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पत्नी से रूठे पतिदेव ने उठाया जानलेवा कदम, भोपाल के होटल में कमरा बुक कर दी जान

भोपाल में एक युवक ने होटल के कमरे में की आत्महत्या, पत्नी पर लगाए प्रताड़ना के आरोप, मरने से पहले बनाया वीडियो.

BHOPAL HUSBAND KILLED HIMSELF
भोपाल में शख्स ने आत्महत्या की (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : April 27, 2026 at 1:25 PM IST

3 Min Read
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भोपाल: राजधानी एक युवक ने आत्मघाती कदम उठा लिया, ऐसा आरोप है कि वह अपनी पत्नी की प्रताड़ना से परेशान हो गया था. इतना ही नहीं मरने से पहले युवक ने एक वीडियो भी बनाया है. जिसमें उसने अपनी मौत का जिम्मेदार अपनी पति को ठहराया है. घटना भोपाल के शाहपुरा पुलिस थाना इलाके की है. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

सात माह पहले हुई थी लव मैरिज

भोपाल के शाहपुरा थाना इलाके में एक युवक ने होटल के कमरे में खुदखुशी कर ली. मरने से पहले युवक ने वीडियो भी बनाया. जिसमे उसने पत्नी की प्रताड़ाना का जिक्र किया है और कहा कि मैं अपनी मर्जी से आत्महत्या कर रहा हूं. जानकारी के अनुसार, युवक विकास ने 7 महीने पहले लव मैरिज की थी, लेकिन शादी के बाद से पति-पत्नी के बीच अक्सर लड़ाई होती रहती थी. इसी की वजह से विकास काफी परेशान था.

BHOPAL MAN MADE VIDEO BEFORE DIED
भोपाल शख्स ने की आत्महत्या (ETV Bharat)

जिससे दुखी होकर उसने भारत नगर एरिया के कांविविअल पैलेस होटल में जान दे दी. बताया जा रहा है कि विकास कई दिन से लापता था और उसके घर वाले उसकी लगातार तलाश कर रहे थे, लेकिन जब वीडियो सामने आया, तब जाकर परिजनों को घटना की जानकारी लगी. पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है. आगे की कार्रवाई जारी है.

VIDEO में बताई पत्नी की हकीकत

मरने से पहले विकास ने एक वीडियो बनाया था. जिसमें उसने बताया कि "वह अपनी पत्नी के प्रताड़ना के चलते आत्महत्या कर रहा है. शादी को महज 7 महीने हुए हैं. पहले ही महीने से वह घरवालों को परेशान कर रही थी. इतना ही नहीं मुझ पर झूठा आरोप भी लगा रही है कि में उसके साथ मारपीट करता हूं. विकास ने वीडियो में आगे कहा कि वह मेरे घरवाले के बारे में भी गलत बोलती है. घरवालों पर झूठे आरोप लगाती थी, जबकि मेरे घरवाले उसका पूरा ख्याल रखते थे. मैं अपनी मर्जी से आत्महत्या करने जा रहा हूं. इसके लिए मेरी पत्नी जिम्मेदारी है.

मेरी पत्नी सोलंकी जिम्मेदारी है

विकास ने वीडियो में यह भी कहा कि पत्नी अपनी दादी से बात करती थी. उसकी दादी उसे भड़काती थी. दादी ने ही उसके सारे डॉक्यूमेंट मंगवा लिए. इन्हीं सब परेशानी की वजह से अब मरने जा रहा हूं. इसकी वजह गुलाब सोलंकी की बेटी है, जिससे मैंने सात माह पहले शादी की थी."

होटल में कमरा बुक कर की आत्महत्या

शाहपुरा टीआई संतोष मरकाम ने बताया कि "विकास ने शनिवार देर रात होटल में कमरा बुक किया था. रविवार सुबह होटल स्टाफ ने कमरे में उसका शव लटका पाया. सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की. कमरे से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है, लेकिन परिजनों ने एक वीडियो पुलिस को सौंपा है. पुलिस वीडियो की जांच कर रही है."

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