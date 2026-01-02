ETV Bharat / state

द ग्रेट इंडियन लद्दाखी किचन, स्वाद से आगे इस रसोई में होती है राज की बात

भोपाल के इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय में लद्दाखी किचन, यहां संस्कृति के साथ खाना भी लाजवाब, लद्दाखी रसोई में बनते है बच्चे के रिश्ते.

GREAT INDIAN LADDAKHI KITCHEN
यहां नहीं होती सिर्फ स्वाद की बात (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : January 2, 2026 at 7:58 PM IST

5 Min Read
भोपाल: यूं देखिए तो रसोई खुशबू का नाम है, पकवानों की खुशबू. दुनिया का कोई हिस्सा हो घर के इस कोने की तासीर एक सी हो होती है. घर में इस हिस्से के होने की एक ही वजह होती है कि यहां लज़्जतदार पकवान बनते हैं, लेकिन लद्दाख में रसोई का अलग किरदार है. रसोई में परिजनों के होने की वजह भी एकदम अलग. रसोई असल में यहां परिवार का राज दरबार होती है. मंदिर जितने ही पवित्र माने गए इस स्थान पर लद्दाख में रहने वाले समुदाय बौद्ध गारा मौन बैदा डोकपा कौन से फैसले लेते हैं और क्यों.

क्या वजह है कि घर परिवार के हर शुभ काम का एपिसेंटर लद्दाख के इन घरों में रसोई ही होता है. जानिए जरा 'द ग्रेट लद्दाखी' रसोई के बारे में. कैसे ये रसोई स्वाद से आगे की बात करती है. नए साल में इस रसोई में खास पूजा की जाती है कि ताकि साल भर परिवार में सुख संतुष्टि के साथ भंडार भरा रहे.

लद्दाखी रसोई में खाने के साथ लिए जाते है अहम फैसले (ETV Bharat)

हिमालय के घर ऐसे मैदानों में उतरे

भोपाल के इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय ने कोशिश की लद्दाख के बर्फ में ढंके घरों की रसोई मैदानों में आ जाए. तो हिमालय के ये घर श्यामला की पहाड़ियों पर बसाएं गए हैं. लद्दाखी नए वर्ष में लोसर उत्सव मनाया गया. ये लद्दाख का पारंपरिक ढंग से नए साल के स्वागत का उत्सव है. जिसमें लोक नृत्य संगीत के साथ स्वाद की बात होती है. रसोई में बनाए जाते हैं आटे के हिरण. गुड़गुड़ चाय और मोमोज के जायका इस महोत्सव का खास फीचर होता है, जो न्यू ईयर सेलिब्रेशन के मेन्यू में खास तौर पर शामिल किया जाता है.

भोपाल में बसा हिमालय का एक कोना

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय के कीपर श्रीकांत गुप्ता बताते हैं, "आप कल्पना कीजिए हिमालय के जो सबसे नजदीक है. वो घर जो बरस के ज्यादातर दिनों में आंधी तूफान बारिश बर्फ मौसम के थपेड़े सहते हों, उनका जीवन कितना मजबूत होता है. हमें लंबा समय लगा, लेकिन इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय में हम हिमालयन रेंज का एक कोना हम बसा पाए हैं. इस कोने की खासियत ये चानसा भी है. ये रसोई जो देश दुनिया की बाकी किसी भी रसोई से खास है."

Chansa Ladakhi Kitchen
यहां बनते हैं लज़्जतदार पकवान (ETV Bharat)

यहां नहीं होती सिर्फ स्वाद की बात

अब चलिए लद्दाख की रसोई में जिसे कहा जाता है चानसा. यूं तो हर मकान का एक अनिवार्य हिस्सा होती है रसोई, लेकिन लद्दाख में रहने वाले परिवारों में अगर रसोई ना हो तो इन परिवारों के सारे अहम फैसले अटक जाएं. लद्दाख से इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय आए सोनम सोपारी बताते हैं कि "आखिर ये रसोई बाकी रसोई से क्यों अलग है. लद्दाख में रसोई में केवल स्वाद की बात नहीं होती."

great indian laddakhi kitchen
यहां संस्कृति के साथ मिलता है लाजवाब खाना (ETV Bharat)

रसोई में लिए जाते हैं अहम फैसले

सोपारी बताते हैं, "यूं समझिए कि परिवार से जुड़े सारे अहम फैसले यहीं लिए जाते हैं. पूरा परिवार चाहे फिर वो घर की महिलाएं हों या फिर पुरुष हों सब रसोई में ही बैठते हैं आकर." सोनम बताते हैं, "बुआई क्या करनी है. बच्चों की पढ़ाई से लेकर उनकी शादी तक सारे अहम फैसले रसोई में ही लिए जाते हैं. यहीं सारे प्लान बनते हैं. यहीं सारे बड़े फैसले होते हैं."

Ladakh culture and food
लद्दाखी रसोई में तय होते है बच्चे के रिश्ते (ETV Bharat)

एक बड़े कमरे की रसोई जिसमें बैठक जरूरी

एक बड़े कमरे की इस रसोई में एक हिस्सा तो बर्तनों और चूल्हे के लिए होता है. दूसरे हिस्से में दीवार से सटी बैठक होती है. इस बैठक में कौन कहां बैठेगा इसका भी कायदा है. परिवार के बड़े बुजुर्ग आगे बैठते हैं, फिर छोटो का नंबर आता है. सोनम बताते हैं, "हर रसोई में इस तरह की बैठक खासतौर पर बनाई जाती है. एक तरह से पूरा परिवार रसोई में समा जाए इस तरह से जमावट की जाती है. दादी की लोरी भी इसी रसोई में होती है और पोते की शादी किस परिवार में करना ये फैसला भी रसोई में ही लिया जाता है."

रसोई में ही सिलाई और बुनाई भी

लद्दाख के इन परिवारों में रसोई एक तरीके से घर का सबसे वाइब्रेंट कोना होता है. इसी जगह पर बैठकर महिलाएं खाना बनाने से फ्री होने के बाद बुनाई करती हैं. पुरुष सिलाई करते हैं और दादी नानियां इसी रसोई में गुड़गुड़ चाय के साथ जो कि बटर मिल्क से बनता है, अपने पोते-पोतियों को लोरी के साथ कहानी सुनाते हैं. लद्दाख से आए सुआंग बताते हैं, "मेहमान भी बैठक से ज्यादा समय रसोई में बिताते हैं."

INDIRA GANDHI NATIONAL MUSEUM
GREAT INDIAN LADDAKHI KITCHEN
CHANSA LADAKHI KITCHEN
LADAKH CULTURE AND FOOD
BHOPAL LADAKHI KITCHEN CHANSA

