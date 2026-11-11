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भोपाल-इंदौर से दिल्ली तक स्मार्ट कार्ड से मेट्रो का सफर, किराए में 25% की छूट, लाइन से मुक्ति

भोपाल-इंदौर मेट्रो में कल से स्मार्ट कार्ड से सफ ( ETV Bharat )

भोपाल/इंदौर: भोपाल और इंदौर मेट्रो में सफर करने वाले यात्रियों के लिए 12 नवंबर यानी कल से नई सुविधा शुरू होने जा रही है. दरअसल, अब यात्रियों को हर बार टिकट खरीदने और काउंटर पर कतार में लगने की जरूरत नहीं होगी. बल्कि मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड यानी एनसीएमसी की शुरुआत करने का फैसला किया है. महज 50 रुपये में मिलने वाले इस स्मार्ट कार्ड से यात्री मेट्रो में प्रवेश और निकास कर सकेंगे. खास बात यह है कि इस कार्ड से यात्रा करने पर 25 प्रतिशत की छूट भी मिलेगी. इसका इस्तेमाल देश के उन सभी मेट्रो नेटवर्क में किया जा सकेगा, जहां एनसीएमसी की सुविधा उपलब्ध है.

50 रुपए में बनेगा स्मार्ट कार्ड, सभी स्टेशनों पर सुविधा