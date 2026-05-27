भोपाल के पॉश इलाके में IPS अफसर की नाबालिग बेटी ने की खुदकुशी, कमरे में मिला शव
भोपाल के हाई प्रोफाइल इलाके में सनसनी, घर में मिला IPS अफसर की नाबालिग बेटी का शव, जांच में जुटी पुलिस. आबिद मुमताज की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : May 27, 2026 at 10:12 AM IST|
Updated : May 27, 2026 at 11:18 AM IST
भोपाल: चार इमली स्थित सरकारी आवास पर वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी की नाबालिग बेटी ने आत्महत्या कर ली. पुलिस को घटनास्थल से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है. पुलिस ने छात्रा के मोबाइल फोन को जब्त कर लिया है. फिलहाल खुदखुशी के कारणों का खुलासा नहीं हुआ है. पुलिस हर पहलु कि बारीकी से जांच कर रही है. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. पीएम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के असली कारणों का खुलासा हो सकेगा.
वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी की बेटी ने की आत्महत्या
भोपाल के पॉश इलाके चार इमली में मंगलवार को एक दर्दनाक घटना सामने आई है. एक वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी की 17 वर्षीय बेटी ने अपने घर में आत्महत्या कर ली. मृतका 11वीं कक्षा की छात्रा थी और अपने परिवार के साथ रहती थी. मृतका की मां भी प्रशासनिक सेवा में है. जानकारी के मुताबिक, जिस वक्त छात्रा ने आत्महत्या की तब परिवार के लोग घर में ही मौजूद थे. बहुत देर तक जब छात्रा कमरे से बाहर नहीं आई तो परिजन ने दरवाजा खोलकर देखा तो छात्रा मृत अवस्था में पडी थी. जिसके बाद तुरंत पुलिस को सूचना दी. सूचना मिलते ही हबीबगंज थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया.
छात्रा का मोबाइल जब्त, जांच जारी
पुलिस को घटनास्थल से कोई सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ है. ऐसे में आत्महत्या के पीछे की वजह फिलहाल साफ नहीं हो सकी है. पुलिस छात्रा के मोबाइल फोन, कॉल डिटेल की जांच कर रही है, ताकि घटना के कारणों का पता लगाया जा सके. हबीबगंज थाना प्रभारी संजीव चौकसे ने बताया कि, ''मामले में मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी गई है. परिजन और आसपास के लोगों से पूछताछ की जा रही है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने और जांच पूरी होने के बाद ही मौत के कारणों का खुलासा हो सकेगा.''
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क्या मानसिक तनाव में थी छात्रा?
छात्रा का अचानक इस तरह का आत्मघाती उठाना कई सवाल खड़े कर रहा है. घटना के बाद इलाके में शोक का माहौल है. पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच कर रही है. पता लगाया जा रहा है कि आखिर छात्रा को क्या परेशानी थी, वह किस मानसिक तनाव में थी जिसके चलते उसने जानलेवा कदम उठाया है.