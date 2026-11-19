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बर्ड फ्लू को हराएगी स्वदेशी वैक्सीन, साइंटिस्ट एस नागराजन से एक्सक्लूसिव बातचीत

साइंटिस्ट एस नागराजन से एक्सक्लूसिव बातचीत ( ETV Bharat )

भोपाल: बर्ड फ्लू के खिलाफ तैयार की गई भारत की पहली स्वदेशी वैक्सीन लगने के बाद 6 महीने का पूरा प्रोटेक्शन देगी. सितंबर 2025 से आईसीएआर के 8 वैज्ञानिकों की कई महीनों, कई दिन और रातों की लगातार मेहनत का नतीजा ये वैक्सीन, किस तरह से पोल्ट्री फार्म में लगे किसानों के लिए बड़ी राहत बन सकेगा. बर्ड फ्लू की वैक्सीन तैयार करने की क्या चुनौतियां रहीं. इस वैक्सीन के बाद पहले मुर्गियों और फिर मनुष्यों तक इसके संक्रमण को रोकने में कितनी कामयाबी मिलेगी.

भारत के पहले स्वदेशी बर्ड फ्लू वैक्सीन के लॉन्च होने के एन पहले इस वैक्सीन को तैयार करने वाली वैज्ञानिकों की टीम के लीड आईसीएआर के प्रिंसिपल साइंटिस्ट एस नागराजन ने ईटीवी भारत से एक्सक्लूसिव बातचीत की. नागराजन ने बर्ड फ्लू के खिलाफ भारत के पहले स्वदेशी वैक्सीन की तैयारी से लेकर उसके ट्रायल और असर पर विस्तार से बताया.

साइंटिस्ट एस नागराजन का इंटरव्यू (ETV Bharat) बर्ड फ्लू पर ऐसे काम करेगा वैक्सीन ट्रायल से कंट्रोल तक पूरी कहानी भारत की पहली स्वदेशी वैक्सीन एच 5 एन 1 वैक्सीन कितने डोज के बाद इफेक्टिव होगा. वैक्सीन का असर कितने महीनों तक रहेगा. इस वैक्सीन के लग जाने के बाद मूर्गियों में फ्लू के आउटब्रेक की स्थिति कितनी कंट्रोल हो पाएगी. मूर्गियों में इसके संक्रमण पर कैसे काबू पाया जा सकेगा और इंसानों तक पहुंचने वाले इस फ्लू के संक्रमण में ये वैक्सीन कितनी कारगर है. आईसीएआर के डीजी डॉ अनिकेत सान्याल के मार्गदर्शन में और प्रिंसिपल साइंटिस्ट डॉ एस नागराजन की टीम लीड में कुल आठ वैज्ञानिकों की टीम ने इस वैक्सीन पर पूरे एक साल काम किया. सितंबर 2025 में बर्ड फ्लू वैक्सीन पर काम शुरू हुआ था. प्रिंसिपल साइंटिस्ट डॉ एस नागराजन बताते हैं, "2006 में जब ये बर्ड फ्लू पहली बार आया. तब से लगातार ये रूप बदल रहा है. 2011 से फिर ये एच 5 एन 1 फ्लू के ज्यादा आउट ब्रेक देखने में आए. हमने इसी वायरस के कंट्रोल के लिए ये वैक्सीन तैयार की है. अगस्त 2026 में हमारी वैक्सीन तैयार हो गई थी, लेकिन कुछ इंटरनल वैलिडेशन होते हैं, उसमें थोड़ा समय लगा. डॉ नागराजन बताते हैं हमने ट्रायल जो किया उसके बाद इसका 6 महीने का इफेक्टिव पीरियड सामने आया. यानि 6 महीने तक इसमें वैक्सीन का असर रहेगा और टीका लग जाने के बाद वायरस का कोई असर नहीं दिखेगा. भोपाल आईसीएआर (ETV Bharat) आप आराम से खा सकेंगे चिकन, बर्ड फ्लू से निपटने बनी वैक्सीन, भोपाल में शिवराज सिंह करेंगे लॉन्च 6 महीने का सुरक्षा चक्र और बर्ड फ्लू पर बूस्टर इफेक्ट