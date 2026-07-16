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अंधविश्वास का खौफनाक चेहरा, जमीन में गढ़े खजाने के खातिर पिता बना जल्लाद

इस घटना का तीन महीने बाद सनसनीखेज खुलासा हुआ. पुलिस अधीक्षक भोपाल (देहात) पंकज कुमार पांडे ने बताया, "बीते 3 अप्रैल 2026 को सूखीसेवनिया थाना क्षेत्र निवासी एक महिला ने शिकायत दर्ज कराई थी कि उसकी नाबालिग बेटी खलिहान में परिवार के साथ सो रही थी, तभी देर रात कोई अज्ञात व्यक्ति उसे उठाकर ले गया. शिकायत के आधार पर पुलिस ने अपहरण का मामला दर्ज कर जांच शुरू की."

भोपाल: मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से 3 महीने पहले लापता हुई नाबालिग लड़की के मामले में ऐसी कहानी सामने आई है, जिसने हर किसी को झकझोर कर रख दिया है. पुलिस जांच में सामने आया है कि जिस पिता पर बेटी की सुरक्षा की जिम्मेदारी थी, उसी ने अंधविश्वास और जमीन में गड़े कथित खजाने के लालच में बेटी की बेरहमी से हत्या कर दी. वारदात को छिपाने के लिए शव को खेत में दफन कर दिया.

पत्नी के संदेह पर पुलिस के हत्थे चढ़ा आरोपी

मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तकनीकी साक्ष्य, मुखबिर तंत्र और वैज्ञानिक जांच का सहारा लिया. इसी दौरान 7 मई को घटनास्थल से करीब 200 मीटर दूर एक खेत में मानव कंकाल बरामद हुआ. पुलिस ने फॉरेंसिक जांच शुरू कराई और कंकाल की पहचान के प्रयास शुरू किए. जांच के दौरान एक और अहम बात सामने आई कि बच्ची का पिता अचानक घर छोड़कर गायब हो गया था. पत्नी ने भी उसके व्यवहार को लेकर पुलिस के सामने संदेह जताया, जिससे जांच की दिशा पूरी तरह बदल गई.

विदिशा से हैवान बना पिता गिरफ्तार

लगातार 3 महीने तक की गई जांच के बाद पुलिस को आरोपी के विदिशा के गंजबासौदा क्षेत्र में होने की सूचना मिली. 14 जुलाई को उसे हिरासत में लेकर पूछताछ की गई. शुरुआत में वह पुलिस को गुमराह करता रहा, लेकिन जब तकनीकी और परिस्थितिजन्य साक्ष्यों के आधार पर सख्ती से पूछताछ हुई तो उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया.

पुलिस पूछताछ में चौंकाने वाले खुलासे

पुलिस पूछताछ में आरोपी ने बताया कि उसे विश्वास था कि जमीन में सोने-चांदी का खजाना दबा हुआ है और उसे निकालने के लिए मानव बलि देना जरूरी है. इसी अंधविश्वास के चलते उसने अपने दो साथियों के साथ मिलकर अपनी ही बेटी की हत्या की साजिश रची. वारदात वाली रात बच्ची को खलिहान से ले जाकर पहले डंडे से बेरहमी से पीटा गया. इसके बाद उसकी मौत सुनिश्चित करने के लिए गला घोंट दिया, जिसके बाद शव को खेत में गड्ढा खोदकर मिट्टी में दफना दिया और ऐसे हालात बनाए कि मामला अपहरण का लगे."

वारदात में इस्तेमाल हथियार बरामद

जांच में आरोपी के कबूलनामे और अन्य साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने हत्या, साक्ष्य मिटाने और आपराधिक षड्यंत्र सहित भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है. आरोपी की निशानदेही पर हत्या में इस्तेमाल किया गया डंडा भी बरामद कर लिया गया है.

अंधविश्वास के नेटवर्क की जांच

भोपाल देहात एसपी पंकज कुमार पांडे ने बताया, "मुख्य आरोपी पिता फिलहाल पुलिस गिरफ्त में है, जबकि वारदात में शामिल उसके दोनों साथी फरार हैं. उनकी तलाश के लिए पुलिस की टीमें लगातार दबिश दे रही हैं. दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद इस पूरे षड्यंत्र और अंधविश्वास के नेटवर्क से जुड़े अन्य पहलुओं की भी जांच की जाएगी."