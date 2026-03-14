भोपाल के कोलार रोड में पकड़े गए 25 अवैध सिलेंडर, ब्लैक में बेचने की थी तैयारी
कोलार पुलिस ने सिलेंडर से लोड बोलेरो वाहन पकड़ा, सिलेंडर से संबंधित दस्तावेज नहीं दिखा सका वाहन चालक
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : March 14, 2026 at 6:57 AM IST
भोपाल: देशभर मे गैस सिलेंडर को लेकर सरकार की सख्त हिदायत के बाद भी काला बाजारी कम नहीं हो रही है. भोपाल में जिला प्रशासन पहले ही चेतावनी दे चुका है कि सिलेंडर की कालाबाजारी करने वालो पर सख्त एक्शन होगा, इसके बाद भी गैस एजेंसी संचालक धड़ल्ले से गैस सिलेंडर की कालाबाजारी में जुटे हुए हैं.भोपाल के कोलार इलाके मे अवैध रूप से गैस सिलेंडरों की कालाबाजारी के खिलाफ कोलार पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है. पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए सिलेंडरों से भरी एक बोलेरो पिकअप वाहन को पकड़ लिया, जिसमें 25 गैस सिलेंडर भरे हुए थे. पुलिस ने खाद विभाग और एसडीएम को इसकी सूचना दी है.
ब्लैक में बेचने ले जा रहे थे 25 सिलेंडर
कोलार पुलिस के मुताबिक इन 25 सिलेंडरों को महंगे दाम पर ब्लैक में बेचने के लिए ले जाया जा रहा था. तभी मुखबिर की सूचना पर पुलिस टीम ने घेराबंदी कर बोलेरो पिकअप को रोका. जब वाहन की तलाशी ली गई तो उसमें 25 गैस सिलेंडर रखे हुए पाए गए. मौके पर मौजूद ड्राइवर इन सिलेंडरों से संबंधित कोई वैध दस्तावेज और रिकॉर्ड नहीं दिखा पाया, जिससे ये साफ हो गया की अवैध परिवहन और कालाबाजारी है.
खाद्य विभाग व एसडीएम को भी भेजी जानकारी
शुरूआती जांच में सामने आया है कि सिलेंडरों को अवैध तरीके से इकट्ठा कर उनकी कालाबाजारी की जा रही थी. कोलार थाना प्रभारी संजय सोनी ने बताया, '' हमने इसकी सूचना फूड विभाग और एसडीएम कार्यालय को दे दी है, जिससे आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा सके. गैस सिलेंडरों की अवैध जमाखोरी और कालाबाजारी के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा, और इस तरह की गतिविधियों में शामिल लोगों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी.'' थाना प्रभारी ने कहा कि जांच के बाद यह स्पष्ट होगा कि सिलेंडर कहां से लाए गए थे और उन्हें कहां सप्लाई किया जाना था.
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फिलहाल वाहन और वाहन चालक को थाने लाकर पूछाताछ की जा रही है.गैस सिलेंडर की कालाबाज़ारी को रोकने के लिए जिला प्रशासन ने एक टीम भी बना दी है. ये टीम लगातार काला बाजारी करने वालों पर नजर रखे हुए है.