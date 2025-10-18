ETV Bharat / state

चीवर लेकर थाईलैंड से भोपाल पहुंचे बौद्ध भिक्षु, विश्व के 30 हजार बौद्ध विहारों में कठिन चीवर दान

डा. पोरनचाई पलवद्यम्मो पिन्यापांग ने बताया "परंपरागत तरीके से अंतरराष्ट्रीय चीवर दान समारोह अक्टूबर-नवंबर में मनाया जाता है. इसके पीछे मान्यता है कि इसी समय भगवान बुद्ध अपनी मातृभूमि लौटे थे. भले ही गौतम बुद्ध ने अपना सबसे अधिक समय भारत में बिताया, लेकिन उन्होंने पूरे विश्व के लोगों को शांति और खुशहाली का पाठ पढ़ाया. इस साल भारत के एक हजार बौद्ध विहारों में अंतरराष्ट्रीय चीवर दान समारोह का आयोजन किया जा रहा है."

भोपाल में अंतर्राष्ट्रीय कठिन चीवर दान समारोह में थाईलैंड से पहुंच बौद्ध भिक्षु (ETV Bharat)

थाइलैंड से आई महिला बौद्ध भिक्षु डा. मिथला चौधरी ने बताया "हर साल यहां कठिन चीवर दान होता है, लेकिन मध्य प्रदेश में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहली बार कठिन चीवर दान का आयोजन किया गया है. हम संदेश देना चाहते हैं कि युवा पीढ़ी पहले खुद की मदद करें. अच्छी सोच विकसित करें और इसके बाद दूसरे को भी इसके लिए प्रेरित करें और उनकी मदद करें."

भोपाल: भारत और थाईलैंड के बीच धार्मिक और सांस्कृतिक संबंधों का लंबा इतिहास रहा है. हमारी साझा विरासत रही है. बौद्ध धर्म के बिना भारत की कल्पना नहीं की जा सकती. गौतम बुद्ध ने यहीं से दुनिया में बौद्ध धर्म का प्रचार-प्रसार किया. दुनियाभर में फैले उनके लाखों अनुयायियों के लिए भारत तीर्थ स्थान से कम नहीं है. ये बातें शनिवार को राजधानी भोपाल में आयोजित अंतरराष्ट्रीय चीवर दान समारोह में शामिल होने थाईलैंड से आए वर्ल्ड एलायंस ऑफ बुद्धिस्ट यानी वैब के अध्यक्ष डा. पोरनचाई पलवद्यम्मो पिन्यापांग ने कही.

मध्य प्रदेश में पहली बार कठिन चीवर दान (ETV Bharat)

विश्व के 30 हजार बौद्ध मठों में चीवर दान का आयोजन

भंते शाक्यपुत्र सागर ने बताया "इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए थाईलैंड और वियतनाम से डेलिगेशन भोपाल आया है. कठिन चीवर दान को बौद्ध धर्म में सर्वोच्च दान के रूप में माना जाता है. ये परंपरा 2500 साल से लोग बड़े पवित्र भाव से मनाते हैं." भंते शाक्यपुत्र सागर ने बताया कि धम्मकाया फाउंडेशन थाईलैंड इस बार पूरे विश्व में 30 हजार बौद्ध विहारों में चीवर दान कर रहा है. थाइलैंड से लाकर जिस प्रकार भोपाल में चीवर दान किया गया, इसी तरह विश्व के अन्य मठों में किया जा रहा है.

चीवर दान में होते हैं विशेष कार्यक्रम

भंते शाक्यपुत्र सागर ने बताया कि वर्षावास समापन पर भिक्षु संघ को श्रद्धा और कृतज्ञता से वस्त्र अर्पित करने की परंपरा को कठिन चीवर दान कहा जाता है. इसे बौद्ध धर्म का सर्वाेच्च पुण्य दान माना जाता है. यह करुणा, दया और मानवता की भावना को पोषित करने वाला उत्सव है.

भंते सागर ने बताया "पहले चीवर दान करने के लिए हाथों से बौद्ध भिक्षुओं के अंगवस्त्र की सिलाई की जाती थी. लोग अपने परिवार, महिला मंडल या विभिन्न लोगों के द्वारा चीवर दान कराते हैं. इस दौरान चीवर को सबसे पहले भगवान गौतम बुद्ध को अर्पित किया जाता है, बाद में इसे बौद्ध संतों को दान किया जाता है."

वर्षावास समापन के बाद होता है चीवर दान

आज के दिन बौद्ध समाज के लोग अपने धर्मगुरू के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए चीवर दान करते हैं. इस दौरान बौद्ध धर्म का वर्षावास समाप्त होता है. इसके पहले 3 महीने तक बौद्ध भिक्षु एक विहार में निवास करते हैं और भगवान बुद्ध के धम्म को समझते हैं. इसके बाद बौद्ध भिक्षु मठों से निकलकर अपने अनुयायियों को धम्म के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं.