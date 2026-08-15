पनीर-मावा असली या नकली? घर में आसानी से एक मिनट में करें पहचान, देखें LIVE TEST
एनालॉग पनीर और मावा पर केवल प्रतिबंध ही काफी नहीं. आपको खुद सचेत होना पड़ेगा, तरीका सिंपल है. बृजेंद्र पटेरिया की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : August 15, 2026 at 3:29 PM IST
भोपाल : गुजरात और महाराष्ट्र के बाद मध्य प्रदेश में एनालॉग पनीर की बिक्री पर रोक लगाए जाने के बाद प्रदेश में लगातार छापामार कार्रवाई जा रही है. प्रदेश में एनालॉग पनीर के अलावा एनालॉग मावा और अन्य मिलावटी दुग्ध उत्पादों पर कार्रवाई करते हुए 8 हजार 135 किलो खाद्य सामग्री जब्त की गई है. करीब 300 क्विंटल से ज्यादा एनालॉग पनीर की प्रदेश में खपत होती रही है. खाद्य एवं औषधीय प्रशासन विभाग की टीमों द्वारा प्रदेश भर में ब्रांडेड कंपनियों द्वारा बेचे जाने वाले पनीर की भी जांच की जा रही है.
पहचानने के कई रेडीमेड तरीके भी हैं
विभाग आम लोगों को भी पनीर और मावा की घर पर ही जांच करने का तरीका बता रहा है. ऐसे उत्पादों की बहुत आसानी से शुद्ध और मिलावट का पता लगाया जा सकता है. खाद्य औषधि प्रशासन के लैब केमिस्ट अमोल सिंह ने लाइव टेस्ट करके बताया "आयोडीन से कैसे नकली व असली पनीर की पहचान की जा सकती है." इसके अलावा और भी रेडीमेड तरीके हैं, जिनसे आप नकली और असली पनीर-मावा की आसानी से पहचान कर सकते हैं.
एनालॉग और सामान्य पनीर में बहुत अंतर
एनालॉग और सामान्य पनीर को देखकर पहचान पाना मुश्किल होता है. दोनों ही समान दिखाई देते हैं. इसको स्वाद से भी पहचान पाना मुमकित नहीं होता. दोनों में सिर्फ यही अंतर होता है कि असली पनीर हाथ से मसलने पर आसानी से टूट जाता है, जबकि एनालॉग पनीर में थोड़ा खिंचावपन ज्यादा होता है. प्रदेश भर में असली पनीर के स्थान पर एनालॉग पनीर का उपयोग धड़ल्ले से किया जा रहा था.
खासतौर से अधिकांश होटल, रेस्टोरेंट में असली पनीर के नाम पर यही एनालॉग पनीर बेचा जा रहा था. यह दूध से बने पनीर से काफी सस्ता होता है. दूध से बना पनीर जहां कम से कम 350 से 400 रुपए किलो बिकता था, वहीं यह पनीर सिर्फ 150 रुपए किलो तक में मिल जाता था.
एनालॉग पनीर ही नहीं, सभी गैर दुग्ध उत्पादों पर रोक
सीनियर फूड सेफ्टी ऑफिसर देवेन्द्र वर्मा कहते हैं "एनालॉग पनीर को वेजिटेबल ऑयल और दूसरे टेक्स्चर की मदद से बनाया जाता है, यह दिखने में आम पनीर जैसे होता है, लेकिन यह डेयरी प्रोडक्ट नहीं है. इसमें दूध के स्थान पर मिल्क पाउडर, प्रिजर्वेटिव, सोया मिल्क, वेजिटेबल ऑयल, आटा आदि मिलाया जाता है. इस वजह से यह स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाता है." यही वजह है कि अब राज्य सरकार ने एनालॉग पनीर पर रोक लगा दी है. फिलहाल यह रोक एक साल के लिए लगाई गई है.
मध्य प्रदेश में कहां से आ रहा एनालॉग पनीर
खाद्य सुरक्षा आयुक्त सुखबीर सिंह ने इसका आदेश जारी कर दिया है. इसमें लिखा गया है कि यह प्रतिबंध उन उत्पादों पर लागू रहेगा, जो वास्तविक दुग्ध उत्पाद नहीं है, जिसें वनस्पति वसा, वनस्पति तेल या अन्य गैर दुग्ध अवयवों का मिश्रण किया गया है. सीनियर फूड सेफ्टी ऑफिसर देवेन्द्र वर्मा "मुताबिक प्रतिबंध के बाद से ही प्रदेश भर में एनालॉग पनीर को जब्त किया जा रहा है. साथ ही दूसरे मिल्क प्रोडक्ट की जांच की जा रही है. प्रदेश में प्रतिबंध लगाए जाने के बाद से प्रदेश भर में एनालॉग पनीर और अन्य दुग्ध उत्पादों को लेकर कार्रवाई की जा रही है."
अभी तक 8135 किलो खाद्य सामग्री जब्त की गई है. हर दिन करीबन 300 क्विंटल से ज्यादा एनालॉग पनीर की खपत रही है. मध्य प्रदेश में हर दिन करीबन 300 क्विंटल एनालॉग पनीर की खपत हो रही है. इस लिहाजा से प्रदेश में हर माह 900 क्विंटल एनालॉग पनीर की खपत है.
जांच में कितने नमूने हुए फेल
प्रदेश में पनीर के लगातार नमूने लेकर उनकी जांच की जाती रही हैं, लेकिन इसमें से कई नमूने जांच में अमानक पाए गए हैं. राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2025-26 में 921 पनीर के नमूने लेकर जांच की गई थी. इनमें से 123 नमूने जांच में अमानक पाए गए हैं, इनमें से 98 नमूनों की बीआर रीडिंग और 25 नमूनों का फैट का प्रतिशत मानकों के अनुसार नहीं पाया गया. इन्हें एनालॉग पनीर माना गया है.
दोनों के बीच विस्तृत अंतर देखें
पनीर : दूध से बनाया जाता है, जिसे साइट्रिक एसिड या लैक्टिस एसिड की मदद से फाड़कर और फिर जमाकर बनाया जाता है. यह शुद्ध डेयरी प्रोडक्ट होता है.
एनालॉग पनीर : यह दूध के स्थान पर वैजिटेबल ऑयल, स्टार्च, सोया मिल्क, प्रिजर्वेटिव से बनाया जाता है.
पनीर : इसमें वसा का स्त्रोत सिर्फ दूध होता है.
एनालॉग पनीर : इसमें वसा का स्त्रोत वेजिटेवल ऑयल होता है.
पनीर : इसे पोषण का अच्छा सोत्र माना जाता है.
एनालॉग पनीर : इसमें पोषण तत्व कम होता है, ऐसे पनीर का ज्यादा सेवन शरीर में फैट की मात्रा को बढ़ाता है.
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घर पर कैसे करें पनीर और मावा की जांच
- दूध से बना पनीर हाथ से मसलने पर आसानी से टूट जाता है, यह इसके असली होने की पहचान है.
- एनालॉग पनीर में थोड़ा खिंचावपन ज्यादा होता है, जब इसे दबाते हैं तो यह आसानी से टूटता नहीं है. इसमें चिपचिपापन ज्यादा होता है.
- पनीर के टुकडे को तवे पर गर्म करके देखें. एनालॉग पनीर गर्म तवे पर तेल छोड़ता है और इसमें ज्यादा खिंचाव हो जाता है.
- पनीर का छोटा सा टुकड़ा लें और इसमें आयोडीन की कुछ बूदें डालें. यदि इसमें मिलावट होगी तो कुछ सेंकंडों में ही यह नीला और काला हो जाएगा, जबकि दूध से बना पनीर का कलर नहीं बदलेगा.