अल नीनो पर भारी पड़ेगा मानसून, मध्य प्रदेश में अगले 48 घंटे भीषण बारिश और बाढ़ का अलर्ट
मध्य प्रदेश में डीप डिप्रेशन का असर, 33 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी, 50 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से चलेंगी हवाएं.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : July 30, 2026 at 5:13 PM IST
भोपाल: मध्य प्रदेश में डीप डिप्रेशन के असर से मानसून की रफ्तार अचानक तेज हो गई है. पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी दोनों हिस्सों में भारी बारिश दर्ज की गई है. मौसम विभाग ने भी प्रदेश के कई जिलों के लिए गुरुवार को अतिभारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी करते हुए लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है. मौसम वैज्ञानिक अरुण शर्मा के अनुसार, ''डीप डिप्रेशन के पश्चिमी दिशा में आगे बढ़ने से अगले 24 से 48 घंटों तक झमाझम बारिश का दौर जारी रहेगा.''
24 घंटे में छिंदवाड़ा और नर्मदापुरम में बारिश का रिकॉर्ड
मौसम विज्ञान केंद्र भोपाल द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, पिछले 24 घंटों में पूर्वी मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले के हर्रई में सबसे अधिक 143.3 मिमी बारिश दर्ज की गई, जो अति भारी बारिश की श्रेणी में आता है. वहीं पश्चिमी मध्य प्रदेश में नर्मदापुरम जिले के पचमढ़ी में सबसे अधिक 130 मिमी बारिश दर्ज की गई. इनके अलावा पूर्वी मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा और सिवनी जैसे जिलों में भारी बारिश का दौर जारी रहा. बैतूल के भैंसदेही में 107 मिमी बारिश के साथ खातेगांव, मुल्ताई और भीमपुर जैसे क्षेत्रों में भी जोरदार बारिश दर्ज की गई है. जबकि पश्चिमी मध्य प्रदेश में 8 स्थानों पर अति भारी बारिश दर्ज की गई.
अगले 12 घंटे में बदलेगी डीप डिप्रेशन की दिशा
मौसम वैज्ञानिक अरुण शर्मा ने बताया कि, ''डीप डिप्रेशन का केंद्र फिलहाल दक्षिण-पूर्व मध्य प्रदेश और उससे लगे झारखंड व छत्तीसगढ़ के क्षेत्रों पर स्थित है. अगले 12 घंटे यह सिस्टम लगातार पश्चिम दिशा की ओर बढ़ेगा और कमजोर होकर साधारण डिप्रेशन के रूप में तब्दील हो जाएगा. इसके बाद यह पश्चिम-उत्तर-पश्चिम दिशा में बढ़ते हुए दक्षिणी मध्य प्रदेश के भागों से गुजरेगा. इस सिस्टम के प्रभाव से अगले दो दिनों तक पश्चिमी मध्य प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में भारी बारिश होगी.
मौसम विभाग की चेतावनी, भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट
मौसम विभाग ने अगले दो दिनों के लिए भारी से अति भारी बारिश की चेतावनी जारी की है. इसके अनुसार नर्मदापुरम, हरदा, खरगोन, खंडवा और बुरहानपुर जिलों में अति भारी बारिश, वज्रपात और 40-50 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से झोंकेदार हवाएं चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है. जबकि शुक्रवार को झाबुआ, धार, अलीराजपुर और रतलाम जिलों में अति भारी बारिश की संभावना व्यक्त की गई है. इसके साथ ही वर्तमान में ग्वालियर, चंबल और बुंदेलखंड संभाग के जिलों में छिटपुट से हल्की बारिश देखने को मिल रही है, जबकि राज्य के दक्षिणी-पूर्वी और दक्षिणी-पश्चिमी हिस्सों में बारिश का दौर सबसे ज्यादा तीव्र है.
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अल नीनो के प्रभाव से कम बारिश की संभावना
मौसम विभाग के अनुसार वर्तमान में अल नीनो की स्थितियां पॉजिटिव बनी हुई हैं. इसी के प्रभाव स्वरूप भारी बारिश के मौजूदा दौर के बावजूद राज्य में अब तक बारिश का कुल आंकड़ा सामान्य से कम है. आज की स्थिति में पूरे मध्य प्रदेश पर कुल बारिश का घाटा लगभग -15 प्रतिशत रिकार्ड किया गया है. पूर्वी और पश्चिमी दोनों ही मध्य प्रदेश के भागों में यह रेनफाल डेफिसिट -15 प्रतिशत के आसपास बना हुआ है. हालांकि, मौजूदा डीप डिप्रेशन से इस घाटे में कुछ कमी आने की उम्मीद है.
आज इन 33 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट
नर्मदापुरम, हरदा, बुरहानपुर, खंडवा, खरगोन, रायसेन, सिहोर, बैतूल, बड़वानी, धार, इंदौर, उज्जैन, देवास, शाजापुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, सागर, पांढुर्णा, भोपाल, विदिशा, राजगढ़, रतलाम, आगर-मालवा, मंदसौर, नीमच, गुना, अशोकनगर, शिवपुरी, ग्वालियर, दतिया, भिंड, मुरैना श्योपुरकलां.
इन 24 जिलों के निचले इलाकों में अचानक बाढ़ का खतरा
छिंदवाड़ा, सिवनी, बैतूल, भोपाल, रायसेन, विदिशा, हरदा, खंडवा, बुरहानपुर, खरगोन, बड़वानी, अलीराजपुर, नर्मदापुरम, धार, झाबुआ, इंदौर, देवास, आगर-मालवा,रतलाम, उज्जैन, मंदसौर, राजगढ़, शाजापुर और सीहोर.