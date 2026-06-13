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IG कॉन्फ्रेंस में गूंजा पुलिस का पराक्रम, सीएम मोहन यादव ने गिनाईं ढाई साल की उपलब्धियां

भोपाल में आयोजित आईजी कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने नक्सलवाद के खात्मे को बताया बड़ी सफलता. पुलिस की उपलब्धियों पर जताया संतोष.

BHOPAL IG CONFERENCE
IG कॉन्फ्रेंस में गूंजा पुलिस का पराक्रम (Mohan Yadav X handle)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : June 13, 2026 at 3:37 PM IST

3 Min Read
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भोपाल: राजधानी में शनिवार को पुलिस मुख्यालय में आयोजित आईजी कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने मध्य प्रदेश पुलिस की कार्यशैली और उपलब्धियों की जमकर तारीफ की. इस दौरान सीएम ने कहा कि पिछले ढाई वर्षों में पुलिस ने कई ऐतिहासिक उपलब्धियां हासिल की हैं, जिन पर पूरे प्रदेश को गर्व है. मुख्यमंत्री ने नक्सलवाद के खात्मे, आतंकी नेटवर्क के पर्दाफाश और कानून व्यवस्था को मजबूत करने में पुलिस की भूमिका को विशेष रूप से रेखांकित किया.

नक्सलवाद के खात्मे को बताया बड़ी सफलता

मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कहा, "पुलिस ने समय रहते ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार किया जो भविष्य में पाकिस्तान के इशारे पर भारत के लिए बड़ा खतरा बन सकता था. पुलिस ने पूरे नेटवर्क का भंडाफोड़ किया और जिहादी मानसिकता से जुड़ा बड़ा साहित्य भी बरामद किया. प्रदेश में कहीं भी छिपे ऐसे तत्वों को पकड़ने में पुलिस पूरी तरह सक्षम है."

आईजी कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने नक्सलवाद के खात्मे को बताया बड़ी सफलता (ETV Bharat)

डॉ मोहन यादव ने कहा, "मंडला, बालाघाट और डिंडोरी जैसे क्षेत्रों में वर्षों से नक्सलवाद विकास में बाधा बना हुआ था. कई लोगों की जान गई और कांग्रेस शासनकाल में एक मंत्री की हत्या भी हुई थी. प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृहमंत्री के मार्गदर्शन में मध्य प्रदेश पुलिस ने नक्सलवाद का पूरी तरह सफाया कर सुशासन की मिसाल पेश की है." उन्होंने दावा किया कि मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य बना है जिसने अपने यहां नक्सलवाद के दंश को समाप्त किया.

'भर्ती अभियान को मिलेगा लगातार बढ़ावा'

डॉ मोहन यादव ने कहा, "साइबर अपराध सहित कई नई चुनौतियां सामने आ रही हैं, लेकिन पुलिस हर चुनौती का मजबूती से सामना कर रही है. नए आपराधिक कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन के साथ संसाधनों को भी बढ़ाया जा रहा है. पुलिस बल को मजबूत बनाने के लिए सरकार लगातार भर्ती अभियान चला रही है. 8 साल बाद सब-इंस्पेक्टरों की भर्ती की गई है और 22 हजार पदों पर भर्ती की प्रक्रिया आगे बढ़ाई गई है. सरकार का प्रयास है कि पुलिस के स्वीकृत पद खाली न रहें और हर वर्ष नई भर्तियां निकाली जाएं."

पुलिस की उपलब्धियों पर जताया संतोष

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने पुलिस मुख्यालय में आयोजित आईजी कान्फ्रेंस के प्रारंभिक सत्र में शामिल होकर अधिकारियों को शुभकामनाएं दीं. उन्होंने कहा कि बीते ढाई वर्षों में मध्य प्रदेश पुलिस ने कई उल्लेखनीय कार्य किए हैं, जिनके आधार पर प्रदेश पुलिस पर गर्व किया जा सकता है.

कांग्रेस पर भी साधा निशाना

कांग्रेस की राज्यसभा उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का नामांकन निरस्त होने के मामले में दिग्विजय सिंह के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा, "कांग्रेस अपनी हार का ठीकरा सुप्रीम कोर्ट, चुनाव आयोग और चुनाव अधिकारियों पर फोड़ती है. कांग्रेस नेताओं को आत्ममंथन करना चाहिए और अपनी कमजोरियों को पहचानकर उनसे सबक लेना चाहिए."

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