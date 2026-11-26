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सेना के जांबाजों को रेलवे की बड़ी सौगात, अब वंदे भारत समेत सभी ट्रेनों में कर सकेंगे फ्री जर्नी

वीरता पुरस्कार पाने वाले सैनिकों को सभी ट्रेनों में फ्री जर्नी ( ETV BHARAT )

भोपाल : देश के वीर सपूतों के अदम्य साहस और बलिदान को सम्मान देते हुए भारतीय रेलवे ने बड़ा फैसला लिया है. इसके तहत अब चक्र सीरीज के वीरता पुरस्कार विजेताओं को देश की सभी ट्रेनों में मुफ्त यात्रा की सुविधा मिलेगी, जिसमें सेमी-हाई स्पीड वंदे भारत एक्सप्रेस भी शामिल है. रेल मंत्रालय ने रक्षा मंत्रालय से परामर्श के बाद इस सुविधा का दायरा बढ़ाने का निर्णय लिया है.

भारतीय सेना ने दी फैसले की जानकारी