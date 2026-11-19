बर्ड फ्लू को हराएगी स्वदेशी वैक्सीन, साइंटिस्ट एस नागराजन से एक्सक्लूसिव बातचीत
भोपाल के ICAR में तैयार हुई बर्ड फ्लू की वैक्सीन, 20 नवंबर को भोपाल में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान करेंगे लॉन्च, प्रिंसिपल साइंटिस्ट एस नागराजन से ईटीवी भारत ने की बात. शिफाली पांडे की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 19, 2026 at 8:53 PM IST
भोपाल: बर्ड फ्लू के खिलाफ तैयार की गई भारत की पहली स्वदेशी वैक्सीन लगने के बाद 6 महीने का पूरा प्रोटेक्शन देगी. सितंबर 2025 से आईसीएआर के 8 वैज्ञानिकों की कई महीनों, कई दिन और रातों की लगातार मेहनत का नतीजा ये वैक्सीन, किस तरह से पोल्ट्री फार्म में लगे किसानों के लिए बड़ी राहत बन सकेगा. बर्ड फ्लू की वैक्सीन तैयार करने की क्या चुनौतियां रहीं. इस वैक्सीन के बाद पहले मुर्गियों और फिर मनुष्यों तक इसके संक्रमण को रोकने में कितनी कामयाबी मिलेगी.
भारत के पहले स्वदेशी बर्ड फ्लू वैक्सीन के लॉन्च होने के एन पहले इस वैक्सीन को तैयार करने वाली वैज्ञानिकों की टीम के लीड आईसीएआर के प्रिंसिपल साइंटिस्ट एस नागराजन ने ईटीवी भारत से एक्सक्लूसिव बातचीत की. नागराजन ने बर्ड फ्लू के खिलाफ भारत के पहले स्वदेशी वैक्सीन की तैयारी से लेकर उसके ट्रायल और असर पर विस्तार से बताया.
बर्ड फ्लू पर ऐसे काम करेगा वैक्सीन ट्रायल से कंट्रोल तक पूरी कहानी
भारत की पहली स्वदेशी वैक्सीन एच 5 एन 1 वैक्सीन कितने डोज के बाद इफेक्टिव होगा. वैक्सीन का असर कितने महीनों तक रहेगा. इस वैक्सीन के लग जाने के बाद मूर्गियों में फ्लू के आउटब्रेक की स्थिति कितनी कंट्रोल हो पाएगी. मूर्गियों में इसके संक्रमण पर कैसे काबू पाया जा सकेगा और इंसानों तक पहुंचने वाले इस फ्लू के संक्रमण में ये वैक्सीन कितनी कारगर है. आईसीएआर के डीजी डॉ अनिकेत सान्याल के मार्गदर्शन में और प्रिंसिपल साइंटिस्ट डॉ एस नागराजन की टीम लीड में कुल आठ वैज्ञानिकों की टीम ने इस वैक्सीन पर पूरे एक साल काम किया.
सितंबर 2025 में बर्ड फ्लू वैक्सीन पर काम शुरू हुआ था. प्रिंसिपल साइंटिस्ट डॉ एस नागराजन बताते हैं, "2006 में जब ये बर्ड फ्लू पहली बार आया. तब से लगातार ये रूप बदल रहा है. 2011 से फिर ये एच 5 एन 1 फ्लू के ज्यादा आउट ब्रेक देखने में आए. हमने इसी वायरस के कंट्रोल के लिए ये वैक्सीन तैयार की है. अगस्त 2026 में हमारी वैक्सीन तैयार हो गई थी, लेकिन कुछ इंटरनल वैलिडेशन होते हैं, उसमें थोड़ा समय लगा. डॉ नागराजन बताते हैं हमने ट्रायल जो किया उसके बाद इसका 6 महीने का इफेक्टिव पीरियड सामने आया. यानि 6 महीने तक इसमें वैक्सीन का असर रहेगा और टीका लग जाने के बाद वायरस का कोई असर नहीं दिखेगा.
6 महीने का सुरक्षा चक्र और बर्ड फ्लू पर बूस्टर इफेक्ट
डॉ एस नागराजन ने ईटीवी भारत से बातचीत में इस वैक्सीन के असर के बारे में भी बताया. ईटीवी भारत से बातचीत में उन्होंने कहा कि हमारा जो रिजल्ट आया है. जो हमने स्ट्रेन पकड़ा और 6 महीने का ट्रायल किया, उसके बाद जो नतीजा आया, वो ये बताता हैकि ये वैक्सीन 6 महीने का प्रोटक्शन देगा. पहले वैक्सीन के 21 दिन बाद बूस्टर डोज देना होगा. नागराजन बताते हैं, 6 महीने के लिए ये बर्ड को पूरी तरह से इस वायरस से प्रोटेक्शन देगा.
उन्होंने बताया कि जो हमारे रिजल्ट्स हैं, उसके हिसाब से ये एच 5 एन 1 वायरस बर्ड टू बर्ड संक्रमण पूरी तरह से खत्म हो जाता है. इसके अलावा मुर्गियों को मारे जाने से जो वातावरण में आउट ब्रेक होता है, उस पर भी कंट्रोल हो जाता है और मुर्गियों से मनुष्यों तक इस वायरस के जाने की जो संभावना है, वो भी कम हो जाएगी. क्या अगर ये वायरस रूप बदलता है तो नए वैक्सीन की तैयारी है. साइंडिस्ट नागराजन कहते हैं, हम लोग हमेशा से तैयारी रखते हैं. अगर कोई नया वायरस आता है तो उसे देखेंगे और फिर काम में जुटेंगे.
पोलट्री किसानों को कैसे राहत, कब कहां मिलेगा वैक्सीन
डॉ एस नागराजन ने बताया इस तरह के वायरस का सबसे ज्यादा नुकसान आर्थिक रूप से पोलट्री से जु़ड़े किसानों को उठाना पड़ता है. अब इस वैक्सीन के बाद उन्हें राहत मिल सकेगी. काफी हद तक उनका आर्थिक नुकसान कम हो सकेगा. उन्होंने बताया कि हमने जो टेक्नॉलाजी तैयार की है, इसे एग्री इनोवेट कर्मशिलाईज करेगी और उसके बाद ये वैक्सीन बाजार में उपलब्ध हो जाएगा.
बर्ड फ्लू के खिलाफ पहली स्वदेशी वैक्सीन के पीछे ये चेहरे
आईसीएआर के 8 वैझानिकों की मेहनत का नतीजा है. ये वैक्सीन आईसीएआर के डायरेक्टर जनरल डॉ अनिकेत सान्याल का मार्गदर्शन उनके बाद वैज्ञानिकों की टीम का नेतृत्व करने वाले प्रिंसिपल साइंटिस्ट एस नागराज हैं. इनके अलावा जो टीम है, उसमें डॉ मनोज कुमार, डॉ सी तोष, डॉ एच. वी मुरुगकर, डॉ अनिकेत सान्याल, डॉ सेंथीकुमार डी. डॉ नवीन कुमार, डॉ योगीशाराध्य आर. ये वो चेहरे हैं, जिनकी पूरे एक साल की मेहनत ये वैक्सीन राष्ट्र को समर्पित होने जा रहा है.