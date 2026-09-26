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भारत में जंगल नहीं खेत निगल रहे करोड़ों टन कार्बन, सैटेलाइट ने 9 साल का लगाया कैलकुलेशन

IISER भोपाल और जर्मनी के वैज्ञानिकों ने धरती के कार्बन निगलने पर किया शोध. भारत में हर साल 53 करोड़ टन तक कार्बन का अवशोषण. विश्वास चतुर्वेदी की रिपोर्ट.

FARMLANDS ABSORBING CARBON
भारत में जंगल नहीं, खेत भी निगल रहे करोड़ों टन कार्बन (ETV Bharat GFX)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 26, 2026 at 5:20 PM IST

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Updated : September 26, 2026 at 5:44 PM IST

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भोपाल: भारत की धरती वातावरण से कितना कार्बन अवशोषित कर रही है, इसका अंदाजा अब सिर्फ जंगलों को देखकर नहीं, बल्कि आसमान से मिले आंकड़ों से भी लगाया जा रहा है. साल 2012 से 2020 तक के उपग्रह आंकड़ों के विश्लेषण में सामने आया है, कि भारत की जमीन हर साल करीब 38 से 53 करोड़ टन कार्बन को वातावरण से सोख रही थी.

देश की जमीन एक बड़े प्राकृतिक कार्बन बैंक की तरह काम कर रही है. खास बात यह है कि इस गणना को मध्य प्रदेश के बैतूल में जमीन पर जुटाए गए वास्तविक आंकड़ों से भी परखा गया, जहां मौसम बदलने के साथ कार्बन सोखने और छोड़ने का पूरा पैटर्न बदलता मिला.

धरती के कार्बन निगलने पर हुआ शोध

धरती कितना कार्बन निगल रही है, इसे लेकर भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान भोपाल (IISER) और मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट फॉर बायोजियोकेमिस्ट्री जर्मनी के वैज्ञानिकों ने ये शोध किया है. इस रिसर्च में अपर्णा रवि, धन्यलक्ष्मी पिल्लई, क्रिस्टॉफ गर्बिग, स्टीफन सिच, सोन्के जेहले, विष्णु तिलकन, चंद्र शेखर झा और थारा अन्ना मैथ्यू शामिल हैं. रिसर्च में सामने आया है कि भारत में हर साल 53 करोड़ टन तक कार्बन का अवशोषण धरती कर रही है. साल 2012 से 2020 तक सैटेलाइट डेटा से भारत के कार्बन फ्लक्स का आकलन किया गया है. देश के 68.2 प्रतिशत भू-भाग पर क्रापलैंड, जंगलों के साथ फसलें भी कार्बन सोख रही हैं. मध्यप्रदेश के बैतूल में जमीनी आंकड़ों से मॉडल की जांच हुई.

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IISER भोपाल और जर्मनी के वैज्ञानिकों ने धरती के कार्बन निगलने पर किया शोध (ETV Bharat)

इसलिए ज्यादा कार्बन सोख रहे खेत

इस मामले में शोध करने वाले इंडियन इंस्टिट्यूट आफ साइंस एजूकेशन एंड रिसर्च के वैज्ञानिक धन्यालक्ष्मी पिल्लई के अनुसार, "भारत के कार्बन चक्र में सिर्फ जंगलों की भूमिका नहीं है. बल्कि अध्ययन से पता चला है कि जिस भारतीय भू-भाग का विश्लेषण किया गया, उसमें करीब 68.2 प्रतिशत हिस्सा खेती का क्षेत्र है. इसके बाद झाड़ीदार क्षेत्र 16.7 प्रतिशत, सदाबहार वन 4.8 प्रतिशत, पर्णपाती वन 4.4 प्रतिशत, मिश्रित वन 3.7 प्रतिशत, घासभूमि 1.73 प्रतिशत और सवाना 0.47 प्रतिशत हिस्सा शामिल है.

फसलें प्रकाश संश्लेषण के जरिए वातावरण से कार्बन डाइआक्साइड खींचकर उसे पौधों के जैविक पदार्थ में बदलती हैं. वहीं पौधों और मिट्टी की श्वसन प्रक्रिया से कुछ कार्बन वापस वातावरण में भी पहुंचता है. इन दोनों प्रक्रियाओं के अंतर से पता चलता है कि यह क्षेत्र कुल मिलाकर कार्बन सोख रहा है या वातावरण में छोड़ रहा है."

IISER RESEARCH
भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, भोपाल (ETV Bharat)

उपग्रह ने हरियाली ही नहीं, पौधों की सांसे तक पढ़ीं

इस अध्ययन के लिए शोधकर्ताओं ने नासा के मोडिस समेत कई उपग्रह आधारित आंकड़ों का इस्तेमाल किया है. इनमें वनस्पति की स्थिति, जमीन की नमी और तापमान जैसी जानकारियां शामिल थीं. यह संकेत पौधों की प्रकाश संश्लेषण गतिविधि के बारे में जानकारी देता है. इससे पता चलता है कि किसी इलाके की वनस्पति वास्तव में कितनी सक्रिय है और वातावरण से कार्बन खींचने की प्रक्रिया कितनी तेज है.

हर मौसम में बदल रहा कार्बन का गणित

इस अध्ययन में करीब 5 डिग्री उत्तर से 40 डिग्री उत्तर अक्षांश और 66 डिग्री पूर्व से 100 डिग्री पूर्व देशांतर के बीच आने वाले भारतीय क्षेत्र का विश्लेषण किया गया. साल 2012 से 2020 के दौरान जमीन और वातावरण के बीच कार्बन के आदान-प्रदान का समय और स्थान के हिसाब से अनुमान लगाया गया. इस दौरान भारत की वनस्पतियों की कुल प्राथमिक उत्पादकता सालाना करीब 3.39 से 3.88 पेटाग्राम कार्बन रही. वहीं शुद्ध पारिस्थितिकी तंत्र कार्बन विनिमय माइनस 0.38 से माइनस 0.53 पेटाग्राम कार्बन प्रति वर्ष रहा. यहां माइनस का मतलब है कि जमीन वातावरण से कार्बन अधिक मात्रा में सोख रही थी.

SATELLITE DATA CARBON ABSORBING
सैटेलाइट ने 9 साल का लगाया कैलकुलेशन (ETV Bharat)

बैतूल में किए गए अध्ययन में खुला बड़ा राज

इस पूरे अध्ययन में मध्य प्रदेश का बैतूल खास इसलिए रहा क्योंकि यहां जमीन पर वास्तविक कार्बन प्रवाह के आंकड़े जुटाए गए. इसके लिए वायु और जमीन के बीच कार्बन के आदान-प्रदान को मापने वाली एडी करिवेंस तकनीक का इस्तेमाल किया गया. फिर इन आंकड़ों की तुलना उपग्रह आधारित मॉडल के अनुमान से की गई. इसके अनुसार बैतूल में मार्च से जून के दौरान शुद्ध कार्बन विनिमय सकारात्मक रहा. यानी इस अवधि में जमीन से वातावरण की ओर कार्बन का प्रवाह ज्यादा था. इसके बाद जुलाई से फरवरी तक स्थिति बदल गई और जमीन ने ज्यादा कार्बन सोखा.

कार्बन सोखने के लिए जंगलों के अलावा अन्य विकल्प

बैतूल के आंकड़ों से तुलना करने पर उपग्रह आधारित मॉडल ने मौसम के साथ होने वाले बदलाव को काफी हद तक पकड़ लिया. मासिक स्तर पर शुद्ध कार्बन विनिमय के लिए दोनों आंकड़ों के बीच संबंध का मान 0.59, जबकि पौधों की कुल प्राथमिक उत्पादकता के मामले में यह 0.71 रहा.

वैज्ञानिकों के अनुसार भारत जैसे विशाल देश में हर खेत, जंगल और घासभूमि पर कार्बन मापने के उपकरण लगाना मुश्किल है. उपग्रह इस कमी को पूरा कर सकते हैं. अध्ययन यह भी बताता है कि भारत का कार्बन भंडार सिर्फ जंगलों में नहीं है. खेती, मिट्टी, तापमान, नमी और मौसम भी तय करते हैं कि जमीन कब ज्यादा कार्बन सोखेगी और कब वातावरण में ज्यादा कार्बन छोड़ेगी.

Last Updated : September 26, 2026 at 5:44 PM IST

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