भोपाल में इल्लीगल गैंग का दू्ल्हा, रचा रहा था शादी, मंडप में पहुंची पुलिस

भोपाल में इल्लीगल गैंग का आतंक, पुजारी को दुष्कर्म के झूठे केस में फंसाकर जेल भेजने की धमकी, मांगा 8 लाख रुपये.

Bhopal illegal gang Terror
मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में इल्लीगल गैंग का आतंक (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : March 11, 2026 at 10:47 PM IST

4 Min Read
रिपोर्ट: आबिद मुमताज

भोपाल: कोहेफिजा थाना क्षेत्र में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 'इल्लीगल' नामक गैंग के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया है. आरोप है कि आरोपियों ने मिलकर एक पुजारी का अपहरण किया और बंधक बनाकर उसको जमकर पीटा. इसके बाद दुष्कर्म के झूठे केस में फंसाने की धमकी देकर आठ लाख रुपए की डिमांड की. फिरौती की पहली किस्त पचास हजार रुपए लेने के बाद आरोपियों ने उसे छोड़ दिया.

दुष्कर्म केस में फंसाने की धमकी देकर पुजारी से उगाही

कोहेफिजा थाना प्रभारी टीआई केजी शुक्ला ने बताया, "26 वर्षीय राकेश पुजारी लालघांटी इलाकी की एक कॉलोनी में आरोपी आकाश उपाध्याय के घर में किराए पर रहता था. आकाश उपाध्याय ने मुख्य आरोपी आकाश उर्फ भूरा हड्‌डी को बताया कि उसके घर में एक किराएदार रहता है, उसका रहन सहन भी अच्छा और वह पुजारी भी है. उसे धमकाकर रकम ऐंठी जाए तो वो किसी को बताएगा भी नहीं. आकाश उर्फ भूरा हड्‌डी ने गिरोह की युवती को सोमवार की रात को पुजारी के घर भेजा, गेट नॉक किया और गेट के खुलते ही पुजारी के घर में घुस गई. अंदर जाते ही युवती ने शोर मचाना शुरू कर दिया. कुछ देर बाद करीब 15 युवक भी रूम में घुस आए. सभी ने पुजारी पर दुष्कर्म के प्रयास के आरोप लगाए. उनके साथ मारपीट की और थाने ले जाने की धमकी दी."

पुलिस ने आरोपी दूल्हे को मंडप से किया गिरफ्तार (ETV Bharat)

8 लाख में तय हुई डील

इसके बाद आरोपियों ने पुजारी को जबरन एक वाहन में बैठाकर गैंग के सदस्द तौफीक उर्फ शूटर के रूम में ले गए. आरोप है कि वहां भी उसके साथ जमकर मारपीट किया और पुलिस बुलाकर पुलिस के हवाले करने की धमकी दी. इसके बाद पीड़ित ने आरोपियों के मोबाईल से अपने भाई को कॉल किया. पीड़ित के भाई ने आकाश उपाध्याय के खाते में 50 हजार रुपया ट्रांसफर कर दिए. जिसके बाद आकाश ने गैंगस्टर आकाश नीलकंठ के खाते में पैसे ट्रांसफर कर दिया. बाकी साढ़े सात लाख रुपए की रकम पांच किश्तों में देना तय किया गया था.

पुलिस रिमांड लिये गए आरोपी

पीड़ित राकेश पुजारी आरोपियों के चुंगल से छूटने के बाद सीधा कोहेफिजा थाना पहुंचा और आरोपियों के खिलाफ लिखित शिकायत दर्ज कराई. पीड़ित की शिकायत के आधार पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया और बुधवार की दोपहर को पुलिस ने तीन आरोपियों की गिरफ्तारी कर लिया. तीनों को कोर्ट में पेश कर दो दिन की रिमांड पर लिया गया है. आरोपियों से अन्य वारदातों के संबंध में भी पूछताछ की जा रही है. अब तक की पूछताछ में यह खुलासा हुआ कि आरोपी संगठित रूप से इस तरह की वारदात को अंजाम देते थे.

Bhopal 3 arrested for kidnapping priest
पुजारी को अपहरण के आरोप में 3 गिरफ्तार (ETV Bharat)

शादी के लिए पुजारी को बनाया निशाना

मुख्य आरोपी आकाश उर्फ भूरा हड्‌डी मल्टी बाजपेयी नगर का निवासी है. उसके खिलाफ पहले से 35 अपराधिक मामले दर्ज हैं. हाल ही में आरोपी गांधी नगर में हत्या कांड मामले में जमानत पर रिहा हुआ है. वह एक अपराधियों की गैंग का संचालन करता है. गैंग का नाम 'इल्लीगल' है. इस गैंग में 15 से अधिक युवक और एक युवती शामिल है. आकाश की शादी बुधवार (11 मार्च 2026) को थी. आरोप है कि शादी में पैसे की जरूरत थी. इसलिए उसने रामजी ठाकुर, आकाश उपाध्याय और एक युवती सहित अन्य आरोपियों के साथ मिलकर राकेश पुजारी को दुष्कर्म केस में फंसाने की धमकी देकर ब्लैकमेलिंग करने की योजना बनाई.

पुलिस ने बताया कि आकाश भूरा की टीम में 20 से 25 लड़के और लड़कियां जुड़ी हुई है. जिनकी गर्दन पर इलीगल नामक टैटू गुदा हुआ है. ये गैंग सीधे-साधे लोगों को निशाना बनाकर पैसे की उगाही करते हैं. पुलिस अपहरण, फिरौती और बंधक बनाकर मारपीट से जुड़े सभी पहलुओं की जांच कर रही है. जिससे यह पता चल सके कि बदमाशों द्वारा अभी तक कितने लोगों को निशाना बनाया गया है.

