गले में लटकते नरमुंड से पड़ गया था नाम हेड हंटर्स, गुस्से का भी रिकॉर्ड रखने वाली कोन्याक जनजाति
भोपाल के राष्ट्रीय मानव संग्रहालय में यूथ डोरमेटरी मोरंग की मरम्मत के लिए पहुंची नागालैंड की कोन्याक जनजाति की टीम. 21 दिन में होगा रेनोवेशन.
Published : February 11, 2026 at 8:27 PM IST
भोपाल: गुस्सा इतना था कि इस ट्राइब्स के पुरुष गर्दन उतारकर अपने हाथों में दुश्मन का सिर लिए घर लौटते थे. गांव के दरवाजे से लेकर पुरुषों के गले में लटकी मालाओं में नरमुंड उकेरे और पहने जाते. इसके चलते नाम ही पड़ गया था हेड हंटर्स. नागालैंड की कोन्याक जनजाति के लिए शिकार अब बीते जमाने की बात है. इस जनजाति का कल्चर अब केवल इनके कपड़ों में बचा है.
ये किस दौड़ में आ गए, कुदरत के करीब रहने वाले और सूरज, चादं, सितारों को पूजते कोन्याक अपने पुरखों के साथ अपनी परंपराओं को भी पीछे छोड़ आए. भोपाल के राष्ट्रीय मानव संग्रहालय में यूथ डोरमेटरी मोरंग की मरम्मत करने आए हैं, जो उनके अपने नागालैंड में तेजी से खत्म हो रहे हैं. भारत की अकेली ट्राइब जो अपने गुस्से का भी रिकार्ड रखती आई है.
नागालैंड की जनजाति जो गुस्से का भी रखती थी रिकॉर्ड
नागालैंड की जनजाति कोन्याक के लिए कहा जाता है कि इस जनजाति में पुरुषों के गुस्से का रिकार्ड उनके घर और गांव के दरवाजे पर दर्ज होता रहा है. उन नरमुंडों की शक्ल में जिन्हें ये काटकर अपने साथ हाथों में पकड़ लाते थे.
भारत के जनजाति समाज में सबसे गुस्सैल जनजाति के तौर पर देखी जाने वाली कोन्याक में जब बदलाव आने शुरु हुए तो अब ये नरमुंड उस बीती परंपरा का हिस्सा भर रह गए. याद के तौर पर अब भी कुछ गांव बाकी हैं, जहां दरवाजों पर पुरुष की आकृति उकेरी गई है. जिसमें वो नरमुंड अपने हाथ में लटकाए हुए हैं.
'परंपरा अब सिर्फ कपड़ों पर बाकी'
अपने पुरखों की परपंरा के मुताबिक स्वर्ग को अपना पिता और धरती को अपनी मां मानने वाली इस जनजाति में देवी-देवताओं के चित्र नहीं, सूरज चांद सितारे पूजे जाते रहे हैं. लेकिन नागालैंड की इसी जनजाति के वेता केयो हमें बताते हैं कि "अब परंपरा के तागे सिर्फ कपड़ों में बाकी रह गए हैं. इससे हमारी मान्यता पर फर्क नहीं पड़ता इसलिए हम अपने पुरखों से जो पारंपरिक कपड़े पहनते आए हैं वो आज भी पहनते हैं."
यूथ डोरमेटरी मोरंग की मरम्मत के लिए पहुंची टीम
वेता यहां पर यूथ डोरमेंट्री की मरम्मत के लिए नागालैंड से आए हैं. अपनी परंपराओं रीति रिवाजों को क्यों छोड़ रही है जनजाति, इस पर वेता बताते हैं कि "नागालैंड में लंबे समय से क्रिश्चिनियिटी का प्रभाव बढ़ा है. यही वजह है कि जनजातियां अपने पारंपरिक त्योहारों को मनाती तो हैं लेकिन केवल मेल मिलाप के एक उत्सव की तरह. उनमें वो अपने पुरखों के बताए रीति रिवाजों को उस तरह से फॉलो नहीं करतीं."
इस जनजाति में शिकार से होता था पूरा श्रृंगार
नागालैंड की इस जनजाति की खासियत ये है कि इनके श्रृंगार में भी शिकार के हिस्से दिखाई देते हैं. वेता केयो पारंपरिक वेशभूषा में हैं. उन्होंने कान में चिड़ियों के खूबसूरत पंख पहने हुए हैं और हाथों में बाजूबंद की तरह जो पहना हुआ है उसे पहले हाथी के दांत से बनाया जाता था. अब मुमकिन नहीं होता तो इसे लकड़ी से तैयार करते हैं.
हेड हंटर्स के तौर पर जनजाति की पहचान
वेता कोनियाक नागा जनजाति के अपने एक साथी का नेकलेस दिखाकर कहते हैं, ये देखिए ये जो नरमुंड जैसा गले में पहने हैं. ये प्रतीक है कि किस तरह से इस जनजाति में पहले दुश्मन को जीतकर उसके नरमुंड गले में लटका लिए जाते थे. मानव संग्रहालय के जिस हिस्से में इस जनजाति की डोरमेंट्री हैं.
वहां के दरवाजे तस्दीक करता है कि कैसे इस जनजाति की पहचान कभी हेड हंटर्स के तौर पर रही है. दरवाजे पर की गई नक्काशी में एक तरह से इनकी पूरी परंपरा है. सूरज, चांद, सितारे के साथ ढेर सारे नरमुंड जो इस जनजाति का गुस्सा और दुश्मन को हरा कर हेड हंटर्स कहलाने की इनकी जिद को दिखाते हैं.
सगाई और शादी के महीने तय
नागालैंड से भोपाल के राष्ट्रीय मानव संग्रहालय आई टीम में वीफेसाओ इस नागा जनजाति के समूह में सबसे बुजुर्ग हैं. हांलाकि वे ईसाई धर्म अपना चुके हैं लेकिन अपनी जनजाति से जुड़ी हुई परंपराएं उन्हें अब भी याद हैं.
वे कहते हैं कि "हमारे यहां सगाई जून और जुलाई के महीने में होती है और नवम्बर-दिसम्बर में शादी हो जाती है. 15 जनवरी को हम लोग सेक्रेनेई त्योहार मनाते हैं. ये फसल कटने के बाद का फेस्टीवल होता है. जिसमें पहले मुर्गे की बलि दी जाती थी और इसका सूप बनाकर घर में पैदा हुए बच्चे को पिलाया जाता था ताकि वो हमेशा स्वस्थ रहे और उसका लंबा जीवन हो."
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय में 21 दिन रहेंगे नागा
नागा जनजाति का ये ग्रुप भोपाल के राष्ट्रीय मानव संग्रहालय में अगले 21 दिन रहेगा और यहां पर यूथ डोरमेटरी को नया रंग रुप और आकार देंगे. इसकी छत पर इस्तेमाल होने वाली पत्तियां भी नागालैंड से ही बुलवाई गई हैं. छत को नया आकार देने के साथ ये पूरी डोरमेटरी को नई शक्लो सूरत देंगे.