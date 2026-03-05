ETV Bharat / state

सौरभ शर्मा निकला 51 किलो गोल्ड का असली मालिक, IT विभाग का बड़ा खुलासा

मध्य प्रदेश के बहुचर्चित सौरभ शर्मा मामले में बड़ा खुलासा, आयकर विभाग ने सौरभ शर्मा को माना जब्त 51 किलो सोने का असली मालिक.

BHOPAL SAURABH SHARMA IT ACTION
सौरभ शर्मा निकला 51 किलो गोल्ड का असली मालिक (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : March 5, 2026 at 8:55 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

भोपाल: मध्य प्रदेश के चर्चित आरटीओ के पूर्व आरक्षक सौरभ शर्मा मामले में आयकर विभाग बड़ी कार्रवाई की तैयारी कर रहा है. आयकर विभाग की एग्जुिकेटिंग अथॉरिटी ने इस मामले में फैसला सुनाते हुए सौरभ शर्मा को बरामद सोने का असली मालिक माना है. इसके साथ ही सौरभ शर्मा और उसके करीबी सहयोगी चेतन सिंह गौर से जुड़ी करीब 100 करोड़ रुपए की संपत्तियों को जब्त करने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है.

बरामद 51 किलो सोने का मालिक सौरभ शर्मा को माना

भोपाल में परिवहन विभाग में पूर्व आरक्षक सौरभ शर्मा और उसके सहयोगी चेतन गौर की मुश्किलें बढ़ने वाली है. आयकर विभाग के डायरेक्टर विजवाय कुमार पंडा ने बताया कि आयकर विभाग की एग्जुिकेटिंग अथॉरिटी ने इस मामले में फैसला सुनाते हुए सौरभ शर्मा से बरामद सोने का असली मालिक मान लिया है. वहीं जो 11.6 करोड़ कैश बरामद हुआ था, उसके मालिक में सौरभ शर्मा और चेतन गौर का नाम सामने आ रहा है." बताते चलें यह मामला उस समय चर्चा में आया था, जब एक कार से करीब 51 किलो सोना और 11.6 करोड़ रुपए नगद बरामद किए गए थे. जांच में सामने आया कि यह सोना सौरभ शर्मा से जुड़ा हुआ है.

SAURABH SHARMA OWNER OF 51 KG GOLD
51 किलो सोना किया जब्त (ETV Bharat)

ठिकाने लगाने से पहले एजेंसियों ने पकड़ा था सोना और कैश

जांच एजेंसियों के मुताबिक सौरभ शर्मा ने करीब 52 किलो सोना प्रीतम नाम के व्यक्ति से खरीदा था. बताया जा रहा है कि जब लोकायुक्त की टीम ने सौरभ शर्मा के ठिकानों पर छापा मारा था, उस समय वह दुबई में मौजूद था. छापे की सूचना मिलते ही उसने दुबई से अपने ड्राइवर को फोन कर कार को वहां से हटाने के लिए कहा था, ताकी बरामदगी से बचा जा सके. हालांकि, जांच एजेंसियों की सतर्कता के चलते कार को पकड़ लिया गया और उसमें से भारी मात्रा में सोना और नकदी बरामद की गई.

कुर्क संपत्तियों की कीमत 100 करोड़, हो सकते हैं बड़े खुलासे

इस पूरे मामले में आयकर विभाग की बेनामी निषेध इकाई यानी बीपीयू ने भी कार्रवाई की थी. अब एग्जुिकेटिंग अथॉरिटी ने बीपीयू की कार्रवाई को सही ठहराते हुए कहा है कि जब्त की गई संपत्तियां बेनामी संपत्ति के दायरे में आती हैं. आयकर विभाग ने अगस्त 2025 में सौरभ शर्मा और उसके सहयोगियों से जुड़ी संपत्तियों की अस्थायी कुर्की की थी.

BHOPAL 51 KG GOLD SEIZED
11.6 करोड़ कैश हुआ था जब्त (ETV Bharat)

उस समय इन संपत्तियों की अनुमानित कीमत करीब 52 करोड़ रुपए आंकी गई थी, लेकिन जांच आगे बढ़ने और संपत्तियों के मूल्यांकन के बाद अब इनकी कुल कीमत लगभग 100 करोड़ रुपए तक पहुंच गई है.

BHOPAL RTO EX CONSTABLE SAURABH
पूर्व कॉन्स्टेबल सौरभ शर्मा (ETV Bharat)

आयकर विभाग के अनुसार, सौरभ शर्मा से जुड़ी करीब 32 संपत्तियों की पहचान की गई है. अब विभाग इन सभी संपत्तियों को जब्त करने की प्रक्रिया शुरू करेगा. इस मामले में आगे भी कई अहम खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है. फिलहाल जांच एजेंसियां पूरे नेटवर्क और पैसों के स्रोत का पता लगाने में जुटी हुई हैं.

TAGGED:

SAURABH SHARMA OWNER OF 51 KG GOLD
BHOPAL 51 KG GOLD SEIZED
SAURABH SHARMA ASSETS SEIZED
BHOPAL RTO EX CONSTABLE SAURABH
BHOPAL SAURABH SHARMA IT ACTION

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.