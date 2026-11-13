40 करोड़ की मल्टी लेवल पार्किंग में अवैध कार बाजार, 2 साल से रद्दी की टोकरी में निगम अध्यक्ष का आदेश

40 करोड़ की मल्टी लेवल पार्किंग में अवैध कार बाजार, 2 साल से रद्दी की टोकरी में निगम अध्यक्ष का आदेश
शिकायतकर्ता आरटीआई एक्टिविस्ट का आरोप अधिकारियों-ठेकेदार की मिलीभगत से चल रहा कारोबार. EOW में शिकायत के बाद जांच शुरू. भोपाल से विश्वास चतुर्वेदी की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 13, 2026 at 4:05 PM IST|
Updated : November 13, 2026 at 5:05 PM IST
भोपाल: मध्य प्रदेश के नगरीय निकायों में 1,134 करोड़ रुपये के जैम पोर्टल से खरीदी मामले में अनियमितता उजागर होने के बाद विभाग ने अधिकारियों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है. इसके बावजूद भोपाल नगर निगम के अधिकारियों पर जूं तक नहीं रेंग रही है. हालत यह है कि जैम पोर्टल मामले के बाद एक और गंभीर अनियमितता का मामला सामने आया है. यह मामला टीटी नगर स्थित न्यू मार्केट मल्टीलेवल पार्किंग से जुड़ा है, जहां नगर निगम अध्यक्ष के स्पष्ट निर्देशों और परिषद के फैसलों को ताक पर रखकर नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं.
40 करोड़ की मल्टी लेवल पार्किंग में अवैध कार बाजार
करीब 8 साल पहले टीटी नगर में 40 करोड़ रुपए की लागत से मल्टी लेवल पार्किंग का निर्माण किया गया था. मकसद ये था कि न्यू मार्केट या आसपास बाजार में आने वाले लोग अपने वाहन सड़कों में खड़ा करने की बजाय मल्टी लेवल पार्किंग में खड़े होंगे. जिससे ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार होगा. लेकिन स्थिति यह है कि जनता के करोड़ों रुपये के कर से बनी इस पार्किंग में गाड़ियों को पार्क करने की बजाय अवैध रूप से पुराना कार बाजार और निजी कारोबार धड़ल्ले से संचालित किया जा रहा है. हालांकि इस मामले में आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ में आधिकारिक शिकायत के बाद कारों का अवैध व्यापार सिमटना अब शुरू हो गया है.
दो साल पहले हुआ था लाइसेंस रद्द करने का फैसला
भोपाल नगर निगम परिषद की बैठक में 30 अगस्त 2024 को न्यू मार्केट समेत अन्य स्थानों की प्रीमियम पार्किंग का संचालन करने वाली अख्तर इंटरप्राइजेज की कार्यप्रणाली को लेकर भारी हंगामा हुआ था. सत्तापक्ष और विपक्ष दोनों दलों के पार्षदों ने एकसुर में ठेकेदार पर तय दरों से अधिक अवैध वसूली करने के गंभीर आरोप लगाए थे.
बढ़ते विरोध और पार्षदों की नाराजगी को देखते हुए नगर निगम अध्यक्ष किशन सूर्यवंशी ने आसंदी से बहुमत के आधार पर अख्तर इंटरप्राइजेज का पार्किंग ठेका और लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निरस्त करने का आदेश दिया था. हालांकि हैरानी की बात यह है कि इस बड़े फैसले को बीते 2 साल से अधिक का समय बीत चुका है, लेकिन आज तक इस निर्देश का मैदानी स्तर पर कोई पालन नहीं हुआ और ठेकेदार पहले की तरह बेखौफ होकर पार्किंग का संचालन जारी रखे हुए है.
- बेशर्म के फूल लेकर भोपाल महापौर के बंगले पहुंचे प्रदर्शनकारी, स्वच्छता सर्वेक्षण में स्थान नहीं मिलने पर सवाल
'अधिकारियों-ठेकेदार की मिलीभगत से चल रहा कारोबार'
इस मामले में शिकायर्ता नितिन सक्सेना का कहना है, "जनता को यातायात सुगमता और वाहन खड़े करने की सुविधा देने के लिए बनाई गई मल्टीलेवल पार्किंग अब भ्रष्टाचार और कमर्शियल गतिविधियों का बड़ा अड्डा बन चुकी है. यहां बड़े व्यापारियों द्वारा सैकड़ों गाड़ियों को खड़ा कर अवैध रूप से पुरानी कारों का व्यापार किया जा रहा है, जबकि पार्किंग के कर्मचारी आम नागरिकों से तय शुल्क से कई गुना अधिक अवैध वसूली कर रहे हैं."
शिकायर्ता नितिन सक्सेना का आरोप है, "इस पूरे घालमेल में नगर निगम के जिम्मेदार अधिकारियों, तत्कालीन अपर आयुक्त और पार्किंग प्रभारी की संलिप्तता साफ तौर पर उजागर हो रही है, जिन्होंने जानते हुए भी इस अवैध कारोबार पर पूरी तरह आंखें मूंद रखी थीं और अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की."
- मैं कमीशन नहीं लेती.. नेता प्रतिपक्ष शबिस्ता जकी के बयान पर भड़के भाजपा पार्षद, निगम परिषद की बैठक में हंगामा
आरटीआई कार्यकर्ता की शिकायत पर ईओडब्ल्यू की एंट्री
सामाजिक कार्यकर्ता और आरटीआई एक्टिविस्ट नितिन सक्सेना ने इस पूरे भ्रष्टाचार और अनियमितता के खिलाफ मध्य प्रदेश शासन के अपर मुख्य सचिव संजय दुबे, नगरीय प्रशासन आयुक्त संकेत भोंडवे और आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ में आधिकारिक शिकायत दर्ज कराई है. शिकायत के आधार पर ईओडब्ल्यू भोपाल ने इस प्रकरण को संज्ञान में लेते हुए जांच शुरू कर दी है.
इस मामले के विवेचक सह निरीक्षक द्वारा शिकायतकर्ता को साक्ष्यों सहित अपने बयान दर्ज कराने के लिए तलब किया गया है. वहीं इस मामले में नगर निगम के अपर आयुक्त अभिषेक सराफ ने बताया, "अभी उन्होंने 10 दिन पहले ही ज्वाइन किया है. मामला संज्ञान में नहीं हैं. उन्होंने इसे गंभीर अनियमितता मानते हुए कार्रवाई का आश्वासन दिया है."