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IIT खड़गपुर के एक्सपर्ट्स एमपी के स्कूलों को बनाएंगे संस्कारवान, टीचर्स को वैल्यू एजुकेशन की ट्रेनिंग

मध्य प्रदेश में अनोखी पहल, स्कूली बच्चों को बेहतर इंसान बनाने की तैयारी, विशेषज्ञ 2 हजार टीचर्स को देंगे स्पेशल ट्रेनिंग, विश्वास चतुर्वेदी की रिपोर्ट.

IIT Kharagpur experts teach schools
भोपाल में दिया जाएगा शिक्षकों को प्रशिक्षण (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : May 21, 2026 at 5:17 PM IST

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भोपाल: मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों में अब बच्चों को सिर्फ किताबों का ज्ञान ही नहीं, बल्कि नैतिकता, परिवारिक मूल्यों और बेहतर इंसान बनने की सीख भी दी जाएगी. दरअसल नई शिक्षा नीति के तहत राज्य सरकार ने वैल्यू बेस्ड एजुकेशन को बढ़ावा देने की बड़ी पहल शुरू की है. इस मिशन को जमीन पर उतारने के लिए देश के प्रतिष्ठित आईआईटी खड़गपुर के विशेषज्ञ प्रदेश के 2 हजार शिक्षकों को मास्टर ट्रेनर के रूप में तैयार करेंगे, जो आगे स्कूलों में बच्चों को संस्कार और मानवीय मूल्यों की शिक्षा देंगे.

संस्कार और शिक्षा का होगा संगम
प्रदेश में बच्चों को पढ़ाई के साथ नैतिक और सामाजिक रूप से मजबूत बनाने की दिशा में यह पहल अहम मानी जा रही है. राज्य आनंद संस्थान ने इस विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की है. इसका उद्देश्य केवल परीक्षा में अच्छे अंक लाने वाले छात्र तैयार करना नहीं, बल्कि संवेदनशील, जिम्मेदार और संस्कारी नागरिक बनाना है. विशेषज्ञों का मानना है कि बदलते दौर में बच्चों के भीतर मानवीय मूल्य, अनुशासन और सामाजिक जिम्मेदारी विकसित करना बेहद जरूरी हो गया है. इसी सोच के साथ स्कूल शिक्षा में वैल्यू बेस्ड एजुकेशन को जोड़ा जा रहा है.

Teacher Training Program bhopal
IIT खड़गपुर के एक्सपर्ट्स एमपी के स्कूलों को बनाएंगे संस्कारवान (ETV Bharat)

भोपाल में दिया जाएगा शिक्षकों को प्रशिक्षण
इस विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन राजधानी भोपाल में किया जा रहा है. यहां 8 अलग-अलग बैच में शिक्षकों को ट्रेनिंग दी जा रही है. इन कार्यशालाओं में शिक्षकों को ऐसे व्यावहारिक तरीके सिखाए जाएंगे, जिनके जरिए वे बच्चों के दैनिक शिक्षण में नैतिक मूल्यों और व्यवहारिक शिक्षा को शामिल कर सकें. ट्रेनिंग पूरी होने के बाद यही शिक्षक अपने-अपने जिलों में अन्य शिक्षकों को भी प्रशिक्षित करेंगे.

आनंद सभा से बच्चों में बढ़ेगा आत्मविश्वास
राज्य आनंद संस्थान के निदेशक सत्यप्रकाश आर्य ने बताया कि, ''फिलहाल यह पहल प्रदेश के सभी सरकारी स्कूलों में लागू की जा रही है. आने वाले समय में इसे निजी स्कूलों और कालेजों तक भी विस्तार देने की योजना है.'' उन्होंने बताया कि, ''स्कूलों में पहले से हर शनिवार आनंद सभा के जरिए कई रचनात्मक और प्रेरणादायक गतिविधियां कराई जा रही हैं. अब इन्हीं गतिविधियों को और प्रभावी बनाते हुए बच्चों में सकारात्मक सोच, सहयोग, अनुशासन और संवेदनशीलता विकसित करने पर जोर दिया जाएगा.''

4700 शिक्षक पहले ही हो चुके प्रशिक्षित
राज्य आनंद संस्थान इससे पहले भी प्रदेशभर के शिक्षकों के लिए एथिक्स और वैल्यूज आधारित प्रशिक्षण कार्यक्रम चला चुका है. अब तक करीब 4700 शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जा चुका है. नई पहल के बाद यह अभियान और बड़े स्तर पर आगे बढ़ेगा. शिक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि यदि बच्चों को शुरुआती दौर से ही नैतिक शिक्षा और जीवन मूल्यों की समझ दी जाए, तो भविष्य में समाज को अधिक जिम्मेदार और संवेदनशील नागरिक मिल सकते हैं.

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