ये कहानी नहीं सुनी होगी आपने, टिकुली, सींक और धागे में उतरी बिटिया सीता की कथा

बिहार म्यूजियम के एडिशनल डायरेक्टर अशोक कुमार सिन्हा कहते हैं, "सीता को भारत के बाकी हिस्सों में देवी के रूप में देखा जाता है, लेकिन बिहार उनको बेटी की तरह देखता है. बहन-बुआ की तरह देखता है. क्योंकि सीता बिहार की बेटी हैं. इसीलिए वो सीता के सम्मान के संस्कार को, उनके सृजन को अलग नजरिए से देख पाता है." वे कहते हैं, "सीता मिथिला पेंटिंग की सिद्धहस्त कलाकार थीं. ये प्रसंग है कि जब भगवान राम जनक के महल में पहुंचे तो पूरे महल में जानकी के बनाए मिथिला चित्र ही सजे हुए थे."

रामायण चल रही है, लेकिन उसमें से एक किरदार सीता मुख्य चरित्र के तौर पर सामने है. 48 चित्रों से सजे इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय की दीर्घा में देखिए हर दूसरे चित्र का प्रभावी रूप में सिर्फ एक चेहरा है. चेहरा वैदेही का है. जनक की बेटी जानकी का है. बिहार म्यूजियम पटना में तैयार हुई इस प्रदर्शनी 'बिहार की बेटी सीता' में सीता के अपने जीवन से जुड़े कई ऐसे प्रसंग सामने आते हैं जो आमतौर पर लोक में नहीं पहुंचे.

भोपाल म्यूजियम में 48 कैनवास पर सजी सीता की मधुबनी पेंटिंग (ETV Bharat)

48 अलग-अलग कैनवास पर उतरी बिहार की बेटी सीता की ये कहानी दक्षिण अफ्रीका के गुयाना के बाद मैक्सिको का सफर तय करने वाली है. कैनवास पर कूची और रंग से उतरी जानकी कथा में किन सवालों के जवाब हैं. सीता के जीवन के कौन से बंद पन्ने खुलते जाते हैं. राम के साथ साए की तरह खड़ी सीता का स्वाभिमान, संस्कार और साहस की कहानी. ये किसी देवी की नहीं बिहार की बेटी की बात है.

भोपाल: राम कथाओं के दौर में सीता की कहानी जो शब्दों में नहीं सुनाई गई. कहानी जिसमें सीता राम के साए से बाहर खड़ी दिखाई देती हैं. कहानी जिसमें सीता अपने स्वाभिमान धरती पर अपने विराम की कथा कहती हैं. कभी घास का एक तिनका, कभी एक बिंदु कहीं कुल जमा तीन रंग इस कहानी की बयानी का जरिया बने हैं. कहीं कतरनों से बनाए गए हैं सीता की इस कथा के किरदार. भारत में ये पहली बार है कि चित्रों में वो भी लोक कलाओं में सीता की कहानी सुनाई जा रही है.

सात दिन में कलाकारों ने कही जानकी कथा (ETV Bharat)

कैनवास पर उतरी कथा, कैसे पड़ा था सीता नाम

बिहार म्यूजियम में 48 अलग-अलग कैनवास पर बिहार की लोक कलाओं से उकेरी गई जानकी की कथा अब भोपाल आई है. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय में इसे प्रदर्शित किया गया है. इन चित्रों में सीता की कहानी जिस तस्वीर से शुरू होती है वो एक मां की तस्वीर है. इस चित्र में माता सीता लवकुश के साथ दिखाई देती हैं. इस चित्र से जानबूझकर शुरुआत की गई कि सीता के मां के रूप में एक सशक्त रूप से यात्रा शुरू हो. फिर उनके जन्म की कथा. पेंटिग के जरिए बताया गया कि कैसे एक घड़े के अंदर से जन्मी थीं सीता.

संस्कार और साहस के साथ सीता सृजन का अनदेखा रूप (ETV Bharat)

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय के निदेशक प्रोफेसर अमिताभ पाण्डे चित्र के जरिए बताते हैं कि "वो चित्र जिसमें सीता एक नवजात शिशु के रूप में घड़े में हैं. वे बताते हैं कि हल का जो लोहे का हिस्सा है उसको सीत कहा जाता है. ये सीत ही लोहे के घड़े से टकराया था. तो नाम पड़ा सीता."

केवट द्वारा माता सीता और प्रभु राम के चरण वंदन की पेंटिंग (ETV Bharat)

वे बताते हैं "लोक रंगों में सीता की कहानी जब आप देखेंगे तो पाएंगे कि प्रकृति पुत्री की कथा में ज्यादातर चित्रों में सूर्य स्थाई भाव में है. कुछ चित्र ऐसे भी हैं जो केवल निश्चित रंगों से ही उकेरे गए. कोई तीन रंगों से ही पूरा चित्र बना दिया गया. 31 जुलाई 2024 को हमारा ये शिविर शुरू हुआ और 7 अगस्त 2024 को सारी पेंटिंग बनकर तैयार थी."

सात दिन में कलाकारों ने कही जानकी कथा

कैनवास पर उतरी बिहार की बेटी सीता की इस कहानी के गढ़े जाने, बुने जाने और कहे जाने की कहानी भी दिलचस्प है. ये असल में 7 दिन का शिविर था, जिसमें बिहार के 48 कलाकार आमंत्रित किए गए थे. इसमें पद्रमश्री से सम्मानित बिहार के चित्रकार भी शामिल थे. बिहार म्यूजियम के एडिशनल डायरेक्टर अशोक कुमार सिन्हा बताते हैं, "केवल 7 दिन का समय था और देखिए और 7 दिन में अलग-अलग आर्ट फार्म की ये कृतियां तैयार हो गईं.

राजा जनक के राजदरबार का दृश्य (ETV Bharat)

इनमें न केवल विषय अलग हैं बल्कि कमोबेश हर दूसरी पेंटिग का आर्ट फार्म भी अलग है. इसमें मधुबनी पेंटिग भी है. टिकुली आर्ट भी है. सुजनी कला भी दिखाई देगी. एप्लिक वर्क से भी कथा सुनाई गई है और पेपरमेशी के साथ सिकी कला जिसमें घास के तिनके से आर्ट फार्म तैयार किया जाता है वो सबकुछ है."

कैनवास पर उतरी कथा, कैसे पड़ा था सीता नाम (ETV Bharat)

संस्कार और साहस के साथ सीता सृजन का अनदेखा रूप

राम और सीता एक दूसरे के बिना अधूरे हैं. दोनों साये की तरह एक साथ हैं, लेकिन इस एक प्रदर्शनी में राम के साथ होते हुए भी सीता स्वंय में हैं. स्वयंवर से पहले स्वयं को संभाले सीता जो प्रकृति में खो जाती हैं. जो सहेलियों संग चित्र बनाती हैं. नाई के अपशब्दों के बाद साहस से महल का जीवन त्याग देती सीता. आत्मसम्मान लिए वन की राह पकड़ती हैं. वाल्मीकि के आश्रम में किस तरह लव कुश को जीवन के संस्कार देती हैं.

टिकुली सींक और सुजनी से गुंथी हुई सीता गाथा (ETV Bharat)

एप्लिक वर्क पर तैयार किया निषाद प्रसंग का एक चित्र सुफिया कौसर ने बनाया है. रामायण का ये वो प्रसंग है जिसमें निषाद राज राम लक्ष्मण सीता जी को गंगा नदी पार करने में उनकी मदद करते हैं. इन 48 चित्रों में रावण का सीता हरण भी है दीपावली पर अयोध्या लौटना भी. राम दरबार भी सजे और सीता का फिर वन लौट जाना भी है. प्रदर्शनी का अंतिम चित्र वो है जिसमें सीता धरती में समां गई थीं. धरती पुत्री की जीवन परिक्रमा जहां से शुरू हुई वहीं खत्म होती है.