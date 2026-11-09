मध्य प्रदेश में RTI बना मजाक, सूचना आयोग में 29 हजार केस पेंडिंग, हाई कोर्ट ने किया हस्तक्षेप
मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग में 10 में से अध्यक्ष सहित 05 पद रिक्त. पेंडिंग मामलों पर हाई कोर्ट चिंतित. सिद्धार्थ शंकर पांडे की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 9, 2026 at 2:39 PM IST
जबलपुर : मध्य प्रदेश हाई कोर्ट को राज्य सरकार ने बताया कि राज्य सूचना आयोग में वर्तमान में 28,866 प्रकरण लंबित हैं. आयोग में स्वीकृत 10 पद हैं. इसमें से अध्यक्ष सहित 05 पद रिक्त हैं. हाई कोर्ट ने वर्तमान परिस्थितियों पर चिंता व्यक्त करते हुए मुख्य सचिव को रिक्त पदों पर नियुक्ति के लिए प्रभावी कदम उठाने के निर्देश दिए हैं. जस्टिस विशाल मिश्रा की एकलपीठ ने याचिकाकर्ता की अपील का 60 दिन में निराकरण करने के भी निर्देश दिए हैं.
राज्य सरकार ने जानकारी पेश की
रीवा निवासी प्रशांत त्रिपाठी की तरफ से दायर की गयी याचिका की सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने राज्य सूचना आयोग में वर्तमान में लंबित प्रकरण की जानकारी पेश करने के आदेश जारी किये थे. सरकार की तरफ से पेश की गयी जानकारी में बताया गया "आयोग में 27,103 द्वितीय अपील और 1,763 शिकायतें लंबित हैं." एकलपीठ ने अपने आदेश में कहा "पर्याप्त नियुक्ति नहीं होने से आयोग प्रकरणों का शीघ्र निराकरण नहीं कर पा रहा है." मध्य प्रदेश संशोधन अधिनियम के तहत द्वितीय अपीलों के निराकरण के लिए 180 दिन की वैधानिक समय-सीमा निर्धारित है. इसके बावजूद बड़ी संख्या में मामले लंबित हैं.
मुख्य सचिव से प्रभावी कदम उठाने को कहा
सूचना आयोग में नियुक्तियां नहीं होने से प्रकरणों के निराकरण में देरी को लेकर हाई कोर्ट में कई याचिकाएं दायर हुई हैं. एकलपीठ ने मुख्य सचिव को स्थिति पर गौर कर रिक्त पदों पर नियुक्ति के लिए प्रभावी कदम उठाने को कहा है, जिससे द्वितीय अपीलों का निराकरण हो और लंबित मामलों का बोझ कम हो सके. एकलपीठ ने याचिकाकर्ता प्रशांत त्रिपाठी की लंबित द्वितीय अपील पर राज्य सूचना आयोग को 60 दिन के भीतर विचार कर अंतिम निर्णय लेने का निर्देश दिया है. एकलपीठ ने इस आदेश के साथ याचिका का निराकरण कर दिया.
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आईसीएमआर भोपाल को हाई कोर्ट का आदेश
आईसीएमआर भोपाल को हाई कोर्ट ने आदेशित किया है कि एमबीबीएस कोर्स की सीट छोड़ने वाली छात्रा के मूल दस्तावेज वापस करें. हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अल्पेश कुमार कोगजे तथा जस्टिस पीके अग्रवाल ने याचिकाकर्ता छात्रा को अंतरिम राहत प्रदान करते हुए नोटिस जारी कर किया है.
डॉ. प्रियंका यादव की तरफ से दायर की गयी याचिका में कहा गया "उसे साल 2024-25 में आईसीएमआर भोपाल मेमोरियल अस्पताल अनुसंधान केन्द्र में एमडी माइक्रोबायोलॉजी सीट पर ओबीसी कोटे से दाखिला मिला था. विभागीय कार्य व निर्धारित समय से अधिक काम करने का दवाब के कारण उसने अपना पाठ्यक्रम पूरा नहीं किया. इन परिस्थितियों में वह अवसादग्रस्त हो गयी." पैरवी वरिष्ठ अधिवक्ता आदित्य संघी ने की.