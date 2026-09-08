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भोपाल में इंटर्न डॉक्टरों का प्रदर्शन, सड़क पर लगा 5 किमी लंबा जाम, चरमराई ट्रैफिक व्यवस्था

भोपाल में 4-5 किमी लंबा जाम ( ETV Bharat )