विवाद के बाद IAS वर्मा का यू-टर्न, अपने बयान पर मांगी माफी, सवर्णों को भी आरक्षण देने की मांग

वर्मा ने कहा कि "मैं भी एक हिंदू और सनातन धर्म को मानता हूं. उस सनातन धर्म को उसमें बहुत सारी जातियां और समुदाय हैं. मेरा मानना है कि जब इस सनातन धर्म में सभी धर्मों में सामाजिक समरसता आ जाएगी और रोटी-बेटी का व्यवहार आपस में प्रारंभ हो जाएगा. एक दूसरे के बेटा बेटियों का विवाह आपस में होने लगेगा. कन्या दान होने लगेगा तो हमको किसी प्रकार के आरक्षण की जरुरत नहीं होगी और हम खुशी से कहेंगे अब हमको आरक्षण की जरुरत नहीं है. क्योंकि अब समाज में सामाजिक समरसता आ गई.

इस बार जब सामाजिक समरसता की बात आई, कि बार-बार ये बात उठती है कि परिवार में एक व्यक्ति को आरक्षण का लाभ मिल जाने के बाद उस परिवार के दूसरे सदस्य को आरक्षण नहीं मिलना चाहिए. इस संबंध में ये विचार व्यक्त किए गए थे कि जब समाज में बराबरी की बात हो जाए या समाज में समरसता आ जाए तो आरक्षण बंद किया जा सकता है.

आईएएस वर्मा ने बताया कि "ढाई-तीन महीने पहले जब मैं कार्यवाहक प्रांताध्यक्ष चुना गया था. तब भी कुछ कर्मचारी संघ ने मीडिया के सामने आपत्ति जताई थी कि आईएएस अधिकारियों को ऐसे संगठनों में नहीं जाना चाहिए. इससे छोटे अधिकारियों कर्मचारियों का अधिकार मारा जाता है. तब हमने उनकी बातों को बहुत गंभीरता से नहीं लिया था. हमारा कर्मचारी संगठन में प्रारंभ से ही आईएएस अधिकारी अध्यक्ष होते आए हैं, इसलिए हमने उस बात को ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया था.

भोपाल: "जब तक मेरे बेटे को कोई ब्राह्मण अपनी बेटी दान नहीं देता या उससे संबंध नहीं बनाता तब तक आरक्षण जारी रहना चाहिए." यह विवादित बयान शनिवार को मध्य प्रदेश अनुसूचित जाति जनजाति अधिकारी कर्मचारी संघ की साधारण सभा में संगठन के नवनियुक्त प्रांताध्यक्ष और सीनियर आईएएस संतोष वर्मा ने दिया था. आईएएस वर्मा का यह बयान मीडिया में आते ही बवाल मच गया. ब्राह्मण समाज के द्वारा आईएएस वर्मा के खिलाफ एफआईआर करने और उन्हें पद से हटाने की मांग की जाने लगी. लेकिन अब इस मामले में आईएएस वर्मा ने बिना शर्त माफी मांग ली है.

लेकिन आप यदि जातिगत भावना से कोई कार्रवाई करते हैं, तो भी आप आर्थिक आधार पर आरक्षण की मांग नहीं कर सकते. क्योंकि संविधान में जो अनुसूचित जाति और जनजाति को आरक्षण जो लाभ दिया गया है. वो समाािजक पिछड़ेपन के कारण दिया गया ना कि आर्थिक आधार पर."

वर्मा ने उठाई सवर्णों को आरक्षण देने की बात

र्मा ने कहा कि "इस 27 मिनट के वीडियो में से कुछ शब्द निकाल करके मीडिया के माध्यम से चलाया गया. निश्चित रूप से यदि हमारे समाज के लिए भी कोई ऐसी बात कहता तो मैं भी इतना ही आक्रोशित होता, जितना आज ब्राह्मण समाज है. मुझे जिस संगठन का प्रांताध्यक्ष बनाया गया है, ये संगठन लगभग 29-30 सालों से है. जिसमें अभी 21 साल से सीनियर आईएएस जेएन कंसोटिया अध्यक्ष थे.

अजाक्स ने बहुत सारे मुद्दे उठाए हैं. साशन प्रशासन की तरफ से जितनी भी सकारात्मक पहल की गई है, उसमें हमने बढ़चढ़कर सहमति प्रदान की है. हम यह चाहते हैं कि अनुसूचित जाति जनजाति के साथ सामान्य वर्ग को भी पदोन्नति में लाभ मिले. क्योंकि लाखों अधिकारी- कर्मचारी बिना पदोन्नति के रिटायर हो गए हैं. वो सिर्फ हम लोगों की आपसी हठधर्मिता के कारण. लेकिन अब पदोन्नति नियम 2025 लाया गया है, तो सबसे पहले अजाक्स ने प्रमोशन को लेकर अपनी सहमति प्रदान की है."

रोटी-बेटी के व्यवहार से आएगी सामाजिक समरसता

संतोष वर्मा ने बताया कि "जब मैंने 23 नवंबर को करीब 27 मिनट का भाषण दिया था. तब उस समय 5 से 7 हजार लोग थे. ये सब पढ़े लिखे अधिकारी और कर्मचारी थे. मीडिया के लोग भी थे. किसी ने भी कोई आपत्ति दर्ज नहीं कराई. कल दोपहर तक भी ऐसी कोई बात नहीं थी. लेकिन शाम के बाद कुछ लोगों ने सोशल मीडिया में जानबूझकर के अपनी तरफ मीडिया के लिए प्रेस नोट जारी किया."

वर्मा ने कहा कि "हम ये चाह रहे थे, कि समाज के बीच में जो खाई उत्पन्न हो गई है. इस खाई को किस तरह कम किया जाए. इसके लिए बाबा साहब अंबेडकर ने सामाजिक समरसता की जो थ्योरी दी है, उसमें स्पष्ट किया गया है कि मात्र एक विकल्प है कि इस समाज में सामाजिक समरसता लाने के लिए हम रोटी बेटी का व्यवहार करेंगे. जब तक रोटी बेटी का व्यवहार नहीं होगा तब तक सामाजिक समरसता नहीं आएगी."

वर्मा ने बताया किसने फैलाया प्रोपेगेंडा

आईएएस वर्मा के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाने वालों के बारे में पूछने पर उन्होंने बताया कि "सबको आईडेंटिफाई कर लिया गया है. उनके मैसेज भी हम लोगों को मिल गए हैं. बकायदा उन लोगों ने प्रेस नोट जारी किया है. इनमे से एक मंत्रालयीन कर्मचारी संघ की तरफ से सुधीर नायक ने प्रेस नोट जारी किया था. दूसरा एक मौर्य हैं, जो पहले ग्वालियर में अजाक्स के अध्यक्ष थे.

बाद में कुछ वित्तीय अनियमितताओं को लेकर हटा दिया गया तो उन्होंने नया संगठन बनाने का प्रयास किया. नया संगठन बनाने के बाद से जब उनको लगा कि अजाक्स के कार्यक्रम में इतनी सारी संख्या में लोगों ने आकर के सर्वसम्मति से जेएन कंसोटिया का इस्तीफा मंजूर करके संतोष वर्मा को अध्यक्ष बना दिया, तो उनके पास कोई विकल्प नहीं बचा था. तो उन्होंने दो या तीन शब्द निकाल करके लोगों के सामने प्रस्तुत किया है."

आईएएस वर्मा ने बिना शर्त मांगी माफी

आईएएस वर्मा के विवादित बयान के बाद जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एमपी नगर थाने में पहुंचकर उनके खिलाफ एफआईआर की मांग की. वहीं, ब्राह्मण समाज भी लगातार प्रदर्शन कर रहा है और उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहा है. इधर आईएएस वर्मा ने मौके की नजाकत को देखते हुए माफी भी मांग ली है.

आईएएस वर्मा ने बताया कि "हमने मीडिया के माध्यम से ब्राह्मण समाज से आग्रह किया है कि यदि हमारे किसी भी शब्द से या किसी भी वाक्य से जो आपके सामने प्रस्तुत किया गया है. उससे अगर कोई भावनात्मक ठेस पहुंची है तो उसके लिए बिना शर्त तहे दिल से माफी मांगी है और खेद प्रकट किया है."