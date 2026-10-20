मध्य प्रदेश में जय माता दी के जयकारों के बीच मां दुर्गा की विदाई, विसर्जन घाटों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम
भोपाल में मां दुर्गा की विदाई शुरू, 7 घाटों पर विसर्जन के लिए नगर निगम ने किए इंतजाम. आबिद मुमताज की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 20, 2026 at 6:55 PM IST
भोपाल: शारदीय नवरात्रि की समाप्ति के साथ ही राजधानी भोपाल सहित मध्य प्रदेश में मां दुर्गा की प्रतिमाओं के विसर्जन का सिलसिला शुरू हो गया है. श्रद्धालु पूजा-अर्चना और आरती के साथ मां को विदाई दे रहे हैं. विसर्जन के दौरान श्रद्धालुओं की सुविधा, सुरक्षा और घाटों पर व्यवस्थाएं बनाए रखने के लिए नगर निगम ने शहर के सात प्रमुख विसर्जन स्थलों पर इंतजाम किए हैं.
नगर निगम की ओर से रानी कमलापति, खटलापुरा, मालीखेड़ी, हथाईखेड़ा, शाहपुरा, प्रेमपुरा और बैरागढ़ स्थित घाटों पर प्रतिमाओं के विसर्जन की व्यवस्था की गई है. यहां पर्याप्त रोशनी, क्रेन, प्लेटफॉर्म और अन्य जरूरी संसाधन उपलब्ध कराए गए हैं, ताकि प्रतिमाओं का विसर्जन व्यवस्थित और सम्मानपूर्वक कराया जा सके.
छोटी प्रतिमाओं के लिए कुंड, बड़ी मूर्तियों का क्रेन के जरिए विसर्जित
महापौर मालती राय ने शहरवासियों को दशहरा पर्व की शुभकामनाएं देते हुए बताया कि "नगर निगम ने सात प्रमुख घाटों पर विसर्जन की व्यवस्था की है. छोटी प्रतिमाओं के विसर्जन के लिए तालाबों के पास विशेष कुंड बनाए गए हैं, जबकि बड़ी प्रतिमाओं को क्रेन की मदद से विसर्जित किया जा रहा है. महापौर ने चल समारोह समितियों से अपील की कि वे समय पर जुलूस शुरू करें. घाटों पर पहुंचने के बाद पूजा-अर्चना और आराधना के लिए निर्धारित व्यवस्था का पालन करते हुए मां दुर्गा की प्रतिमाओं का ससम्मान विसर्जन करें, ताकि भीड़ का दबाव न बढ़े और सभी समितियों को सुविधा मिल सके."
सुरक्षा से लेकर साफ सफाई को लेकर भी विशेष प्रबंध
विसर्जन स्थलों के साथ आसपास के क्षेत्रों और वहां तक पहुंचने वाले मार्गों पर साफ-सफाई तथा पेयजल की व्यवस्था पर भी निगरानी रखी जा रही है. जलाशयों में प्रतिमाओं के विसर्जन के बाद बची सामग्री और अवशेषों को जल्द हटाने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि घाटों और जलाशयों में स्वच्छता बनी रहे. नगर निगम के प्रभारी आयुक्त तन्मय वशिष्ठ शर्मा ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बैरिकेडिंग, गोताखोरों, तैराकों, नावों और अन्य आवश्यक उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं. फायर ब्रिगेड, अग्निशमन वाहनों और ध्वनि विस्तारक यंत्रों की व्यवस्था भी रखने को कहा गया है.
कंट्रोल रूम से हो रहा विभागों के बीच समन्वय
प्रभारी आयुक्त ने सभी विसर्जन स्थलों पर कंट्रोल रूम के माध्यम से विभिन्न विभागों के बीच समन्वय बनाकर काम करने के निर्देश दिए थे. उक्त निर्दोषों के पालन में समन्वय बनाकर कार्य किया जा रहा है. विसर्जन के दौरान सुरक्षा, यातायात, सफाई और अन्य जरूरी व्यवस्थाएं सुचारु बनी रहें उसको लेकर अधिकारियों की टीम लगातार निगरानी रख रही है. नगर निगम ने श्रद्धालुओं और चल समारोह समितियों से भी अपील की है कि वे निर्धारित व्यवस्थाओं का पालन करें और प्रतिमाओं का विसर्जन सुरक्षित तरीके से करें, ताकि मां दुर्गा की विदाई का पर्व श्रद्धा और व्यवस्थित आयोजन के साथ संपन्न हो सके.
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सुरक्षा के कड़े इंतेज़ाम, हर जगह पुलिस की नजर
एडिशनल पुलिस कमिश्नर शैलेन्द्र सिंह चौहान ने बताया कि "चल समरोह और दुर्गा विसर्जन को देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतेजाम किये गए हैं. शहर में फिक्स पॉइंट के साथ ड्रोन कैमरे से भी निगरानी की जा रही है. शहरभर में करीब तीन हजार का बल लगाया गया है जिसमें जिला पुलिस के साथ केंद्रीय सुरक्षा बल भी शामिल हैं.