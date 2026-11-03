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सागर से हटाए गए IPS अनुराग सुजानिया ने दिया इस्तीफा, मोहन यादव पहुंचे PHQ

सागर से हटाए गए IPS अनुराग सुजानिया ने दिया इस्तीफा ( Photo: MP Police Sagar )

भोपाल: जहरीली शराब मामले में हाल ही में सागर एसपी पद से हटाए गए 2014 बैच के आईपीएस अधिकारी अनुराग सुजानिया ने नौकरी से इस्तीफा दे दिया है. उन्होंने अपना इस्तीफा सुबह पुलिस मुख्यालय और गृह विभाग को भेज दिया है. उन्होंने अपने इस्तीफे की वजह व्यक्तिगत बताई है.

इस बात की जानकारी सामने आते ही आईपीएस एसोसिएशन ने अनुराग सुजानिया से बात की और उन्हें नौकरी नहीं छोड़ने की सलाह दी है. एसोसिएशन ने इस मामले में मुख्यमंत्री से भी चर्चा की है. उधर, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने पुलिस मुख्यालय पहुंचकर पुलिस अधिकारियों की बैठक ली है.