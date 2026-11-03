सागर से हटाए गए IPS अनुराग सुजानिया ने दिया इस्तीफा, मोहन यादव पहुंचे PHQ
सागर में जहरीली शराबकांड की घटना के करीबन 1 माह बाद एसपी अनुराग सुजानिया का पीएचक्यू हुआ था ट्रांसफर. ब्रिजेन्द्र पटैरिया की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 3, 2026 at 8:23 PM IST
भोपाल: जहरीली शराब मामले में हाल ही में सागर एसपी पद से हटाए गए 2014 बैच के आईपीएस अधिकारी अनुराग सुजानिया ने नौकरी से इस्तीफा दे दिया है. उन्होंने अपना इस्तीफा सुबह पुलिस मुख्यालय और गृह विभाग को भेज दिया है. उन्होंने अपने इस्तीफे की वजह व्यक्तिगत बताई है.
इस बात की जानकारी सामने आते ही आईपीएस एसोसिएशन ने अनुराग सुजानिया से बात की और उन्हें नौकरी नहीं छोड़ने की सलाह दी है. एसोसिएशन ने इस मामले में मुख्यमंत्री से भी चर्चा की है. उधर, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने पुलिस मुख्यालय पहुंचकर पुलिस अधिकारियों की बैठक ली है.
शराब कांड के बाद हटाए गए थे आईपीएस अनुराग सुजानिया
सागर जिले में जहरीली शराब से 30 से अधिक लोगों की मौत हुई थी. घटना के बाद कई अधिकारियों पर कार्रवाई की गई थी जबकि घटना के करीबन 1 माह बाद हाल ही में सागर एसपी अनुराग सुजानिया और कलेक्टर प्रतिभा पाल को हटा दिया. उन्हें फील्ड पोस्टिंग से हटाकर पुलिस मुख्यालय में एआईजी बनाया गया था. पद से हटाए जाने के 4 दिन बाद मंगलवार को 2014 बैच के आईपीएस अधिकारी अनुराग सुजानिया ने व्यक्तिगत कारणों का हवाला देते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया. हालांकि इस्तीफे की वजह जानने के लिए उनसे संपर्क किया गया, लेकिन बात नहीं हो सकी.
मुख्यमंत्री ने ली अधिकारियों की बैठक
आईपीएस द्वारा पद से इस्तीफा दिए जाने के बाद आईपीएस एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री से बात की है. उधर एक दिन पहले रेत खनन माफिया द्वारा थाना प्रभारी की हत्या और अब आईपीएस के इस्तीफे के बाद मुख्यमंत्री ने पुलिस मुख्यालय पहुंचकर वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की बैठक ली है.
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कौन है अनुराग सुजानिया
2014 बैच के अनुराग सुजानिया मूल रूप से राजस्थान के रहने वाले हैं. एमटेक करने के बाद वे भारतीय पुलिस सेवा में सिलेक्ट हुए. पिछले 12 सालों के दौरान सुजानिया टीकमगढ़, मुरैना, मंदसौर, सागर में एसपी रहे. हालांकि 2021 में भी मुरैना में उनके एसपी रहने के दौरान जहरीली शराब कांड हुआ था, उस घटना में भी 24 लोगों की मौत हो गई थी.