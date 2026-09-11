धान के खेतों से हर साल निकल रही 97 लाख टन मीथेन, हर थाली चुकाती जलवायु की बड़ी कीमत

धान के खेतों से हर साल निकल रही 97 लाख टन मीथेन, हर थाली चुकाती जलवायु की बड़ी कीमत
भारत में धान की खेती से आने वाली मीथेन का सबसे बड़ा हिस्सा खरीफ फसल से आता, भोपाल आईआईएसईआर की रिसर्च. रिपोर्ट विश्वास चतुर्वेदी.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : September 11, 2026 at 4:23 PM IST|
Updated : September 11, 2026 at 4:41 PM IST
भोपाल: भारत दुनिया के सबसे बड़े चावल उत्पादक देशों में से एक है, लेकिन इसकी खेती जलवायु पर भी बड़ा असर डाल रही है. आईआईएसईआर भोपाल (IISER) और अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान (IRRI) से जुड़े वैज्ञानिकों की नई रिसर्च में सामने आया है कि भारत के धान के खेतों से हर साल औसतन 9.73 मिलियन टन यानी करीब 97 लाख टन मीथेन वातावरण में पहुंच रही है. यह मात्रा पहले लगाए गए कई अनुमानों से कहीं अधिक है. रिसर्च में यह भी सामने आया कि कुल उत्सर्जन का करीब 74.7 प्रतिशत हिस्सा मानसून में बोई जाने वाली खरीफ (धान) की फसल से होता है.
बारीकी से पता लगाया, कहां कितनी मीथेन निकल रही
वैज्ञानिकों ने विदेशी उपग्रह आंकड़ों का इस्तेमाल करते हुए देशभर में धान की खेती का बेहद विस्तृत नक्शा तैयार किया. इसमें दो अलग-अलग उपग्रहों से मिले आंकड़ों को वैज्ञानिक मॉडल के साथ जोड़ा गया. इससे 2018 से 2025 के बीच भारत में धान से होने वाले मीथेन उत्सर्जन का मौसम और क्षेत्र के हिसाब से आकलन किया गया. इसमें धान के क्षेत्रफल की पहचान में अध्ययन की सटीकता 90.12 प्रतिशत रही.
खरीफ सीजन में धान सबसे बड़ा मीथेन का स्रोत
रिसर्च के मुताबिक भारत में धान से होने वाली मीथेन का सबसे बड़ा हिस्सा खरीफ फसल से आता है. कुल सालाना उत्सर्जन में 74.7 प्रतिशत योगदान खरीफ, जबकि 17.5 प्रतिशत गर्मी के मौसम और 7.8 प्रतिशत रबी मौसम की फसल का है. यानी मानसून में खेतों में पानी भरने और धान की खेती के दौरान बनने वाली परिस्थितियां मीथेन उत्सर्जन को काफी बढ़ाती हैं. वैज्ञानिकों के मुताबिक इसी वजह से खरीफ धान में बेहतर जल प्रबंधन अपनाकर उत्सर्जन कम करने की बड़ी संभावना है.
पानी से भरे खेतों में कैसे बनती है मीथेन
रिसर्च टीम की प्रमुख वैज्ञानिक डॉ. धन्यालक्ष्मी पिल्लई के अनुसार धान के खेतों में लंबे समय तक पानी भरा रहने से मिट्टी में आक्सीजन की कमी हो जाती है. ऐसी परिस्थितियों में जैविक पदार्थों के अपघटन के दौरान मीथेन बनाने वाले सूक्ष्मजीव सक्रिय होते हैं. तैयार हुई मीथेन का एक बड़ा हिस्सा धान के पौधों के जरिए वातावरण में पहुंचता है. इसीलिए खेत में पानी के प्रबंधन का तरीका उत्सर्जन को प्रभावित कर सकता है. रिसर्च में भी खरीफ सीजन के दौरान लक्षित जल प्रबंधन को उत्सर्जन घटाने का संभावित रास्ता बताया गया है."
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शोधकर्ताओं की नजर में जल प्रबंधन पर ध्यान देना जरुरी
डा. धन्यालक्ष्मी पिल्लई के अनुसार "खरीफ सीजन में धान अकेले देश के धान संबंधी मीथेन उत्सर्जन का लगभग तीन-चौथाई हिस्सा पैदा करता है. यही वजह है कि उत्सर्जन कम करने के लिए सबसे पहले इसी मौसम में खेतों के जल प्रबंधन पर ध्यान देना महत्वपूर्ण हो सकता है. भारत में कृषि से होने वाले मीथेन उत्सर्जन के मौजूदा अनुमानों में काफी अनिश्चितता रही है. नई रिसर्च ने पहली बार उपग्रह से मिले वास्तविक क्षेत्रीय आंकड़ों और वैज्ञानिक मॉडल को जोड़कर देशभर में धान से होने वाले उत्सर्जन का ज्यादा बारीक आकलन तैयार किया है. वैज्ञानिकों के मुताबिक यह आंकड़े आगे चलकर उन राज्यों और क्षेत्रों की पहचान करने में मदद कर सकते हैं, जहां धान की पैदावार प्रभावित किए बिना जल प्रबंधन में बदलाव करके मीथेन उत्सर्जन घटाया जा सकता है."