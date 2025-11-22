ETV Bharat / state

'जिन्हें मोती की परख वहां इंसान पहचानना क्या मुश्किल', हैदराबाद में बोले मोहन यादव

मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश देश का इकलौता राज्य है जहां हीरा निकलता है और तेलंगाना में मोती निकलता है. हमारी जोड़ी हीरा-मोती की है. उन्होंने बताया कि कैसे मध्य प्रदेश में बीईएमएल समेत देश की नामी कंपनियों के निवेश का आधार बन रहा है.

भोपाल: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कहा कि हैदराबाद के लोग तो मोती की पहचान कर लेते हैं, उनके लिए आदमी को पहचानना तो बहुत आसान है. मुख्यमंत्री हैदराबाद में इंटरेक्टिव सेशन ऑन इन्वेस्टमेंट ऑपच्युर्निटीज इन मध्य प्रदेश के आयोजन में बोल रहे थे. उन्होंने मध्य प्रदेश में निवेश को लेकर तेलंगाना के उद्योगपतियों और निवेशकों से संवाद भी किया.

मध्य प्रदेश में निवेश के अवसर पर संवाद के लिए तेलंगाना पहुंचे मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने मध्य प्रदेश के हीरे और तेलंगाना के मोती का जोड़ बताया. उन्होंने कहा कि "देश में मध्य प्रदेश अकेला है जहां पन्ना उगलता है हीरे और तेलंगाना में मोती हैं. हीरा मोती की जोड़ी तो हमेशा से है. इसे जो़ड़कर ही देखा जाता है. हैदराबाद एक ऐसा शहर है, जो भविष्य को भांप कर आगे बढ़ता है. यहां निवेशकों के साथ एक नई डोर जोड़ने के लिए आए हैं."

'निवेशकों के हर संकल्प को पूरा कर रही राज्य सरकार'

डॉ मोहन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत दुनिया में अपनी अलग पहचान बना चुका है. देश ने कई मिथकों को तोड़कर अंतरिक्ष सहित सभी क्षेत्रों में विकास की तेज गति हासिल की है. भारत अब रेल कोच भी निर्यात करने की स्थिति में है. मध्य प्रदेश में बीईएमएल को 18 हजार करोड़ लागत की यूनिट लगाने के लिए भूमि अलॉट की गई है. प्रदेश में डिफेंस टेक्नोलॉजी में बड़ा निवेश हो रहा है. राज्य में सभी क्षेत्रों के निवेशकों को आगे बढ़ने का अवसर दिया जा रहा है. हाईड्रा पावर पंप स्टोरेज का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट नीमच में चंबल नदी पर बनाया जा रहा है. जिसका निर्माण आगामी 2 वर्षों में पूर्ण हो जाएगा. राज्य सरकार निवेशकों से किए हर संकल्प को पूरा कर रही है.

'जो मोती पहचान ले उनके लिए आदमी की पहचान क्या मुश्किल'

मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने हैदराबाद के लोगों की तारीफ करते हुए कहा कि "हैदराबाद के लोग मोती की पहचान कर लेते हैं. उनके लिए आदमी पहचानना तो बहुत आसान है. मध्य प्रदेश सरकार पलक पांवड़े बिछाकर निवेशकों का स्वागत कर रही है. प्रधानमंत्री मोदी के मार्गदर्शन में राज्यों के बीच सहचर्य की भावना विकसित हो रही है. मध्य प्रदेश सरकार ने राजस्थान के साथ चल रहे सालों पुराने जल विवाद को खत्म कर पीकेसी परियोजना को आगे बढ़ाया है. राज्य सरकार उद्योगपतियों और निवेशकों को मध्यप्रदेश में भी अपना कार्य शुरू करने का अवसर दे रही है."

'ग्रीन एनर्जी के मामले में मध्य प्रदेश आगे'

मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कहा कि "भारत आज हरित ऊर्जा उत्पादन में वैश्विक स्तर पर अपनी एक अलग पहचान बना चुका है. मध्य प्रदेश इस मामले में अग्रणी राज्य बनने की ओर अग्रसर है. मध्यप्रदेश में हरित ऊर्जा उत्पादन में निवेश की असीम संभावनाएं उपलब्ध हैं." उन्होंने हैदराबाद स्थित ग्रीनको कंपनी के मुख्यालय का दौरा किया.

'30 दिन में कारोबार शुरू करवाने की दी गारंटी'

प्रमुख सचिव औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन राघवेंद्र कुमार सिंह ने कहा कि "मुख्यमंत्री डॉ.मोहन यादव की अध्यक्षता में प्रदेश सरकार का यह 14वां इन्टरेक्टिव सेशन है. प्रदेश में अब तक 8 रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव आयोजित की गई हैं. भोपाल में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट आयोजित की गई. यह वर्ष उद्योग एवं रोजगार वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है. मध्य प्रदेश ईज ऑफ डूइंग के लिए देश की सबसे बेस्ट डेस्टिनेशन है. राज्य में 30 दिन के अंदर कोई भी निवेशक अपना व्यापार शुरू कर सकता है."

इस मौके पर अपर मुख्य सचिव संजय दुबे ने कहा कि "देश के टियर 2 शहरों के विकास में मध्य प्रदेश सबसे आगे है. भोपाल और इंदौर राज्य के दो सबसे तेजी से बढ़ते शहर हैं. देश की कई बड़ी टेक कंपनियां मध्य प्रदेश में अपना बिजनेस सेटअप कर रही हैं. भोपाल एयरपोर्ट के पास 2 हजार एकड़ क्षेत्र में टेक्नोलॉजी एंड एआई सिटी विकसित की जाएगी."