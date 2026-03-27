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भोपाल में गुंडे बेलगाम, दो गुटों के बीच मारधाड़, 6 साल की मासूम के सिर में मारी तलवार

भोपाल में गुंडे बेलगाम, दो गुटों के बीच मारधाड़, बच्ची पर हमला ( ETV BHARAT )