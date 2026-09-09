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मध्य प्रदेश में इंटर्न डॉक्टर्स की हड़ताल खत्म, स्टाइपेंड बढ़ा तो खुशी से झूम उठे

इंटर्न डॉक्टर्स ने दी एक-दूसरे को बधाई, मिठाई बांटी ( ETV BHARAT )

इंटर्न डॉक्टर्स पर लाठीचार्ज व वॉटर कैनन चलाने के मामले की जांच करने के लिए टीम भी गठित की गई है. घायल हुए इंटर्न डॉक्टर्स का समुचित इलाज कराने की व्यवस्था भी सरकार करेगी. राजेंद्र शुक्ल ने कहा "सरकार पूरी तरह से डॉक्टर्स के साथ है. उनकी सभी मांगों पर सरकार ने शुरू से ही सकारात्मक पक्ष दिखाया है. मुख्यमंत्री फिलहाल विदेश में हैं. उन्होंने भी डॉक्टर्स की मांगों पर सहमति जताई है."

डिप्टी सीएम व स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ल ने इंटर्न डॉक्टर्स के स्टाइपेंड बढ़ाने की पुष्टि करते हुए कहा "सरकार ने मांग को गंभीरता से लिया है. इंटर्न डॉक्टर्स व जूनियर डॉक्टर्स के प्रतिनिधिमंडल के साथ हुई मीटिंग में स्टाइपेंड बढ़ाने पर सहमति बनी है. अब इंटर्न डॉक्टर्स को 21,500 रुपए स्टाइपेंड मिलेगा. इसके साथ ही छात्रों पर लाठीचार्ज और वॉटर कैनन चलाने वाले के मामले में 2 पुलिसकर्मियों को लाइनअटैच किया गया है."

भोपाल : मध्य प्रदेश में 3 दिन से आदोलन कर इंटर्न डॉक्टर्स ने अपनी हड़ताल समाप्त कर दी है. उप मुख्यमंत्री व स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ल के साथ हुई इंटर्न डॉक्टर्स के प्रतिनिधिमंडल की वार्ता के बाद ये फैसला लिया गया. सरकार ने इंटर्न डॉक्टर्स का स्टाइपेंड 50 फीसदी बढ़ाने का फैसला किया है. अब इंटर्न डॉक्टर्स को 14,337 की जगह 21,500 रुपये स्टाइपेंड के रूप में मिलेंगे. हड़ताल समाप्त होने से मेडिकल कॉलेजों में बेपटरी हुई स्वास्थ्य सेवाएं बहाल होंगी.

इंटर्न डॉक्टरों ने धरनास्थल पर जमकर जश्न मनाया (ETV BHARAT)

डॉक्टरों ने दी एक-दूसरे को बधाई, मिठाई बांटी

स्टाइपेंड बढ़ाने की खबर सुनकर आंदोलन कर रहे इंटर्न डॉक्टर्स के बीच खुशी की लहर दौड़ गयी. सभी ने एक-दूसरे को बधाई दी. हड़ताल खत्म करने के ऐलान के बाद इंटर्न डॉक्टरों ने धरनास्थल पर जमकर जश्न मनाया. डॉक्टरों ने एक-दूसरे को मिठाई खिलाकर और बधाई देकर खुशी जताई. वहीं, कई डॉक्टर्स अभी भी सरकार के फैसले से संतुष्ट नज़र नहीं आये.

डॉक्टरों का कहना है कि उनकी मुख्य मांग 30 हजार रुपए स्टाइपेंड की है. इंटर्न डॉक्टर ऋषि शर्मा समेत अन्य डॉक्टरों ने ETV भारत से बातचीत में कहा "सरकार ने फैसला लेने में 3 दिन लगा दिए, लेकिन देर आए दुरुस्त आए. सरकार ने फिलहाल स्टाइपेंड बढ़ाकर 21,500 रुपए किया है, लेकिन अगर एक साल के भीतर स्टाइपेंड में फिर बढ़ोतरी नहीं की गई तो डॉक्टर दोबारा सड़क पर उतरकर आंदोलन करने को मजबूर होंगे.

इंटर्न डॉक्टर्स ने जताई खुशी (ETV BHARAT)

डॉक्टर्स की हड़ताल खत्म होने से मरीज खुश

इंटर्न डॉक्टर्स की हड़ताल खत्म होने से मरीजों ने भी राहत की सांस ली है. क्योंकि मेडिकल कॉलेजों में स्वास्थ्य सेवाएं ठप हो चुकी थी. ओपीडी भी बंद थी और कई ऑपरेशन टाल दिए गए थे. स्टाइपेंड बढ़ाने की मांग को लेकर इंटर्न डॉक्टर 3 दिन से आंदोलन पर थे. भोपाल में कमला पार्क के पास इनका बड़ा प्रदर्शन चल रहा था. यहां प्रदेश के कई मेडिकल कॉलेजों से इंटर्न डॉक्टर पहुंच चुके थे. आंदोलन ने प्रदेशव्यापी रूप ले लिया था. इसका सीधा असर सरकारी अस्पतालों की स्वास्थ्य सेवाओं पर दिखाई दे रहा था.

हमीदिया में मरीज दिखे परेशान

इंटर्न डाक्टरों के आंदोलन का सीधा असर हमीदिया अस्पताल की ओपीडी पर पड़ा. बुधवार को ओपीडी को करीब दो घंटे के लिए खोला गया. इस दौरान लगभग 500 मरीज ही इलाज के लिए पहुंचे. जबकि सामान्य दिनों में यहां औसतन 3 हजार मरीजों की ओपीडी होती है. इंटर्न डाक्टरों के काम बंद करने पर सीनियर डाक्टरों ने मरीजों को देखा, लेकिन कई मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ा.