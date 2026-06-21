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ट्रेन में धुआं उड़ाना पड़ेगा मंहगा, महिला कोच में घुसने पर भारी जुर्माना, रेलवे ने नियमों में किया बदलाव

​बिना टिकट सफर करने वालों के खिलाफ अब सख्ती और बढ़ा दी गई है. ​धारा 137 और 138 में बिना टिकट यात्रा, इसका प्रयास और अनियमित यात्रा से संबंधित मामलों में देय न्यूनतम अतिरिक्त प्रभार को 250 रूपये से बढ़ाकर 500 रूपए कर दिया गया है. वहीं भुगतान न करने पर सीधे न्यायालयीन कार्रवाई होगी. ​वहीं धारा 142 के तहत किसी दूसरे यात्री के नाम पर जारी टिकट पर यात्रा करते पाए जाने पर टिकट को जब्त कर लिया जाएगा. साथ ही टिकट के किराये के बराबर अतिरिक्त शुल्क या न्यूनतम 500 रुपये का दंड देना होगा.

​ अब ट्रेनों या रेलवे परिसर में धूम्रपान करना जेब पर भारी पड़ने वाला है. नए नियमों के तहत उल्लंघन की स्थिति में सीधे 2,000 रुपये के दंड का प्रावधान किया गया है. यदि कोई इस दंड का भुगतान करने से इंकार करता है तो मामला बढ़ने पर 5,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है.

​भोपाल: भारतीय रेल द्वारा यात्रियों को सुरक्षित, स्वच्छ एवं सुव्यवस्थित वातावरण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से बड़ी पहल की है. रेलवे ने जन विश्वास (संशोधन उपबंध) अधिनियम 2026 के अंतर्गत रेलवे अधिनियम 1989 की विभिन्न धाराओं में संशोधन किए गए हैं. पश्चिम मध्य रेलवे के भोपाल मंडल द्वारा जारी निर्देश के अनुसार, यह बदलाव 20 जून 2026 से तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं. इन संशोधनों के बाद कई उल्लंघनों पर जुर्माना एवं दंड की राशि में भारी वृद्धि की गई है, ताकि यात्रियों की सुविधा, सुरक्षा एवं अनुशासन सुनिश्चित किया जा सके.

​महिला कोच में अनधिकृत प्रवेश पर दंड

​महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए रेलवे ने ​धारा 162 के तहत महिलाओं के लिए आरक्षित डिब्बे, बर्थ अथवा प्रतीक्षालय (वेटिंग रूम) में यदि कोई पुरुष यात्री अनधिकृत रूप से प्रवेश करता है, तो उस पर 2,500 रुपये का भारी दंड लगाया जाएगा. भुगतान न करने पर कोर्ट द्वारा 5,000 रुपये तक का जुर्माना हो सकता है.

​रेलवे परिसर में उपद्रव, गंदगी और अनधिकृत प्रवेश पर एक्शन

​रेलवे परिसरों में अनुशासन बनाए रखने के लिए जुर्मानों को वर्तमान परिस्थितियों के अनुरूप बदला गया है. जैसे नशे में अभद्र व्यवहार यानि धारा 145 के तहत रेल परिसर में नशे की हालत में यात्रियों को परेशान करने या अश्लील भाषा का प्रयोग करने पर 1,000 रुपये तक जुर्माना लगेगा. वहीं बार-बार ऐसा करने पर 5,000 रुपये जुर्माना या 6 महीने की जेल हो सकती.

छोटी सी चूक पहुंचा देगी जेल

इसके साथ ही धारा 155 के तहत रेलवे संपत्ति को नुकसान पहुंचाने या गंदगी फैलाने पर जुर्माने को बढ़ाकर 1,000 से 2,000 रुपये तक किया गया है. भुगतान न करने पर कोर्ट 3,000 रुपये तक जुर्माना लगा सकता है. वहीं ​अनधिकृत प्रवेश के तहत यात्री क्षेत्र में बिना अनुमति प्रवेश करना और बाहर जाने से इंकार करने पर 500 रुपये का दंड लगेगा. बात न मानने पर 5,000 रुपये तक जुर्माना या 3 महीने की कैद हो सकती है.

गलत पार्किंग और आन-ड्यूटी स्टाफ से उलझने पर कार्रवाई

ट्रेन में​ बिना अनुमति सामान बेचने, फेरी लगाने या भीख मांगने पर 2,000 रुपये का दंड तय किया गया है. कोर्ट इसे 5,000 रुपये तक बढ़ा सकता है या कारावास दे सकता है. ​रेलवे कर्मचारी के काम में रुकावट डालने पर अब 2,500 रुपये तक जुर्माना या 3 माह तक की जेल का प्रावधान है. रेलवे परिसर में गलत पार्किंग करने, वन-वे नियमों को तोड़ने या स्टाफ के निर्देशों की अवहेलना करने पर 500 रुपये का दंड लगेगा.

ऐसा करने पर लगेगा सबसे बड़ा जुर्माना

​ट्रेन या स्टेशन पर आपत्तिजनक अथवा, खतरनाक वस्तुएं लाने पर न्यूनतम 10,000 रुपये का भारी-भरकम दंड लगेगा और नुकसान की भरपाई भी करनी होगी. रेलवे की सूचनाओं या बोर्ड को नुकसान पहुंचाने पर पहली बार में 2,000 रुपये और दोबारा ऐसा करने पर 5,000 रुपये तक जुर्माना या कारावास का प्रावधान है.

यात्रियों से नियमों का पालन करने की अपील

वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक सौरभ कटारिया ने बताया, "लंबे समय से अपरिवर्तित दंड राशियों को वर्तमान परिस्थितियों के अनुरूप संशोधित किया गया है. इसका मुख्य उद्देश्य यात्रियों में नियमों के प्रति जागरूकता बढ़ाना और व्यवस्था को सुदृढ़ करना है. भोपाल मंडल ने सभी यात्रियों से सुरक्षित, स्वच्छ और अनुशासित यात्रा के लिए नियमों का पालन करने का अनुरोध किया है."