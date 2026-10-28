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जाति की दीवार तोड़ने में मध्य प्रदेश 7वें पायदान पर, इंटर कास्ट मैरिज के चौकाने वाले आंकड़े

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भोपाल: जाति की सीमाओं से बाहर निकलकर जीवनसाथी चुनने वाले दंपतियों को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार आर्थिक सहायता देती है. जिससे सामाजिक समरसता को बढ़ावा मिल सके. लेकिन इस योजना का लाभ लेने वालों में मध्य प्रदेश सातवें स्थान पर है. जबकि महाराष्ट्र में अंतरजातीय विवाह का फायदा लेने वाली दंपतियों की संख्या मध्य प्रदेश से पांच गुनी है. वहीं, कर्नाटक, तमिलनाडु और हरियाणा जैसे राज्य भी मध्य प्रदेश से आगे हैं.

महाराष्ट्र सबसे आगे, मध्य प्रदेश सातवें स्थान पर