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हाथ फूंकते हैं मंतर और चाक पर घूमती मिट्टी में जान आ जाती है, कुम्हारपारा में रोज होता है ये जादू

भोपाल मानव संग्रहालय में पॉटरी और टेराकोटा एक्जीबिशन ( Credit: Indira Gandhi Museum )

भोपाल: मिट्टी गढ़ी जा रही है. हाथों की हल्की सी छुअन अनगढ़ मिट्टी में जान फूंक देती है. गढ़ने लगती है मिट्टी और कुम्हार की कल्पना गीली मिट्टी का कायापलट कर देती है. मिट्टी जादू है या हाथ मंतर फूंकते हैं कोई. ये ना मालूम ही रहता है, लेकिन मिट्टी का गीला ढेला ऐसे सुंदर रुप में गढ़ कर हाथों से उतरता है कि घूमता चाक कोई तिलिस्म मालूम होता है. भोपाल का इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय इन दिनों मिट्टी की इसी जादूगरी का गवाह बना हुआ है.