सेना के जांबाजों को रेलवे की बड़ी सौगात, अब वंदे भारत समेत सभी ट्रेनों में कर सकेंगे फ्री जर्नी
भारतीय सेना के वीरता पुरस्कार पाने वाले सैनिकों को अब सभी कैटेगरी की ट्रेनों में मुफ्त सफर की सुविधा. विश्वास चतुर्वेदी की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 26, 2026 at 4:06 PM IST
भोपाल : देश के वीर सपूतों के अदम्य साहस और बलिदान को सम्मान देते हुए भारतीय रेलवे ने बड़ा फैसला लिया है. इसके तहत अब चक्र सीरीज के वीरता पुरस्कार विजेताओं को देश की सभी ट्रेनों में मुफ्त यात्रा की सुविधा मिलेगी, जिसमें सेमी-हाई स्पीड वंदे भारत एक्सप्रेस भी शामिल है. रेल मंत्रालय ने रक्षा मंत्रालय से परामर्श के बाद इस सुविधा का दायरा बढ़ाने का निर्णय लिया है.
भारतीय सेना ने दी फैसले की जानकारी
भारतीय सेना ने बुधवार को सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर एक पोस्ट के जरिए इस महत्वपूर्ण फैसले की जानकारी साझा की है. सेना के ट्वीट के अनुसार "रेल मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय की इस संयुक्त पहल का उद्देश्य हमारे योद्धाओं के साहस, त्याग और राष्ट्र के प्रति उनके अमूल्य योगदान को सम्मान देना है. इस नई व्यवस्था के लागू होने से पहले से चली आ रही ट्रेन-विशेष की सीमाएं समाप्त हो गई हैं, हालांकि उनके मौजूदा यात्रा अधिकारों और श्रेणियों में किसी भी तरह का बदलाव नहीं किया गया है."
पहले रेलवे की व्यवस्था में कुछ शर्तें थीं
रेलवे की पुरानी व्यवस्था के तहत पात्र वीरता पुरस्कार विजेताओं को काम्प्लिमेंट्री कार्ड पास जारी किए जाते थे. इस पास के जरिए विजेताओं को जीवनभर मुफ्त रेल यात्रा करने की सुविधा मिलती थी. हालांकि पुराने नियमों के अंतर्गत यात्रा की श्रेणी और किन चुनिंदा ट्रेनों में यह पास मान्य होगा, इसके लिए अलग-अलग नियम और सीमाएं तय थीं. अब इसमें वंदे भारत समेत अन्य ट्रेनों को भी जोड़ा गया है.
समय-समय पर सुविधा में हुए बड़े बदलाव
भारतीय रेलवे ने वीरता पुरस्कार विजेताओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए समय-समय पर नियमों में सुधार करती रही है. इससे पहले फरवरी 2014 में परमवीर चक्र और महावीर चक्र विजेताओं के काम्प्लिमेंट्री पास को राजधानी, शताब्दी और दुरंतो जैसी प्रीमियम ट्रेनों के फर्स्ट एसी या एग्जीक्यूटिव क्लास में यात्रा के लिए मान्य किया गया था. इसके बाद अगस्त 2017 में अशोक चक्र और कीर्ति चक्र विजेताओं को भी इसी के समान मुफ्त रेल यात्रा सुविधा देने का फैसला लिया गया. अब इस सुविधा को वंदे भारत समेत सभी ट्रेनों तक विस्तार देकर सरकार ने वीर जवानों के प्रति अपनी कृतज्ञता जाहिर की है.
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6 वीरता पुरस्कार विजेताओं को मिलेगा लाभ
- परमवीर चक्र
- अशोक चक्र
- महावीर चक्र
- कीर्ति चक्र
- वीर चक्र
- शौर्य चक्र