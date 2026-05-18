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भोपाल में खौफनाक वारदात, पत्नी पर हथौड़े से वार, भीड़ को देखकर पति ने ली खुद की जान

भोपाल के पिपलानी के इंद्रपुरी की घटना, पत्नी के चरित्र पर शक करता था मृतक, अस्पताल में जिंदगी और मौत से संघर्ष कर रही महिला.

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भोपाल में पति ने की आत्महत्या (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : May 18, 2026 at 8:09 AM IST

3 Min Read
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भोपाल: पिपलानी थाना क्षेत्र के इंद्रपुरी सी-सेक्टर में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. विवाद के दौरान लक्ष्मण रिछारिया ने अपनी पत्नी कल्पना भारती पर हथौड़े से जानलेवा हमला कर दिया. पत्नी को लहुलूहान करने के बाद आरोपी पति ने आत्महत्या कर ली. इस घटना से पूरे इलाके में दहशत का माहौल है. मामला पारिवारित कलह से जुड़ा बताया जा रहा है.

पिपलानी पुलिस के अनुसार, लक्ष्मण रिछारिया का अपनी पत्नी कल्पना भारती से विवाद हुआ था. बहस इतनी बढ़ी कि लक्ष्मण ने हथौड़े से कल्पना पर कई वार किए. सिर पर गंभीर चोट लगने के कारण कल्पना लहूलुहान होकर वहीं गिर पड़ी. वहां मौजूद प्रत्यक्षदर्शियों ने लक्ष्मण को पकड़ने का प्रयास किया. लेकिन, पकड़े जाने के डर से लक्ष्मण वहां से भागा और घटनास्थल से कुछ दूरी पर जाकर उसने आत्महत्या कर ली.

पुलिस कर रही है मामले की जांच (ETV Bharat)

अस्पताल में पत्नी की हालत नाजुक
घटना की सूचना मिलते ही पिपलानी पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने दोनों को तुरंत हमीदिया अस्पताल पहुंचाया. डॉक्टरों ने लक्ष्मण रिछारिया को मृत घोषित कर दिया. वहीं, घायल पत्नी कल्पना की हालत अत्यंत गंभीर बनी हुई है और वह जिंदगी और मौत के बीच झूल रही है. मृतक लक्ष्मण रिछारिया एक स्कूल में ड्राइवर के रूप में काम करता था. वह मूल रूप से पिपलानी के 60 क्वार्टर्स बी-सेक्टर का निवासी था. कल्पना उसकी दूसरी पत्नी थी, जिसके साथ वह कोफ्ता ट्रांसपोर्ट नगर की मल्टी में रहता था.

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मामले की जांच करती हुई पुलिस (ETV Bharat)

लक्ष्मण की दूसरी पत्नी है कल्पना
पहली पत्नी से लक्ष्मण के पांच बच्चे हैं, जबकि कल्पना से उसकी एक सात साल की बेटी है. घायल महिला घरों में झाड़ू-पोछे का काम करती थी. सिर पर हथौड़ी से वार के बावजूद कल्पना भारती की जान बच गई है. गंभीर हालत में उसे भोपाल के एक निजी अस्पताल ले जाया गया. बाद में हमीदिया अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज जारी है.

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मौके पर मौजूद पुलिस अधिकारी (ETV Bharat)

पुलिस कर रही है जांच
पुलिस का कहना है कि घटना का सटीक कारण फिलहाल स्पष्ट नहीं हो सका है. पूछताछ में सामने आया है कि लक्ष्मण, कल्पना के चरित्र पर शक करता था. इसी बात को लेकर दोनों के बीच अकसर विवाद होता था. एसीपी अदिति सक्सेना और पिपलानी थाना प्रभारी इस मामले की सघन जांच में जुटे हैं. पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर विवाद किस बात को लेकर इतना बढ़ गया था.

एसीपी अदिति सक्सेना ने बताया कि, ''एक व्यक्ति द्वारा अपनी पत्नी के सिर पर हथौड़ा मार के उसे घायल कर दिया और बाद में दौड़ते हुए उसने स्वयं के ऊपर पेट और गले में चाकू मार लिया जिससे उसकी मौत हो गयी. जबकि उसकी पत्नी का हमीदिया अस्पताल में इलाज चल रहा है. प्रारंभिक जांच में पारिवारिक विवाद सामने आया है. पूरे घटना की जांच की जा रही है.''

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