भोपाल में इंटर्न डॉक्टर्स का आंदोलन जारी, मेडिकल कॉलेजों में OPD बंद, ऑपरेशन टले
स्टाइपेंड बढ़ाने की मांग को लेकर इंटर्न डॉक्टर्स के आंदोलन ने प्रदेशव्यापी रूप लिया. अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवाएं ठप. विश्वास चतुर्वेदी की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : September 9, 2026 at 4:09 PM IST
भोपाल : स्टाइपेंड बढ़ाने की मांग को लेकर इंटर्न डॉक्टर्स के आंदोलन से मेडिकल कॉलेजों की स्वास्थ्य सेवाएं बेपटरी हो गई हैं. प्रदेश के कई मेडिकल कॉलेजों में ओपीडी सेवाएं प्रभावित हुई हैं. पैथोलाजी जांचों की रफ्तार धीमी पड़ी और सैकड़ों ऑपरेशन टालने पड़े हैं. इंटर्न डॉक्टर धरने पर बैठे हैं. इंटर्न डॉक्टर वर्तमान स्टाइपेंड 14,337 रुपये से बढ़ाकर 30 हजार रुपये करने, फीस में राहत देने और प्रदर्शन के दौरान पुलिस कार्रवाई के जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं.
भोपाल के कमला पार्क में 3 दिन से धरना
भोपाल के गांधी मेडिकल कॉलेज समेत प्रदेश के अन्य सरकारी मेडिकल कॉलेजों के इंटर्न डॉक्टर राजधानी के कमला पार्क के पास प्रदर्शन कर रहे हैं. इनके साथ ही अन्य सरकारी मेडिकल कॉलेजों में भी इंटर्न डॉक्टर हड़ताल पर हैं. ऐसे में प्रदेश के 15 सरकारी मेडिकल कॉलेजों में स्वास्थ्य सेवाएं ठप पड़ गई हैं. बड़ी संख्या में डॉक्टर सड़क पर बैठकर स्टाइपेंड बढ़ाने की मांग कर रहे हैं. प्रदर्शन के चलते हमीदिया अस्पताल की ओर जाने वाले मार्ग पर यातायात व्यवस्था प्रभावित हुई हैं.
हमीदिया में ओपीडी केवल दो घंटे खुली
इंटर्न डॉक्टरों के आंदोलन का सीधा असर हमीदिया अस्पताल की ओपीडी पर पड़ा है. बुधवार को ओपीडी को करीब दो घंटे के लिए खोला गया. इस दौरान लगभग 500 मरीज ही इलाज के लिए पहुंचे. जबकि सामान्य दिनों में यहां औसतन 3 हजार मरीजों की ओपीडी होती है. इंटर्न डॉक्टरों के काम बंद करने पर सीनियर डॉक्टरों ने मरीजों को देखा, लेकिन कई मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ा. किडनी और लिवर से जुड़ी बीमारी के मरीज भी इलाज के लिए भटकते नजर आए.
40 की जगह केवल 2 ऑपरेशन हो सके
हमीदिया अस्पताल में इमरजेंसी सेवाएं जारी रहीं. दोपहर 12 बजे तक दो इमरजेंसी ऑपरेशन किए गए, जिन्हें सीनियर डॉक्टरों ने संभाला. इसके विपरीत सामान्य दिनों में यहां औसतन 40 से ज्यादा सिलेक्टिव ऑपरेशन होते हैं. आंदोलन के चलते बुधवार को एक भी सिलेक्टिव ऑपरेशन नहीं हो सका. इन ऑपरेशन को एक-दो दिन आगे के लिए टाल दिया गया है.
स्टाइपेंड 30 हजार रुपये करने की मांग
छिंदवाड़ा मेडिकल कॉलेज से आए इंटर्न डॉक्टर अभिषेक यादव ने कहा "तीन दिन से आंदोलन चल रहा है, लेकिन सरकार की ओर से अभी तक कोई सकारात्मक समाधान नहीं मिला है. वर्तमान में 14,337 रुपये स्टाइपेंड मिल रहा है, जिसे बढ़ाकर 30 हजार रुपये किया जाना चाहिए." उनके मुताबिक दूसरे राज्यों में इंटर्न डॉक्टरों को औसतन करीब 30 हजार रुपये स्टाइपेंड मिलता है, जबकि मध्यप्रदेश में ट्यूशन फीस करीब एक लाख रुपये ली जा रही है.
आंदोलन जारी रखने पर अड़े डॉक्टर
हमीदिया अस्पताल की एनेस्थीसिया रेजिडेंट डॉ. मरियम कौसर ने कहा "सरकार के साथ बातचीत चल रही है, लेकिन स्टाइपेंड बढ़ाने को लेकर अभी तक कोई लिखित आदेश नहीं मिला है. जब तक मांगों पर निर्णय नहीं होता, प्रदर्शन जारी रहेगा. उन्होंने गांधी मेडिकल कालेज में प्रदर्शन के दौरान पुलिस बल प्रयोग करने वाले पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की मांग भी उठाई."
- लाठीचार्ज से भड़के डॉक्टर, भोपाल समेत प्रदेश के मेडिकल कॉलजों में इंटर्न-रेजिडेंट्स ने बंद की ओपीडी
- भोपाल में शिक्षक भर्ती को लेकर 15 दिन से प्रदर्शन, अभ्यर्थियों ने रोका मोहन और शिवराज का काफिला
सरकार से ठोस निर्णय का इंतजार
विदिशा सरकारी मेडिकल कॉलेज के इंटर्न डॉक्टर कमलेश प्रजापति ने कहा "अब तक बातचीत किसी अंतिम निर्णय तक नहीं पहुंची है. यदि उनकी मांगें नहीं मानी जाती हैं तो धरना जारी रहेगा." सरकारी अस्पतालों की नियमित स्वास्थ्य सेवाओं पर पड़ रहे असर ने मरीजों की परेशानी भी बढ़ा दी है.