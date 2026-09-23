ETV Bharat / state

मध्य प्रदेश में मूर्ति विसर्जन के बोझ तले दबी नदियां, 50 टन कचरा छोड़ घर लौट जाते हैं लोग

विसर्जन के बाद नदियां सहतीं बोझ ( ETV Bharat )