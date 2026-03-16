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जो दुल्हन गैंगस्टर से शादी के लिए थाने में बिलख रही थी, वही निकली गैंग की मास्टरमाइंड!

भोपाल की 'इल्लीगल गैंग' द्वारा फिरौती की रकम गैंगस्टर की होने वाली दुल्हन के बैंक खाते में. और भी चौंकाने वाले खुलासे.

Bhopal illegal gang
भोपाल की 'इल्लीगल गैंग' के कारनामे उजागर (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : March 16, 2026 at 7:44 PM IST

4 Min Read
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रिपोर्ट : आबिद मुमताज

भोपाल : राजधानी भोपाल में सक्रिय हनीट्रैप और ब्लैकमेलिंग गिरोह के मामले में पुलिस जांच के दौरान बड़ा खुलासा हुआ है. गिरफ्तार गिरोह के सरगना आकाश उर्फ भूरा हड्डी की मंगेतर की भूमिका संदिग्ध पाई गई है. अब पुलिस ने उसे भी जांच के दायरे में लेकर उसके बैंक खातों और वित्तीय लेनदेन की बारीकी से जांच शुरू कर दी है.

भोपाल पुलिस आयुक्त संजय कुमार (ETV Bharat)

शादी के मंडप से गिरफ्तार हुआ गैंगस्टर

हाल ही में भोपाल की कोहेफ़िज़ा पुलिस ने इलीगल गैंग का पर्दाफाश करते हुए सरगना आकाश नीलकंठ उर्फ़ भूरा हड्डी को उस समय गिरफ्तार किया था, जब वह शादी के मंडप में बैठकर हल्दी लगवाा रहा था. भूरा हड्डी ने अपने साथियो के साथ मिलकर एक पुजारी का अपहरण कर बंधक बनाकर मारपीट की थी. पुलिस सूत्रों के अनुसार अब तक सामने आए तथ्यों से संकेत मिले हैं कि गिरोह द्वारा हनीट्रैप के जरिए वसूली गई रकम सीधे भूरा हड्डी की मंगेतर के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती थी.

पीड़ित से वसूली रकम मंगेतर के खाते में

पीड़ित पुजारी से वसूली गई रकम डिजिटल भुगतान के माध्यम से गैंगस्टर की मंगेतर के खाते में भेजे जाने की जानकारी सामने आई है. इसके बाद से पुलिस ने युवती के बैंक खातों से जुड़े सभी लेन-देन की विस्तृत जांच शुरू कर दी है. पुलिस को शक है कि गैंगस्टर की मंगेतर ही गिरोह में शामिल युवतियों की अगुआई कर रही थी और पूरे हनीट्रैप नेटवर्क को संचालित करने में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है.

यह गिरोह भोपाल के अलग-अलग इलाकों में व्यापारियों और कारोबारियों को निशाना बनाकर उन्हें महिला अपराध के झूठे मामलों में फंसाने की धमकी देकर ब्लैकमेल करता था. कई पीड़ित बदनामी के डर से पुलिस के पास शिकायत दर्ज कराने से भी बचते रहे.

गैंग के गुर्गे बॉडी में खास प्रकार का टैटू बनवाते थे

पुलिस के मुताबिक गिरोह के कई सदस्य अभी फरार हैं, जिनकी तलाश के लिए विशेष टीमें लगाई गई हैं. फरार आरोपियों में एक और युवती शामिल है, जिसका इस्तेमाल हनीट्रैप के लिए किया जाता था. इस युवती का प्रेमी तौफीक उर्फ “शूटर” भी फरार है, जिसे गिरोह का अहम सदस्य माना जा रहा है. अब तक इस मामले में 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है. पुलिस को जानकारी मिली है कि गिरोह के सदस्य एक खास तरह के टैटू के जरिए अपनी पहचान रखते थे, जिससे वे एक-दूसरे को पहचानते थे.

गैंगस्टर की मंगेतर के बैंक खातों की जांच

भोपाल के पुलिस आयुक्त संजय कुमार ने बताया "जांच में ये तथ्य सामने आया है कि पीड़ितों से वसूली गई रकम एक महिला के बैंक खाते में भेजी गई. पुलिस उस महिला के सभी बैंक खातों और लेनदेन की जानकारी जुटा रही है. बैंक रिकॉर्ड में जो भी तथ्य सामने आएंगे, उसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी. भूरा हड्डी की मंगेतर के बैंक खाते की जांच की जा रही है. यदि इस मामले उसकी भूमिका निकलती है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी."

पुलिस थाने में शादी के लिए अड़ी थी युवती

मामले के अनुसार गैंग ने पुजारी को दुष्कर्म के झूठे आरोप में फंसाने की साजिश रचकर 5 घंटे तक बंधक बनाकर मारपीट की और उससे 08 लाख रुपये की फिरौती मांगी. बाद में उसे 50 हजार रुपये लेकर छोड़ दिया गया. गैंग के सरगना की गिरफ्तारी के बाद उसकी मंगेतर थाने पहुंची थी और रोते-बिलखते हुए पुलिस से मंगेतर को दो घंटे के लिए रिहा करने की गुहार लगाई थी. उसने यह भी मांग की थी कि यदि रिहा नहीं किया जा सकता तो थाने में ही शादी की रस्में पूरी करने दी जाएं. हालांकि पुलिस ने उसकी दोनों मांगों को खारिज कर दिया था.

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