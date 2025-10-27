ETV Bharat / state

लाल सोने ने मध्य प्रदेश को दिलाया ताज, किसानों का कमाल, टमाटर उत्पादन में देश में बना नंबर 1

मध्य प्रदेश टमाटर उत्पादन में देश में बना नंबर एक, आंध्र प्रदेश को छोड़ा पीछे, शिवपुरी में 14 हजार 370 हेक्टेयर में टमाटर का उत्पादन.

MP TOPS TOMATO PRODUCTION STATE
टमाटर उत्पादन में टॉप मध्य प्रदेश (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : October 27, 2025 at 2:36 PM IST

Updated : October 27, 2025 at 2:55 PM IST

रिपोर्ट: ब्रिजेंद्र पटेरिया

भोपाल: सीहोर का शरबती गेहूं ही नहीं, बल्कि प्रदेश में पैदा होने वाला टमाटर भी देश भर में मध्य प्रदेश की चमक को बढ़ा रहा है. टमाटर उत्पादन के मामले में मध्य प्रदेश नंबर एक बन गया है. देश में सबसे ज्यादा टमाटर का उत्पादन अब मध्य प्रदेश में ही हो रहा है. मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि ''राज्य सरकार की प्रोत्साहन योजनाओं का नतीजा है कि मध्य प्रदेश अब देश का शीर्ष टमाटर उत्पादक राज्य बन गया है.'' नकदी फसल उत्पादन के पैटर्न को अपनाकर प्रदेश के किसानों की आय में बढ़ोतरी हुई है, साथ ही घरेलू जरूरतों की पूर्ति भी हो रही है.''

टमाटर उत्पादन में आंध्र को छोड़ा पीछे
मध्य प्रदेश के किसानों ने टमाटर उत्पादन के मामले में आंध्र प्रदेश को पीछे छोड़ दिया है. एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी की रिपोर्ट के मुताबिक, मध्य प्रदेश में अब देश में सबसे ज्यादा टमाटर का उत्पादन हो रहा है. देश में कुल टमाटर के उत्पादन में मध्य प्रदेश की सबसे ज्यादा 16.41 फीसदी हिस्सेदारी है.

MP TOMATO PRODUCTION STATE
किस जिले में कितना टमाटर का उत्पादन (ETV Bharat)

साल 2024 में मध्य प्रदेश में 34.98 लाख किलो टमाटर का उत्पादन हुआ, जो सबसे ज्यादा है. टमाटर उत्पादन में 24.38 लाख किलो उत्पादन के साथ दूसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश है. आंध्र प्रदेश कुल टमाटर उत्पादन का 11.43 फीसदी की पूर्ति करता है. 2024-25 में मध्य प्रदेश में टमाटर की 1 लाख 28 हजार 755 हेक्टेयर में खेती की गई, इससे प्रदेश में 36 लाख 71 हजार 953 मीट्रिक टन टमाटर का उत्पादन संभावित हुआ है. साल 2023-24 के मुकाबले प्रदेश में 16 हजार 776 हेक्टेयर क्षेत्र में टमाटर की खेती बढ़ी है.

मध्य प्रदेश के यह है टॉप टमाटर जिले
मध्य प्रदेश में टमाटर उत्पादन के मामले में शिवपुरी टॉप पर है. शिवपुरी में प्रदेश में सबसे ज्यादा टमाटर का उत्पादन होता है. इसके अलावा सागर, छिंदवाड़ा, सतना, दमोह, सिंगरौली, रीवा, रायसेन, जबलपुर, छतरपुर के किसान भी जमकर टमाटर उगा रहे हैं. इन किसानों की मेहनत का ही नतीजा है कि मध्य प्रदेश टमाटर उत्पादन में नंबर एक पर आ गया है. आइए बताते हैं कौन से टॉप टमाटर उत्पादन जिले कौन से हैं -

शिवपुरी - शिवपुरी जिला टमाटर उत्पादन के मामले में लगातार रिकॉर्ड बना रहा है. शिवपुरी में 14 हजार 370 हेक्टेयर में टमाटर का उत्पादन किया जा रहा है और यहा 4.31 लाख मैट्रिक टन टमाटर उत्पादन की उम्मीद है
सागर - बुंदेलखंड का सागर भी टमाटर उत्पादन के मामले में पीछे नहीं है. उद्यानिकी विभाग के आंकड़ों के मुताबिक सागर जिले में 10044 हेक्टेयर में टमाटर की खेती की जा रही है और 3.61 लाख मैट्रिक टन टमाकर उत्पादन की उम्मीद है.
छिंदवाड़ा - छिंदवाड़ा जिले में 10 हजार 10 हेक्टेयर में टमाटर की खेती की जा रही है और 3.50 लाख मैट्रिक टन टमाटर उत्पादन की उम्मीद है.
सतना - सतना जिले में 8350 हेक्टेयर में टमाटर की खेती की जा रही है और 1.80 मैट्रिक टन टमाटर उत्पादन संभावित है.
दमोह - दमोह जिले में 6614 हेक्टेयर में टमाटर की खेती किसान कर रहे हैं. यहां 1.19 लाख मैट्रिक टन टमाटर उत्पादन की उम्मीद है.
सिंगरौली - सिंगरौली जिले में 5250 हेक्टेयर में टमाटर की खेती की जा रही है और 1 लाख 58 हजार 550 मैट्रिक टन टमाटर का उत्पादन हो सकता है.
रीवा - रीवा जिले में टमाटर की खेती 4405 हेक्टेयर क्षेत्र में की जा रही है और 71 हजार 140 मैट्रिक टन टमाटर के उत्पादन की उम्मीद है.
रायसेन- रायसेन जिले में 6 हजार 10 हेक्टेयर में टमाटर की खेती की जा रही है और यहां 1.59 लाख मैट्रिक टन टमाटर के उत्पादन की उम्मीद है.
जबलपुर - जबलपुर जिले में 3922 हेक्टेयर में टमाटर की खेती की जा रही है. यहां 93108 मैट्रिक टन टमाटर उत्पादन हो सकता है.
छतरपुर - छतरपुर जिले में 3191 हेक्टेयर में टमाटर किसान उगा रहे हैं और यहां 78 हजार 694 मैट्रिक टन उत्पादन हो सकता है.

टमाटर उत्पादन में मध्य प्रदेश ने आंध्र प्रदेश को पछाड़ा (Getty Image)

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा है कि, ''राज्य समर्थित प्रोत्साहन योजनाओं के कारण पैदावार में हुई वृद्धि के कारण मध्य प्रदेश देश का शीर्ष टमाटर उत्पादक राज्य बन गया है. मध्य प्रदेश सरकार के एक बयान के अनुसार, किसानों ने उत्साहपूर्वक नकदी फसल उत्पादन को अपनाया है, जिससे उनकी आय में वृद्धि हुई है और घरेलू खाद्य आवश्यकताओं को पूरा किया है. मोहन यादव ने मध्य प्रदेश देश में टमाटर उत्पादन में नंबर एक है.''

शिवपुरी सबसे ज्यादा होता है टमाटर का उत्पादन (Getty Image)

सरकार देती है 50 फीसदी की सब्सिडी
राज्य सरकार किसानों को नगदी फसलों को बढावा दे रही है. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव द्वारा लगातार किसानों से अपील की जा रही है कि किसान परंपरागत फसलों के साथ नगदी फसलों को अपनाएं. इस दिशा में टमाटम उत्पादन के लिए राज्य सरकार बीज पर 50 फीसदी की सब्सिडी भी दे रही है. मध्य प्रदेश में पिछले साल के मुताबिक, प्रदेश में टमाटर उत्पादन का रकबा और टमाटर का उत्पादन बढ़ा है. उद्यानिकी विभाग के अपर मुख्य सचिव अनुपम राजन के मुताबिक, सरकार द्वारा लगातार किसानों को परंपरागत फसलों के अलावा दूसरी फसलों की तरफ प्रोत्साहित किया जा रहा है. प्रदेश में टमाटर के अलावा दूसरी सब्जियों और फूलों का भी उत्पादन बढ़ा है.''

