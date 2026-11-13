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40 करोड़ की मल्टी लेवल पार्किंग में अवैध कार बाजार, 2 साल से रद्दी की टोकरी में निगम अध्यक्ष का आदेश

40 करोड़ की मल्टी लेवल पार्किंग में अवैध कार बाजार ( ETV Bharat )

भोपाल: मध्य प्रदेश के नगरीय निकायों में 1,134 करोड़ रुपये के जैम पोर्टल से खरीदी मामले में अनियमितता उजागर होने के बाद विभाग ने अधिकारियों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है. इसके बावजूद भोपाल नगर निगम के अधिकारियों पर जूं तक नहीं रेंग रही है. हालत यह है कि जैम पोर्टल मामले के बाद एक और गंभीर अनियमितता का मामला सामने आया है. यह मामला टीटी नगर स्थित न्यू मार्केट मल्टीलेवल पार्किंग से जुड़ा है, जहां नगर निगम अध्यक्ष के स्पष्ट निर्देशों और परिषद के फैसलों को ताक पर रखकर नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं.

40 करोड़ की मल्टी लेवल पार्किंग में अवैध कार बाजार करीब 8 साल पहले टीटी नगर में 40 करोड़ रुपए की लागत से मल्टी लेवल पार्किंग का निर्माण किया गया था. मकसद ये था कि न्यू मार्केट या आसपास बाजार में आने वाले लोग अपने वाहन सड़कों में खड़ा करने की बजाय मल्टी लेवल पार्किंग में खड़े होंगे. जिससे ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार होगा. लेकिन स्थिति यह है कि जनता के करोड़ों रुपये के कर से बनी इस पार्किंग में गाड़ियों को पार्क करने की बजाय अवैध रूप से पुराना कार बाजार और निजी कारोबार धड़ल्ले से संचालित किया जा रहा है. हालांकि इस मामले में आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ में आधिकारिक शिकायत के बाद कारों का अवैध व्यापार सिमटना अब शुरू हो गया है.