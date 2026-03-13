ETV Bharat / state

महंदी लगे हाथों से थाने पहुंची दुल्हन, बोली-गैंगस्टर को 2 घंटे के लिए छोड़ो या कस्टडी में कराओ शादी

भोपाल में शादी के दिन गैंगस्टर को पुलिस ने किया गिरफ्तार, पत्नी ने थाने पहुंचकर लगाई गुहार, शादी के लिए छोड़ दो दूल्हा.

BRIDE REQUESTS POLICE RELEASE GROOM
महंदी लगे हाथों से थाने पहुंची दुल्हन (Getty Image)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : March 13, 2026 at 1:20 PM IST

|

Updated : March 13, 2026 at 1:42 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

रिपोर्ट: आबिद मुमताज

भोपाल: ''साहब, मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, मेरी क्या गलती है? मुझे उसके जुर्म की जानकारी नहीं थी. घर में मेहमान मौजूद हैं. हल्दी से लेकर तमाम रस्में हो चुकी हैं. या तो होने वाले पति को 2 घंटे के लिए छोड़ों या थाने में ही उसके साथ शादी करवाओ.'' ये गुहार इलीगल गैंग के सरगना आकाश उर्फ नीलकंठ उर्फ भूरा हड्डी की होने वाली पत्नी ने लगाई. 12 मार्च को उसकी शादी थी. लेकिन इससे पहले ही पुलिस ने उसे मंडप से गिरफ्तार कर लिया था.

दुल्हन बोली-थाने में कराओ शादी
दुल्हन फरियाद लेकर भोपाल के कोहेफिजा थाने पहुंची. दुल्हन का कहना है कि, ''होने वाले पति को 2 घंटे के लिए रिहा कर दो, नहीं तो यही कस्टडी में ही फेरे करा दो.'' हाथों में मेहंदी, चेहरे पर हल्दी और गले में माला पहने सीमा थाने में खड़ी होकर गैंगस्टर दूल्हा आकाश से मिलाने की गुहार लगाती रही. हालांकि, पुलिस ने दुल्हन की बात नहीं मानी. कोर्ट में भी उसके वकील की ओर से फेरे कराने के लिए समय मांगा गया था, लेकिन मोहलत नहीं मिली.

भोपाल में शादी के दिन गैंगस्टर को पुलिस ने किया गिरफ्तार (ETV Bharat)

किडनैपिंग के आरोप में किया था गिरफ्तार
कोहेफिजा थाना क्षेत्र में सक्रिय इलीगल गैंग के सरगना आकाश उर्फ भूरा हड्डी की शादी गुरुवार दोपहर को होने वाली थी. इसी दौरान पुलिस पहुंची और मंडप से उसे उठा लिया. गैंगस्टर दूल्हे के साथ उसके साथियों को भी पकड़ा गया था. आरोपियों ने मिलकर एक पुजारी को किडनैप किया था. पहली किस्त के तौर पर 50 हजार रुपए मिलने के बाद ही उसे छोड़ा था. बाकी 7 लाख रुपए 5 किस्तों में देने की बात तय की गई थी.

पुलिस ने अब तक आकाश और उसके पांच साथियों राजमजी ठाकुर, अभिषेक उपाध्याय, अभिषेक मीणा, नीरज खानगे और अमित ओसवाल को गिरफ्तार किया है. वहीं, दुल्हन पुलिस से गुहार लगाते हुए कहती रही कि, ''साहब, मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, मेरी क्या गलती है? मुझे उसके जुर्म की जानकारी नहीं थी. घर में मेहमान मौजूद हैं. हल्दी से लेकर तमाम रस्में हो चुकी हैं. मेरे माता पिता की इज्जत का क्या होगा.'' लेकिन टीआई केजी शुक्ला ने नियम क़ानून का हवाला देते हुए इंकार कर दिया.

BHOPAL KIDNAPPING RANSOM CASE
पुलिस की गिरफ्त में आरोपी (ETV Bharat)

पुजारी का किया था किडनैप
मामले में डीसीपी मयूर खंडेलवाल ने बताया कि, ''पीड़ित राकेश पुजारी निशातपुरा के संजीव नगर में रहता है. उसकी दोस्ती आकाश भूरा गिरोह के सदस्य आकाश उपाध्याय से थी. आकाश ने 10 मार्च 2026 को पुजारी को जैन नगर स्थित अपने कमरे पर बुलाया और कहा कि एक परिचित युवती को लालघाटी से पिक कर यहां तक ले आओ. वह उसके बताए अनुसार युवती को कमरे तक लेकर आया. वहां पहुंचकर बदमाशों ने उसके साथ मारपीट की और वाहन में बैठकार ईदगाह मल्टी में लेकर आये. वहां तौफीक उर्फ शूटर के फ्लैट में ले जाकर मारपीट की. 50 हज़ार रुपए लेने के बाद उसे छोड़ दिया.''

गैंगस्टर आकाश ने पुलिस को बताया कि, ''शादी के लिए पैसों की जरूरत थी. वसूली गई रकम का कुछ हिस्सा हल्दी वाले दिन शादी में खर्च कर दिया गया था. साथी आकाश उपाध्याय ने पुजारी को किडनैप कर वसूली का आइडिया दिया था.

Last Updated : March 13, 2026 at 1:42 PM IST

TAGGED:

BRIDE REQUESTS POLICE RELEASE GROOM
BHOPAL GROOM ARRESTED FROM WEDDING
BHOPAL KIDNAPPING RANSOM CASE
BHOPAL ILLEGAL GANG
BHOPAL GANGSTER ARRESTED

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.