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मध्य प्रदेश में मूर्ति विसर्जन के बोझ तले दबी नदियां, 50 टन कचरा छोड़ घर लौट जाते हैं लोग

भोपाल में इस बार 40 हजार के करीब प्रतिमा विसर्जन, जलीय जीवों पर असर, पिछले साल प्रतिमाओं के साथ मिली थी 50 टन पूजा सामग्री और कचरा. विश्वास चतुर्वेदी की रिपोर्ट.

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विसर्जन के बाद नदियां सहतीं बोझ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 23, 2026 at 6:11 PM IST

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Updated : September 23, 2026 at 6:17 PM IST

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भोपाल: गणेशोत्सव और दुर्गा पूजा जैसे पर्व हमारी धार्मिक और सांस्कृतिक परंपरा का अहम हिस्सा हैं. प्रतिमाओं का विसर्जन भी इसी आस्था से जुड़ी परंपरा है, लेकिन जब एक शहर में हजारों प्रतिमाएं कुछ घंटों या दिनों के भीतर विसर्जित होती हैं, तो सवाल यह भी उठता है कि उत्सव के बाद जलाशयों पर इसका पर्यावरणीय खतरा कितना है. भोपाल नगर निगम के अनुसार बीते साल गणेश विसर्जन के दौरान 37,649 प्रतिमाएं निर्धारित स्थानों पर विसर्जित की गई थीं. इनमें 36,651 छोटी और 998 बड़ी प्रतिमाएं थीं. एक आंकड़े के अनुसार इस बार गणेश प्रतिमाओं का यह आंकड़ा 40 हजार को पार कर सकता है.

प्रतिमाओं के साथ निर्माल्य सामग्री भी चुनौती

बीते साल की बात करें तो भोपाल में गणेश विसर्जन के लिए 8 स्थायी घाटों के साथ 33 अस्थायी विसर्जन स्थल बनाए गए थे. यानी कुल 41 स्थानों पर विसर्जन की व्यवस्था की गई, लेकिन विसर्जन के बाद सिर्फ प्रतिमाओं के अवशेष ही चुनौती नहीं होते, बल्कि प्रतिमाओं के साथ निकलने वाली निर्माल्य सामग्री भी बड़ी समस्या हैं. नगर निगम भोपाल द्वारा साल 2025 में सफाई के दौरान 50 टन से ज्यादा पूजा सामग्री और अन्य कचरा भी एकत्रित किया गया.

पर्यावरणविद् डॉ सुभाष सी पांडे से ईटीवी भारत की बात (ETV Bharat)

इसमें करीब 28-30 टन फूल-माला, 8-10 टन नारियल, करीब 2 टन कपड़ा, लगभग 800 किलो सजावटी सामग्री और प्लास्टिक, करीब 100 किलो कांच व फोटो फ्रेम व लगभग 500 किलो खाद्य सामग्री शामिल थी.

प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की जांच में मिली भारी धातु

प्रतिमा विसर्जन के साथ फूल-माला, कपड़ा, सजावटी सामग्री, प्लास्टिक और दूसरे अवशेष पानी तक पहुंच सकते हैं. इसके अलावा प्रतिमा की निर्माण सामग्री और उस पर इस्तेमाल किए गए रंग भी महत्वपूर्ण हैं. प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी पीओपी से बनी प्रतिमाओं के साथ समस्या यह है कि यह प्राकृतिक मिट्टी की तरह आसानी से पानी में नहीं मिलती. वहीं कुछ सिंथेटिक रंगों में भारी धातुएं मौजूद हो सकती हैं. मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की निगरानी में प्रतिमा विसर्जन के बाद कुछ जलाशयों के पानी में जिंक, क्रोमियम, तांबा, सीसा, कैडमियम और कोबाल्ट जैसी भारी धातुएं भी पाई गईं.

Madhya Pradesh Idol Immersion
मूर्ति विसर्जन से जलीय जीवों पर असर (ETV Bharat)

मूर्ति विसर्जन से जलीय जीवों पर असर

विशेषज्ञों के अनुसार अगर किसी जलाशय में आक्सीजन की उपलब्धता लगातार कम होती है, तो मछलियों और दूसरे जलीय जीवों के लिए परिस्थितियां खराब हो सकती हैं. वहीं भारी धातुओं का लंबे समय तक मौजूद रहना जलीय पारिस्थितिकी के लिए अलग चिंता पैदा करता है. पर्यावरणविद् डॉ. सुभाष सी. पांडे का कहना है कि "जलीय जीव केवल जलाशय की जैव-विविधता का हिस्सा नहीं हैं, बल्कि पूरे जलीय तंत्र को संतुलित रखने में उनकी भूमिका होती है. इसलिए विसर्जन के बाद पानी की गुणवत्ता के साथ जलीय जीवन पर भी नजर रखना जरूरी है.

16 साल से दिशा-निर्देश, अब फोकस निगरानी पर

पांडे बताते हैं कि जलाशयों में मूर्ति विसर्जन को लेकर लगाई गई एक याचिका के बाद केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने प्रतिमा विसर्जन के लिए पहली विस्तृत गाइडलाइन 2010 में जारी की थी. हालांकि बाद में इसे 2020 में संशोधित किया गया. इसमें प्राकृतिक मिट्टी और प्राकृतिक रंगों को बढ़ावा देने, पीओपी व प्लास्टिक जैसी सामग्री से बचने, प्रतिमाओं के आकार पर नियंत्रण, निर्धारित कृत्रिम कुंड या टैंक में विसर्जन और विसर्जन के बाद ठोस कचरे के सुरक्षित निपटारे जैसे उपाय शामिल हैं.

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विसर्जन के बाद जलाशयों से क्या निकला (ETV Bharat Info)

डॉ. पांडे के अनुसार निगरानी केवल विसर्जन वाले दिन नहीं होनी चाहिए. मूर्ति बनने के समय ही यह जांचना जरूरी है कि उसमें किस तरह की सामग्री और रंग इस्तेमाल हो रहे हैं. यदि निर्माण स्तर पर ही पर्यावरण अनुकूल सामग्री सुनिश्चित हो जाए तो बाद में जलाशय पर पड़ने वाला दबाव काफी कम किया जा सकता है.

50 TONS PUJA MATERIALS FOUND RIVERS
जलाशयों पर असर (ETV Bharat Info)

सिर्फ विसर्जन को प्रदूषण का दोषी मानना सही नहीं

यहां एक और पहलू समझना जरूरी है. शहरों के तालाब और झीलें पहले से ही सीवेज, प्लास्टिक, औद्योगिक अपशिष्ट और दूसरे प्रदूषकों के दबाव में हैं. ऐसे में किसी जलाशय में भारी धातु मिलने का मतलब यह नहीं कि उसका पूरा स्रोत प्रतिमा विसर्जन ही है. लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं कि विसर्जन से पैदा होने वाले अतिरिक्त दबाव को नजरअंदाज किया जाए.

Idol immersion affects aquatic life
40 हजार के पार जा सकता है मूर्ति विसर्जन का आंकड़ा (ETV Bharat)

जब किसी जलाशय पर पहले से प्रदूषण का भार हो, तब उत्सव के दौरान पहुंचने वाला अतिरिक्त जैविक कचरा, प्लास्टिक, पीओपी या रासायनिक सामग्री समस्या को और बढ़ा सकती है."

Last Updated : September 23, 2026 at 6:17 PM IST

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