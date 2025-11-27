ETV Bharat / state

IAS संतोष वर्मा के खिलाफ FIR की मांग, राजेन्द्र शुक्ला बोले-विकृत मानसिकता का उदाहरण

भोपाल: आईएएस संतोष वर्मा द्वारा अजाक्स के प्रांतीय सम्मेलन में ब्राह्मणों की बेटियों को लेकर दिए गए विवादित बयान पर ब्राह्मण समाज आक्रोशित है. बीते 4 दिन से भोपाल सहित प्रदेश के अन्य शहरों में आईएएस वर्मा के खिलाफ प्रदर्शन किया जा रहा है. इस बीच पहली बार डिप्टी सीएम राजेन्द्र शुक्ला ने भी इस मामले में बयान जारी कर ऐसी टिप्पणी को विकृत मानसिकता का उदाहरण बताया. इसके साथ ही गुरुवार को राजधानी में भी सकल ब्राह्मण समाज द्वारा बड़ा प्रदर्शन किया गया. रोशनपुरा चौराहे पर शाम 4 से 5.30 बजे तक हुए प्रदर्शन के दौरान संगठन के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया. जिससे करीब एक घंटे तक रोशनपुरा चौराहे के पास ट्रैफिक जाम की नौबत बनी रही.

गुरुवार शाम आईएइस संतोष वर्मा के खिलाफ रोशनपुरा चौराहे पर हुए प्रदर्शन में शहर के बड़े ब्राह्मण नेता भी शामिल हुए. समाज के प्रदेश अध्यक्ष पुष्पेंद्र शर्मा, पूर्व नगर निगम अध्यक्ष कैलाश मिश्रा, पूर्व पार्षद और भाजपा नेता गिरीश शर्मा और शहर में ब्राह्मण समाज के बड़े नेता समेत करीब 500 की संख्या में समाज के कार्यकर्ता उपस्थित रहे. इसमें महिलाओं ने भी बढ़कर हिस्सा लिया. हाथों में तख्तियां लेकर ब्राह्मण समाज ने आईएएस वर्मा मुर्दाबाद और नौकरी से बर्खास्त करने के नारे लगाए. इसके साथ ही पुलिस थाने में वर्मा के खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज कराने के लिए ज्ञापन भी सौंपा.

आईएएस संतोष वर्मा के खिलाफ भोपाल में सकल ब्राह्मण समाज का प्रदर्शन (ETV Bharat)

'सामाजिक सौहार्द को पहुंचाते हैं ठेस'

डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला ने अपने बयान में कहा कि "एक आईएएस अधिकारी द्वारा बहन एवं बेटियों को लेकर की गई टिप्पणी अत्यंत आपत्तिजनक, असंवेदनशील और समाज में अनावश्यक विभाजन पैदा करने वाली है. किसी भी समाज की बहन और बेटियों के खिलाफ ऐसी टिप्पणी विकृत मानसिकता का परिलक्षण है. एक उच्च पद पर बैठे अधिकारी के ऐसे विचार न केवल सामाजिक सौहार्द को ठेस पहुंचाते हैं बल्कि प्रशासनिक गरिमा पर भी प्रश्न उठाते हैं. सरकार की स्पष्ट मान्यता है कि किसी भी जिम्मेदार पद पर बैठे अधिकारी द्वारा मातृशक्ति के खिलाफ ऐसी टिप्पणी करना सामाजिक समरसता और संवैधानिक मर्यादा दोनों के खिलाफ है."

'स्पष्ट जवाब नहीं मिलने पर होगी कार्रवाई'

डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला ने कहा कि "इस प्रकार की सोच भारतीय संस्कृति और हमारी परंपराओं का भी अपमान करती है. सभी वर्गों का सम्मान हमारी परंपरा का मूल है और किसी भी समुदाय विशेष को लक्षित कर की गई टिप्पणी स्वीकार नहीं की जा सकती. इसी आधार पर सरकार द्वारा उनसे बयान पर स्पष्टीकरण मांगा गया है, जो संतुष्टि प्रदायक न होने पर आवश्यक कार्रवाई भी की जाएगी.