ETV Bharat / state

पनीर-मावा असली या नकली? घर में आसानी से एक मिनट में करें पहचान, देखें LIVE TEST

भोपाल : गुजरात और महाराष्ट्र के बाद मध्य प्रदेश में एनालॉग पनीर की बिक्री पर रोक लगाए जाने के बाद प्रदेश में लगातार छापामार कार्रवाई जा रही है. प्रदेश में एनालॉग पनीर के अलावा एनालॉग मावा और अन्य मिलावटी दुग्ध उत्पादों पर कार्रवाई करते हुए 8 हजार 135 किलो खाद्य सामग्री जब्त की गई है. करीब 300 क्विंटल से ज्यादा एनालॉग पनीर की प्रदेश में खपत होती रही है. खाद्य एवं औषधीय प्रशासन विभाग की टीमों द्वारा प्रदेश भर में ब्रांडेड कंपनियों द्वारा बेचे जाने वाले पनीर की भी जांच की जा रही है.

पहचानने के कई रेडीमेड तरीके भी हैं

विभाग आम लोगों को भी पनीर और मावा की घर पर ही जांच करने का तरीका बता रहा है. ऐसे उत्पादों की बहुत आसानी से शुद्ध और मिलावट का पता लगाया जा सकता है. खाद्य औषधि प्रशासन के लैब केमिस्ट अमोल सिंह ने लाइव टेस्ट करके बताया "आयोडीन से कैसे नकली व असली पनीर की पहचान की जा सकती है." इसके अलावा और भी रेडीमेड तरीके हैं, जिनसे आप नकली और असली पनीर-मावा की आसानी से पहचान कर सकते हैं.

पनीर-मावा असली या नकली? एक मिनट में करें पहचान (ETV BHARAT)

एनालॉग और सामान्य पनीर में बहुत अंतर

एनालॉग और सामान्य पनीर को देखकर पहचान पाना मुश्किल होता है. दोनों ही समान दिखाई देते हैं. इसको स्वाद से भी पहचान पाना मुमकित नहीं होता. दोनों में सिर्फ यही अंतर होता है कि असली पनीर हाथ से मसलने पर आसानी से टूट जाता है, जबकि एनालॉग पनीर में थोड़ा खिंचावपन ज्यादा होता है. प्रदेश भर में असली पनीर के स्थान पर एनालॉग पनीर का उपयोग धड़ल्ले से किया जा रहा था.

खासतौर से अधिकांश होटल, रेस्टोरेंट में असली पनीर के नाम पर यही एनालॉग पनीर बेचा जा रहा था. यह दूध से बने पनीर से काफी सस्ता होता है. दूध से बना पनीर जहां कम से कम 350 से 400 रुपए किलो बिकता था, वहीं यह पनीर सिर्फ 150 रुपए किलो तक में मिल जाता था.

सीनियर फूड सेफ्टी ऑफिसर देवेन्द्र वर्मा (ETV BHARAT)

एनालॉग पनीर ही नहीं, सभी गैर दुग्ध उत्पादों पर रोक

सीनियर फूड सेफ्टी ऑफिसर देवेन्द्र वर्मा कहते हैं "एनालॉग पनीर को वेजिटेबल ऑयल और दूसरे टेक्स्चर की मदद से बनाया जाता है, यह दिखने में आम पनीर जैसे होता है, लेकिन यह डेयरी प्रोडक्ट नहीं है. इसमें दूध के स्थान पर मिल्क पाउडर, प्रिजर्वेटिव, सोया मिल्क, वेजिटेबल ऑयल, आटा आदि मिलाया जाता है. इस वजह से यह स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाता है." यही वजह है कि अब राज्य सरकार ने एनालॉग पनीर पर रोक लगा दी है. फिलहाल यह रोक एक साल के लिए लगाई गई है.

मध्य प्रदेश में कहां से आ रहा एनालॉग पनीर