की एंट्री भी आसान नहीं होती. राजू ईरानी कभी सीबीआी अफसर बनकर तो कभी संत का रूप रखकर वारदात भी करता है.

गिरोह की 35 से ज्यादा महिलाएं हो चुकी हैं गिरफ्तार

राजू ईरानी को दबोचने के लिए कई माह से 8 राज्यों की पुलिस भोपाल में डेरा डाले रही. आखिरकार उसे सूरत पुलिस ने दबोचा. सूरत पुलिस को पूछताछ में राजू ईरानी ने कई वारदात का खुलासा किया है. वह अपने भाई जाकिर अली के साथ मिलकर पूरी गैंग चलाता है. 7 राज्यों में वह मोस्ट वांटेड है. भोपाल पुलिस उसके खिलाफ दर्ज 10 से ज्यादा गंभीर आपराधिक मामलों में पूछताछ कर रही है. इससे पहले पुलिस ने उसकी गैंग के 45 से ज्यादा बदामाश पकड़े हैं. इनमें 35 महिलाएं शामिल हैं.

भोपाल में पथराव के दौरान हो गया था फरार

निशातपुरा थाना प्रभारी मनोज पटवा ने बताया कि "27 दिसंबर 2025 की रात ईरानी डेरे पर पुलिस छापा मारने पहुंची थी. पुलिस ने वहां से कुख्यात अपराधी गिरफ्तार किए थे. इसी दौरान महिलाओं ने पुलिस पर पथराव किया. अफरा-तफरी मचने से कुख्यात अपराधी राजू ईरानी फरार हो गया था. पुलिस ने इनपुट के आधार पर सूरत पुलिस को अलर्ट किया था."

