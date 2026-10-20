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मध्य प्रदेश में जय माता दी के जयकारों के बीच मां दुर्गा की विदाई, विसर्जन घाटों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम

भोपाल में मां दुर्गा की विदाई शुरू ( ETV Bharat )

भोपाल: शारदीय नवरात्रि की समाप्ति के साथ ही राजधानी भोपाल सहित मध्य प्रदेश में मां दुर्गा की प्रतिमाओं के विसर्जन का सिलसिला शुरू हो गया है. श्रद्धालु पूजा-अर्चना और आरती के साथ मां को विदाई दे रहे हैं. विसर्जन के दौरान श्रद्धालुओं की सुविधा, सुरक्षा और घाटों पर व्यवस्थाएं बनाए रखने के लिए नगर निगम ने शहर के सात प्रमुख विसर्जन स्थलों पर इंतजाम किए हैं.

नगर निगम की ओर से रानी कमलापति, खटलापुरा, मालीखेड़ी, हथाईखेड़ा, शाहपुरा, प्रेमपुरा और बैरागढ़ स्थित घाटों पर प्रतिमाओं के विसर्जन की व्यवस्था की गई है. यहां पर्याप्त रोशनी, क्रेन, प्लेटफॉर्म और अन्य जरूरी संसाधन उपलब्ध कराए गए हैं, ताकि प्रतिमाओं का विसर्जन व्यवस्थित और सम्मानपूर्वक कराया जा सके.