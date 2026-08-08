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'वृंदावन में बनेगी मेरी समाधि', उमा भारती को अस्पताल में देख हड़कंप, पूर्व सीएम ने बताई सच्चाई

खराब सेहत की खबरों के बीच उमा भारती का भावुक बयान, बोली-मैं अभी मरने नहीं जा रही, श्रावण में तो वृंदावन में रहने दो. विश्वास चतुर्वेदी की रिपोर्ट.

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खराब सेहत की खबरों के बीच उमा भारती का भावुक बयान (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 8, 2026 at 3:48 PM IST

3 Min Read
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भोपाल: मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेता उमा भारती के स्वास्थ्य को लेकर चल रही अफवाहों पर उन्होंने खुद विराम लगा दिया है. यह सफाई उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफार्म 'एक्स' पर दी है. दरअसल, वृंदावन के अस्पताल से निकलते समय मीडिया से हुई बातचीत और उसके बाद फैली खबरों के बाद, उमा भारती ने सोशल मीडिया पर सफाई देते हुए स्पष्ट किया कि वह बिल्कुल स्वस्थ हैं. उन्होंने कहा कि, ''मीडिया और उनके शुभचिंतक उनके स्वास्थ्य को लेकर बेवजह चिंतित हैं.''

अस्पताल जाने की बताई असली वजह
बता दें कि, वृंदावन में रह रहीं उमा भारती को लेकर यह खबर फैली कि उनकी तबीयत अचानक बहुत बिगड़ गई है और उन्हें राम कृष्ण मिशन अस्पताल ले जाया गया. इस पर सफाई देते हुए उन्होंने बताया कि, ''शुक्रवार को उन्हें वास्तव में केवल दांत में दर्द की समस्या हुई थी, जिसके इलाज के लिए वे अस्पताल गई थीं. प्राथमिक इलाज और डाक्टरों द्वारा सभी जांच सही पाए जाने के बाद उन्हें तुरंत छुट्टी दे दी गई. लेकिन अस्पताल के बाहर मौजूद मीडिया कर्मियों के कारण उनके गंभीर रूप से बीमार होने की खबर पूरे देश में फैल गई.''

समाधि वाले बयान पर दिया स्पष्टीकरण
अस्पताल से निकलते समय उमा भारती ने कहा था कि, ''84 कोस की परिक्रमा के दौरान उन्होंने वृंदावन में रहने का संकल्प लिया था और जीवन के अंतिम पड़ाव में उनकी समाधि भी यहीं बनेगी. इस बयान से भ्रम की स्थिति पैदा हो गई. इस पर सफाई देते हुए उमा भारती ने कहा, हर व्यक्ति के शरीर का अंतिम समय आता है, मेरा भी आएगा. लेकिन मैं अभी मरने नहीं जा रही हूं. कृपया मुझे श्रावण के महीने में वृंदावन में रहने का अधिकार दें और अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखें, इससे मेरी उम्र ही बढ़ेगी.''

Uma Bharti Vrindavan Samadhi
उमा भारती बोलीं- वृंदावन में बनेगी मेरी समाधि (ETV Bharat)

पहले भी फैली थीं स्वास्थ्य को लेकर अफवाहें
उमा भारती ने पुरानी घटना का जिक्र करते हुए बताया कि, ''15 जून को हरिद्वार से दिल्ली जाते समय भीषण गर्मी के कारण उनका बीपी कम हो गया था. तब भी उन्होंने एम्बुलेंस टीम से प्राथमिक उपचार और काफी ली थी. लेकिन उस समय भी उनके बहुत ज्यादा बीमार होने की अफवाह जंगल की आग की तरह फैल गई थी और उनके कार्यालय में फोन काल्स की बाढ़ आ गई थी.''

18 जून से संत विजय कौशल महाराज के आश्रम में एकांतवास
बता दें कि, पूर्व मुख्यमंत्री पिछले करीब एक महीने से श्री वृंदावन धाम में वास कर रही हैं. वह संत विजय कौशल महाराज के परिक्रमा मार्ग स्थित निकुंज वन आश्रम के प्राकृतिक वातावरण में एकांत साधना कर रही हैं. उन्होंने ईश्वर का धन्यवाद करते हुए कहा कि, ''राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक क्षेत्र के लोगों का इतना प्यार मिलना भगवान की असीम कृपा है.''

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