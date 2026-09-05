ETV Bharat / state

'सोसायटी में फ्लैट के लिए हिंदू परिवार को प्राथमिकता दें' नोटिस बोर्ड की शर्त से विवाद

भोपाल के एक रहवासी आवासीय परिसर में लगा नोटिस बोर्ड विवाद का कारण बना. पुलिस थाने में शिकायत. आबिद मुमताज की रिपोर्ट

Bhopal housing society
भोपाल में सोसायटी के नोटिस बोर्ड पर विवाद बढ़ा (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 5, 2026 at 1:35 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

भोपाल : राजधानी के 12 नंबर बस स्टॉप स्थित प्रधानमंत्री आवास योजना के आवासीय परिसर में सोसायटी के विवादास्पद नोटिस का विवाद पुलिस थाने पहुंच गया है. ब्लॉक C-3 की सोसायटी की ओर से लगाए गए नोटिस में फ्लैट किराए पर देने के लिए हिंदू परिवार को प्राथमिकता देने की बात लिखी गई है. नोटिस को संज्ञान मे लेते हुए भोपाल के एक अधिवक्ता ने इसकी शिकायत हबीबगंज थाने मे की है.

हबीबगंज पुलिस थाने पहुंचा मामला

इस मामले को लेकर रहवासी प्यारे खान उर्फ शमशो अहमद खान ने हबीबगंज थाने में शिकायत दी है. उन्होंने बताया "ग्राम शाहपुरा हलके में मेरे दादा स्व. नूर मोहम्मद के नाम 150 एकड़ से ज्यादा भूमि थी. सार्वजनिक उपयोग के लिए मेरी भूमि प्रशासन ने अर्जित की थी. इस भूमि में प्रशासन ने लोगों को प्लॉट बनाकर लीज पर दिए थे. मेरे दादा नूर मोहम्मद ने अपनी भूमिया सार्वजनिक उपयोग में देने के लिए आपत्ति नहीं की. उन्हें तब ठेस लगी जब उन्हीं मल्टियों में ब्लॉक नंबर C 3 पीएमएवाई 12 नंबर स्टाफ आवासीय परिसर में सोसायटी के सदस्यों ने नोटिस बोर्ड लगाया है. इस नोटिस में यह शर्त है कि किराए और विक्रय करने में केवल एक समुदाय विशेष को प्राथमिकता दी जाए."

Bhopal housing society
आवासीय परिसर में लगा नोटिस बोर्ड विवाद का कारण बना (ETV BHARAT)

धर्म विशेष के लोगों से भेदभाव का आरोप

प्यारे खान का कहना है "सोसाइटी का मतलब साफ है अल्पसंख्यकों को मकान देने के लिए रोक है. देश में सबको बराबर कानूनी अधिकार है. हमारा शहर भोपाल शांति का प्रतीक है और जानबूझकर कुछ आसामाजिक तत्वों द्वारा शरारत करके माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है. समिति द्वारा अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव किया जा रहा है. इसकी जांच की जाए और यह शरारती लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए."

विवादास्पद नोटिस की पुलिस ने जांच शुरू की

इसी नोटिस में सोसाइटी के कई सामान्य नियम भी बताए गए हैं. इनमें फ्लैट मालिक या किराएदार से 1000 रुपए मासिक मेंटेनेंस, निर्धारित स्थान पर पार्किंग, साफ-सफाई, अग्नि सुरक्षा नियमों का पालन और रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक तेज आवाज नहीं करने जैसे निर्देश शामिल हैं. लेकिन इन तमाम नियमों के बीच धर्म के आधार पर किराएदार को प्राथमिकता देने वाली एक लाइन विवाद का मुख्य कारण बन गई है.

हबीबगंज थाना प्रभारी संजीव चौकसे का कहना है "लिखित में शिकायत मिली है. मामले की जांच करवाई जा रही है. नोटिस में ये किसने लिखा, उसके लगाने का मकसद क्या है, इसकी भी जांच की जा रही है. जिम्मेदारों को पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा." वहीं, समिति के पदाधिकारियों ने इस मामले में चुप्पी साध ली है.

TAGGED:

HOUSING SOCIETY CONTROVERSY
RENTED FLATS CONTROVERSY
HINDU FAMILIES PRIORITIZED
BHOPAL NEWS
BHOPAL HOUSING SOCIETY

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.