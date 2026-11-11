भोपाल-इंदौर से दिल्ली तक स्मार्ट कार्ड से मेट्रो का सफर, किराए में 25% की छूट, लाइन से मुक्ति
भोपाल-इंदौर मेट्रो में कल से स्मार्ट कार्ड से यात्रा, देशभर की मेट्रो में भी कर सकेंगे यात्रा, 30 सेकंड में क्यूआर टिकट. रिपोर्ट-विश्वास चतुर्वेदी/सिद्धार्थ माछीवाल
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 11, 2026 at 12:42 PM IST|
Updated : November 11, 2026 at 12:50 PM IST
भोपाल/इंदौर: भोपाल और इंदौर मेट्रो में सफर करने वाले यात्रियों के लिए 12 नवंबर यानी कल से नई सुविधा शुरू होने जा रही है. दरअसल, अब यात्रियों को हर बार टिकट खरीदने और काउंटर पर कतार में लगने की जरूरत नहीं होगी. बल्कि मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड यानी एनसीएमसी की शुरुआत करने का फैसला किया है. महज 50 रुपये में मिलने वाले इस स्मार्ट कार्ड से यात्री मेट्रो में प्रवेश और निकास कर सकेंगे. खास बात यह है कि इस कार्ड से यात्रा करने पर 25 प्रतिशत की छूट भी मिलेगी. इसका इस्तेमाल देश के उन सभी मेट्रो नेटवर्क में किया जा सकेगा, जहां एनसीएमसी की सुविधा उपलब्ध है.
50 रुपए में बनेगा स्मार्ट कार्ड, सभी स्टेशनों पर सुविधा
एनसीएमसी कार्ड 12 नवंबर से भोपाल और इंदौर मेट्रो के सभी स्टेशनों के टिकट काउंटर पर उपलब्ध होगा. इसे बनवाने के लिए यात्रियों को 50 रुपये शुल्क देना होगा. यह शुल्क नान-रिफंडेबल रहेगा. हालांकि कार्ड मिलने के बाद यात्री इसमें अपनी जरूरत के अनुसार राशि रिचार्ज करा सकेंगे. इसके बाद कार्ड को मेट्रो स्टेशन के प्रवेश और निकास गेट पर इस्तेमाल किया जा सकेगा.
हर यात्रा पर 25 फीसदी छूट का लाभ
स्मार्ट कार्ड से यात्रा करने पर यात्रियों को 25 प्रतिशत छूट का लाभ मिलेगा. यह छूट उन यात्राओं पर लागू होगी, जिनका निर्धारित किराया 20 रुपये से अधिक है. भोपाल और इंदौर दोनों मेट्रो में यह सुविधा मिलेगी. इससे नियमित रूप से मेट्रो से सफर करने वाले यात्रियों को आर्थिक बचत होगी.
काउंटर के अलावा ऐप और मशीन से भी रिचार्ज
बता दें कि, एनसीएमसी कार्ड को रिचार्ज करने के लिए यात्रियों को कई विकल्प मिलेंगे. वे मेट्रो स्टेशन के टिकट काउंटर, टिकट वेंडिंग मशीन और एमपी मेट्रो मोबाइल ऐप के जरिए कार्ड में पैसे जोड़ सकेंगे. इससे यात्रियों को रिचार्ज के लिए किसी एक माध्यम पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा. विशेष बात यह है कि इस कार्ड का प्रयोग दिल्ली सहित देश की उन सभी मेट्रो में किया जा सकेगा, जहां NCMC की व्यवस्था लागू है.
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महज 30 सेकंड में मिल रहा क्यूआर टिकट
मेट्रो स्टेशनों पर टिकट वेंडिंग मशीन की सुविधा भी शुरू की गई है. यात्री मशीन पर 'Buy QR Ticket' विकल्प चुनकर अपना गंतव्य स्टेशन तय कर सकते हैं. इसके बाद UPI से भुगतान कर QR टिकट प्राप्त किया जा सकता है. पूरी प्रक्रिया में करीब 30 सेकंड का समय लगेगा.
31 दिसंबर तक टिकट पर मिल रही विशेष छूट
मेट्रो यात्रियों को 31 दिसंबर 2026 तक प्रमोशनल डिस्काउंट का लाभ भी मिलेगा. सिंगल जर्नी टिकट पर 25 प्रतिशत अतिरिक्त छूट, रिटर्न जर्नी टिकट पर कुल 30 प्रतिशत और ग्रुप टिकट पर 35 प्रतिशत छूट दी जा रही है. वहीं ई-वालेट रिचार्ज पर राशि के अनुसार, 8 से 15 प्रतिशत तक बोनस मिल रहा है. हालांकि 20 रुपये के सिंगल जर्नी टिकट पर अतिरिक्त 25 प्रतिशत प्रमोशनल छूट लागू नहीं होगी.