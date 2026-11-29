हाथ फूंकते हैं मंतर और चाक पर घूमती मिट्टी में जान आ जाती है, कुम्हारपारा में रोज होता है ये जादू
भोपाल के मानव संग्रहालय में पॉटरी और टेराकोटा कार्यशाला का आयोजन, अलग-अलग राज्यों से आए कलाकार दिखा रहे पारंपरिक कला का लाइव डेमो. रिपोर्ट-शिफाली पांडे
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 29, 2026 at 8:35 AM IST
भोपाल: मिट्टी गढ़ी जा रही है. हाथों की हल्की सी छुअन अनगढ़ मिट्टी में जान फूंक देती है. गढ़ने लगती है मिट्टी और कुम्हार की कल्पना गीली मिट्टी का कायापलट कर देती है. मिट्टी जादू है या हाथ मंतर फूंकते हैं कोई. ये ना मालूम ही रहता है, लेकिन मिट्टी का गीला ढेला ऐसे सुंदर रुप में गढ़ कर हाथों से उतरता है कि घूमता चाक कोई तिलिस्म मालूम होता है. भोपाल का इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय इन दिनों मिट्टी की इसी जादूगरी का गवाह बना हुआ है.
कुम्हारापारा...देखिए मिट्टी कैसे मंतर फूंकती है
मिट्टी जादू की ये कहानी भोपाल स्थित इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय में लिखी जा रही है. कैनवास भी मिट्टी का है और कलम भी मिट्टी की है. यहां इन दिनों कुम्हारापारा बना हुआ है. कुम्हारापारा यानि कुम्हारों की बस्ती. उनकी बस्ती जो सिर्फ मिटटी की सोहबत में हैं. मिट्टी की दोस्ती में हैं. जो असल में जानते हैं माटी का मोल.
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पॉटरी और टेराकोटा की ये एक्जीबिशन यहां पूरे एक हफ्ते रहने वाली है. इस कार्यशाला में छत्तीसगढ़ के कोंडागांव, महाराष्ट्र के जलगांव तथा उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से आए 12 पारंपरिक कुम्हार शिल्पकार लाइव डेमोस्ट्रेशन से बता रहे हैं कि देश भर के मेलों में जो शिल्प सजने बिकने आता है वो कितने दिनों की मेहनत से एक शक्ल पाता है.
हर इलाके की मिट्टी अलग और शक्लें अलग
यहां शिल्पकार मिट्टी को तैयार करने के साथ शुरु करते हैं. फिर बारी आती है उसे आकार देने की. कैसे कोई शक्ल गढ़ी जाती है मिट्टी पर. कितने रूप में और कैसे ढाला जाता है उसे. यहां घंटों बैठकर आप मिट्टी के ढेले से सांस लेती सी जान पड़ती किसी शिल्प को बनते देख सकते हैं.
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आईजीआरएमएस के निदेशक प्रो. अमिताभ पांडे के मुताबिक, ''ये अवसर है कि आप भारत की पारंपरिक माटी शिल्प की यात्रा से रुबरु हो सकते हैं. करीब से उसे देख सकते हैं जान सकते हैं कि कैसे रीजन बदल जाने के साथ शिल्प बदलता जाता है. कार्यशाला का उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों की पारंपरिक पॉटरी एवं टेराकोटा शिल्प परंपराओं को मंच प्रदान करना तथा उनसे जुड़े पारंपरिक ज्ञान और तकनीकों का दस्तावेजीकरण एवं संवर्धन करना है.''