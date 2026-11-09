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मध्य प्रदेश में RTI बना मजाक, सूचना आयोग में 29 हजार केस पेंडिंग, हाई कोर्ट ने किया हस्तक्षेप

मध्य प्रदेश हाई कोर्ट जबलपुर ( ETV BHARAT )

जबलपुर : मध्य प्रदेश हाई कोर्ट को राज्य सरकार ने बताया कि राज्य सूचना आयोग में वर्तमान में 28,866 प्रकरण लंबित हैं. आयोग में स्वीकृत 10 पद हैं. इसमें से अध्यक्ष सहित 05 पद रिक्त हैं. हाई कोर्ट ने वर्तमान परिस्थितियों पर चिंता व्यक्त करते हुए मुख्य सचिव को रिक्त पदों पर नियुक्ति के लिए प्रभावी कदम उठाने के निर्देश दिए हैं. जस्टिस विशाल मिश्रा की एकलपीठ ने याचिकाकर्ता की अपील का 60 दिन में निराकरण करने के भी निर्देश दिए हैं.

राज्य सरकार ने जानकारी पेश की