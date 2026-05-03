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दिल्ली की IAS कोचिंग डायरेक्टर का भोपाल में किडनैप, गन प्वाइंट पर ट्रांसफर करवाए 1 करोड़ 89 लाख

आईएएस कोचिंग की ही भोपाल में फ्रेंचाइजी संचालित करने वाले युवक प्रियंक शर्मा ने किया डायरेक्टर शुभ्रा रंजन का अपहरण. 6 आरोपी गिरफ्तार, 2 फरार.

IAS COACHING DIRECTOR KIDNAPPED
दिल्ली की IAS कोचिंग डायरेक्टर का भोपाल में किडनैप (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : May 3, 2026 at 7:51 PM IST

4 Min Read
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भोपाल: राजधानी भोपाल में आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट की डायरेक्टर का अपहरण कर बंधक बनाने और लगभग 2 करोड़ रुपए ट्रांसफर करवाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है. आरोपी कोई और नहीं बल्कि कोचिंग का पूर्व छात्र और भेल के रिटायर्ड अफसर का बेटा निकला. पुलिस कमिश्नर संजय कुमार ने पूरी घटना का खुलासा करते हुए बताया कि इस मामले में 6 आरोपी गिरफ्तार कर लिए हैं जबकि 1 आरोपी संदिग्ध सहित एक आरोपी फरार है, जिनकी तलाश की जा रही है.

अपहरण कर ट्रांसफर करवाए 1 करोड़ 89 लाख रुपए

आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट की डायरेक्टर शुभ्रा रंजन को झांसा देकर दिल्ली से भोपाल बुलवाया और फिर किडनैप कर बंधक बना लिया. यूपीएससी की तैयारी कर चुके इसी कोचिंग के ही एक पूर्व छात्र प्रियंक शर्मा ने ही अपने कुछ लोगों के साथ मिलकर इस घटना को अंजाम दिया. पिस्टल की नोक पर 1 करोड़ 89 लाख रुपए कई खातों में ऑनलाइन ट्रांसफर करवाए और इसके बाद साथियों के साथ फरार हो गया.

अपहरण कर ट्रांसफर करवाए 1 करोड़ 89 लाख रुपए (ETV Bharat)

आईएएस कोचिंग की फ्रेंचाइजी संचालित करता था युवक

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार प्रियंक शर्मा आईएएस इंस्टीट्यूट की फ्रेंचाइजी लेकर उसे संचालित कर रहा था. ये भेल के रिटायर्ड अधिकारी का बेटा है. पूर्व में प्रियंक शर्मा दिल्ली में रहकर इसी आईएएस कोचिंग से ही यूपीएससी की तैयारी कर चुका है. कोचिंग का यही पूर्व छात्र भोपाल में इसी इंस्टीट्यूट की फ्रेंचाइजी चला रहा था. इसी ने आईएएस कोचिंग संस्थान की डायरेक्टर शुभ्रा रंजन को दिल्ली से भोपाल बुलवाया और उनका अपहरण कर लिया.

Mastermind Priyank Sharma
अपहरण का मास्टरमाइंड प्रियंक शर्मा (ETV Bharat)

भोपाल में नया सेंटर खोलने के बहाने बुलवाया

बताया जा रहा है कि आरोपी ने भोपाल में नया सेंटर खोलने का झांसा देकर दिल्ली से भोपाल बुलाया था. पुलिस कमिश्नर संजय कुमार ने बताया, "आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट की डायरेक्टर को लालच दिया गया कि भोपाल में एक बड़ा सेमिनार करेंगे और नई ब्रांच खोलेंगे, जिसमें बड़ी संख्या में एडमिशन का लालच दिया. इसके बाद नई ब्रांच की जगह विजिट करने के बहाने शुभ्रा रंजन को दिल्ली से भोपाल बुलाया था."

बागसेवनिया के एक फ्लैट में बनाया बंधक

शुभ्रा दिल्ली से आने के बाद भोपाल में होटल ताज में ठहरी थीं. होटल के बाहर से प्रियंक शर्मा ने उन्हें पिक किया और नई ब्रांच की जगह की विजिट कराने बागसेवनिया ले गया. यहां उसने एक दिन पहले ही एक फ्लैट किराए पर लिया था. बागसेवनिया के इसी फ्लैट में शुभ्रा रंजन को 2 दिन तक बंधक बनाकर रखा और खाते से रुपए ऑनलाइन ट्रांसफर कराया. रकम लेने के बाद आरोपी पुलिस में शिकायत न करने की धमकी देकर फरार हो गया.

Director Shubhra Ranjan kidnapped
भेल के रिटायर्ड अफसर का बेटा निकला मास्टरमांइड (ETV Bharat)

पुलिस कमिश्नर संजय कुमार ने बताया, "इस फ्लैट में पहले से ही कुछ लोग मौजूद थे और मुंह पर कपड़ा बांधे हुए थे. इन्हीं लोगों के साथ मिलकर प्रियंक शर्मा ने शुभ्रा रंजन को बंधक बना लिया."

आरोपियों ने डायरेक्टर को धमकाने बनाया वीडियो

भोपाल क्राइम ब्रांच में शिकायत मिलने के बाद इस मामले के मास्टरमाइंड प्रियंक शर्मा को गिरफ्तार कर लिया गया. पुलिस कमिश्नर संजय कुमार ने बताया, "फ्लैट में आरोपियों ने एक वीडियो भी बनाया और ये दर्शाने कि कोशिश कि कोचिंग की डायरेक्टर पति पत्नी ने युवक कर्मचारी का अपहरण कर उसे बंधक बना लिया है. जबकि सच्चाई इसके बिल्कुल अलग निकली. बनाया गया वीडियो आने वाले समय में फरयादी को वीडियो के जरिये और ब्लैकमेल करने के लिए बनाया गया था."

पुराने लेन-देन की बात आ रही सामने

पुलिस कमिश्नर संजय कुमार ने बताया, "सबसे पहले क्राइम ब्रांच ने बैंक खाते से पैसा होल्ड करवाया जो आरोपियों तक नहीं पहुंच पाया. इसे फरियादी को वापस करने की प्रक्रिया की जा रही है. दोनों के बीच लेनदेन का पुराना विवाद बताया जा रहा है. क्राइम ब्रांच ने इस मामले में 6 लोगों को गिरफ्तार किया और 2 फरार है जिसमें एक संदिग्ध है, उनकी तलाश की जा रही है. इसके साथ ही पूरे मामले की जांच की जा रही है."

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