हाथों की कला जिंदा, मगर बचपन मोबाइल में कैद, खिलौनों के बहाने विरासत को सहेजने की पहल
भोपाल के इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय में आयोजित भारतीय संस्कृति और विरासत कार्यक्रम में शामिल होने कई राज्यों से पहुंचे पारंपरिक खिलौने बनाने वाले कलाकार.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : March 21, 2026 at 11:10 PM IST
भोपाल: कभी मिट्टी, लकड़ी और रंगों से सजे खिलौने बच्चों की दुनिया का सबसे बड़ा आकर्षण हुआ करते थे. आंगन में गूंजती हंसी, कठपुतलियों का नाच और हाथों से बने खिलौनों की मासूमियत अब धीरे-धीरे मोबाइल स्क्रीन की चमक में कहीं खोती जा रही है. परंपराओं को सहेजने वाले कारीगर आज भी अपनी कला को जिंदा रखे हुए हैं, लेकिन उनके मन में लगातार एक सवाल गूंजता है, आखिर उनके खिलौनों से खेलने वाला बचपन कहां चला गया.
तीन पीढ़ियों से सहेज रहे कठपुतली
जयपुर से आए बिल्लू राम भट्ट कठपुतली कला की तीसरी पीढ़ी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं. पिछले 20-25 सालों से इस कला में सक्रिय बिल्लू राम भट्ट बताते हैं कि "कभी हर शादी-ब्याह और मेले में कठपुतलियों का नाच आम होता था, लेकिन आज यह परंपरा धीरे-धीरे कम होती जा रही है. उनके अनुसार बदलते समय के साथ उन्होंने भी अपनी कला में नयापन लाने की कोशिश की है. अब कठपुतलियों को कहानी और किरदारों के साथ पेश किया जाता है, जिससे दर्शकों को ज्यादा आकर्षण महसूस हो. इसलिए हिंदी, अंग्रेजी और पारंपरिक तत्वों का मिश्रण करके वे इसे आधुनिक रूप देने की कोशिश कर रहे हैं."
भट्ट मानते हैं कि "सोशल मीडिया और डिजिटल मनोरंजन के दौर में पारंपरिक कलाओं की मांग जरूर घटी है, लेकिन अगर सही मंच और समर्थन मिले, तो यह कला फिर से लोगों के दिलों में जगह बना सकती है."
परंपरा से जुड़ी आजीविका, लेकिन बाजार सीमित
सीहोर जिले के बुधनी से आईं रूपल विश्वकर्मा के लिए खिलौने बनाना सिर्फ काम नहीं, बल्कि पीढ़ियों से चली आ रही विरासत है. दादा-परदादा से शुरू हुआ यह हुनर आज भी उनके परिवार की पहचान बना हुआ है. शादी के बाद से ही वह इस काम से जुड़ी हैं और पिछले 25 सालों से इसे आगे बढ़ा रही हैं.
रूपल विश्वकर्मा बताती हैं कि "उनके यहां कई तरह के पारंपरिक खिलौने बनाए जाते हैं, जिन्हें वे घर से ही बेचती हैं. नर्मदा तट के आसपास उनका छोटा-सा बाजार है, जहां से किसी तरह घर का खर्च निकल जाता है. हालांकि आमदनी बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन यह उनके लिए सम्मानजनक आजीविका जरूर है."
वह मानती हैं कि "अगर सरकार से थोड़ी मदद और बेहतर मार्केटिंग का सहारा मिले, तो इस कला को नई पहचान मिल सकती है. पहली बार किसी प्रदर्शनी में शामिल होकर उन्हें उम्मीद जगी है कि शायद अब उनके काम को बड़ा मंच मिल सके."
सौ साल पुरानी कला, वैश्विक पहचान की ओर
कर्नाटक के चन्नापटना से आए सैयद नियाजुल्लाह पारंपरिक लकड़ी के खिलौनों को नई ऊंचाई दे रहे हैं. उनके परिवार में पिछले 100 सालों से यह काम किया जा रहा है. खास बात यह है कि उनके खिलौनों को जीआई टैग मिला हुआ है, जो उनकी कला की विशिष्टता को पहचान देता है.
सैयद नियाजुल्लाह बताते हैं कि "उनके खिलौनों में ऑर्गेनिक रंगों का इस्तेमाल होता है, जो बच्चों के लिए पूरी तरह सुरक्षित हैं. उन्होंने हाल ही में अफगानिस्तान के बच्चों के लिए स्कूल उपयोग के खिलौने भी तैयार किए, जो भारत सरकार के माध्यम से भेजे गए."
उनके साथ करीब 25 लोगों की टीम काम करती है और परिवार के सभी सदस्य इस कला से जुड़े हैं. वह मानते हैं कि "तकनीक के आने से काम में बदलाव जरूर आया है, लेकिन इससे उत्पादन भी बढ़ा है. सरकार की ओर से मिल रहे सहयोग और मंचों के कारण उन्हें अपने हुनर को देश-विदेश तक पहुंचाने का मौका मिल रहा है."
संस्कृति का मंच लेकिन चुनौतियां बरकरार
ये सभी कलाकार 21 से 23 मार्च 2026 तक भोपाल के इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय में आयोजित “भारतीय संस्कृति और विरासत” कार्यक्रम में शामिल होने भोपाल पहुंचे हैं. इस आयोजन में पारंपरिक खिलौनों और गुड़ियों की प्रदर्शनी, लोक एवं जनजातीय प्रस्तुतियां, पुस्तक प्रदर्शनी और पारंपरिक व्यंजनों का मेला भी आकर्षण का केंद्र है.
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खिलौनों के बहाने विरासत को सहेजने की पहल
भोपाल के मानव संग्रहालय में 49वें स्थापना दिवस पर ‘खिलौना संस्कृति’ थीम पर विशेष आयोजन किया गया. जनसम्पर्क अधिकारी हेमंत बहादुर सिंह परिहार के अनुसार, "देश के 7 राज्यों के पारंपरिक खिलौने और गुड़ियों की प्रदर्शनी लगाई गई है, जिसमें कारीगर अपने उत्पाद बेच भी रहे हैं. इस कार्यक्रम में केरल की अलविलक्कु दीप परंपरा, एथनिक फूड फेस्टिवल और लोक-सांस्कृतिक प्रस्तुतियां आकर्षण का केंद्र हैं. साथ ही खिलौनों पर आधारित पुस्तक प्रदर्शनी भी लगाई गई है. इस पहल का उद्देश्य पारंपरिक कलाओं को संरक्षित कर उन्हें नया मंच देना है."