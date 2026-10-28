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केवल 30 सेकंड में मिलेगा टिकट, इंदौर भोपाल मेट्रो में शुक्रवार से यात्रियों को टिकट वेंडिंग फैसिलिटी

भोपाल-इंदौर मेट्रो में टिकट वेंडिंग मशीन की सुविधा ( ETV Bharat )

इंदौर: मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा भोपाल एवं इंदौर मेट्रो के संचालित कॉरिडोर के स्टेशनों पर यात्रियों की सुविधा के लिए टिकट वेंडिंग मशीन (TVM) की शुरुआत 30 अक्टूबर 2026, शुक्रवार से की जा रही है. इस सुविधा के माध्यम से यात्री स्वयं टिकट प्राप्त कर सकेंगे. इससे टिकट खरीदने की प्रक्रिया तेज, सरल और सुविधाजनक होगी. मेट्रो रेल कंपनी के अध्यक्ष एस कृष्ण चैतन्य ने बताया टिकट वेंडिंग मशीन के माध्यम से यात्री मात्र 30 सेकंड में टिकट प्राप्त कर सकेंगे. मशीन में दृष्टिबाधित दिव्यांगजनों की सुविधा के लिए ब्रेल लिपि का प्रावधान भी किया गया है, जिससे मेट्रो सेवाओं को अधिक सुलभ एवं समावेशी बनाने में मदद मिलेगी.

टिकट प्राप्त करने के कई विकल्प