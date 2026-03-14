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भोपाल के कोलार रोड में पकड़े गए 25 अवैध सिलेंडर, ब्लैक में बेचने की थी तैयारी

भोपाल: देशभर मे गैस सिलेंडर को लेकर सरकार की सख्त हिदायत के बाद भी काला बाजारी कम नहीं हो रही है. भोपाल में जिला प्रशासन पहले ही चेतावनी दे चुका है कि सिलेंडर की कालाबाजारी करने वालो पर सख्त एक्शन होगा, इसके बाद भी गैस एजेंसी संचालक धड़ल्ले से गैस सिलेंडर की कालाबाजारी में जुटे हुए हैं.भोपाल के कोलार इलाके मे अवैध रूप से गैस सिलेंडरों की कालाबाजारी के खिलाफ कोलार पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है. पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए सिलेंडरों से भरी एक बोलेरो पिकअप वाहन को पकड़ लिया, जिसमें 25 गैस सिलेंडर भरे हुए थे. पुलिस ने खाद विभाग और एसडीएम को इसकी सूचना दी है.

ब्लैक में बेचने ले जा रहे थे 25 सिलेंडर

कोलार पुलिस के मुताबिक इन 25 सिलेंडरों को महंगे दाम पर ब्लैक में बेचने के लिए ले जाया जा रहा था. तभी मुखबिर की सूचना पर पुलिस टीम ने घेराबंदी कर बोलेरो पिकअप को रोका. जब वाहन की तलाशी ली गई तो उसमें 25 गैस सिलेंडर रखे हुए पाए गए. मौके पर मौजूद ड्राइवर इन सिलेंडरों से संबंधित कोई वैध दस्तावेज और रिकॉर्ड नहीं दिखा पाया, जिससे ये साफ हो गया की अवैध परिवहन और कालाबाजारी है.