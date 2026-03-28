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रोजमर्रा के नाश्ते पर युद्ध की आंच, समोसा-दही फुल्की समेत फास्ट फूड 10 से 25 प्रतिशत महंगे

होटल और फास्ट फूड दुकानदारों तक पहुंचा अमेरिका-इजरायल और ईरान युद्ध का असर. डेली नाश्ते के रेट बढ़े,खाने की थाली भी हो सकती है महंगी.

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रोजमर्रा के नाश्ते पर युद्ध की आंच (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : March 28, 2026 at 9:25 PM IST

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भोपाल: अमेरिका-इजरायल और ईरान युद्ध का असर अब चाय-नाश्ते की दुकानों और होटलों पर दिखने लगा है. कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की सप्लाई प्रभावित होने और बाजार में ऊंचे दामों पर गैस मिलने के कारण छोटे होटल और फास्ट फूड दुकानदारों की लागत बढ़ गई है और उन्होंने नाश्ते के दाम बढ़ा दिए हैं. इसका सीधा असर ग्राहकों की जेब पर पड़ रहा है.

12 का समोसा 14 और 25 की पेटीज 30 रुपए

भोपाल शहर के कई प्रमुख इलाकों में नाश्ते की दुकानों पर दाम बढ़ने लगे हैं. बरखेड़ा स्थित एक स्वीट्स की दुकान में एक सप्ताह पहले तक जो समोसा 12 रुपये में मिल रहा था, वह अब 14 रुपये में बिक रहा है. आलू पेटीस का दाम 25 रुपये से बढ़कर 30 रुपये हो गया है. दही फुल्की की एक प्लेट, जो पहले 30 रुपये में मिलती थी, अब 40 रुपये में दी जा रही है.

समोसा-दही फुल्की समेत फास्ट फूड 10 से 25 प्रतिशत महंगे (ETV Bharat)

फास्ट फूड के दाम 10 से 25 प्रतिशत तक बढ़े

शहर के विभिन्न क्षेत्रों में समोसा, पेटीज, चाउमिन, मंचूरियन, दही फुल्की और चाय जैसे रोजमर्रा के नाश्ते के दाम 10 से 25 प्रतिशत तक बढ़ गए हैं. वहीं होटल संचालकों का कहना है कि यह बढ़ोतरी मजबूरी में करनी पड़ी है. गैस सिलेंडर की कीमत और उपलब्धता दोनों ही उनके लिए परेशानी का कारण बन गई हैं. कई दुकानदारों का कहना है कि यदि लागत इसी तरह बढ़ती रही तो आने वाले दिनों में खाने की थाली समेत अन्य खाद्य पदार्थों के दाम भी बढ़ाने पड़ सकते हैं.

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डेली नाश्ते के रेट बढ़े (ETV Bharat)

'ब्लैक में खरीदना पड़ रहा कमर्शियल सिलेंडर'

होटल कर्मचारी मनोज गोस्वामी बताते हैं कि "कमर्शियल गैस सिलेंडर आसानी से उपलब्ध नहीं हो पा रहा है. कई बार सिलेंडर ब्लैक में 4 हजार रुपये तक में खरीदना पड़ रहा है. जब गैस ही महंगी मिल रही है तो दुकानदारों के सामने दाम बढ़ाने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचता. पहले समोसा 12 रुपये में बेचते थे लेकिन अब उसे 14 रुपये करना पड़ा है. उनके मुताबिक सिर्फ समोसा ही नहीं बल्कि लगभग सभी खाद्य पदार्थों की कीमत में पांच से पंद्रह प्रतिशत तक बढ़ोतरी करनी पड़ी है."

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बढ़ सकते हैं खाने की थाली के दाम (ETV Bharat)

लकड़ी और कोयले के विकल्प पर विचार

गैस संकट के कारण कई होटल संचालक अब पुराने विकल्पों की ओर लौटने की तैयारी कर रहे हैं. हबीबगंज स्थित एक निजी भोजनालय के संचालक सुरेश जैन बताते हैं कि "कमर्शियल सिलेंडर की सप्लाई भले ही शुरू हो गई हो, लेकिन उन्हें नियमित रूप से गैस नहीं मिल पा रही है. पहले जो सिलेंडर करीब 2 हजार रुपये में मिल जाता था, वह अब 4 हजार रुपये में खरीदना पड़ रहा है. ऐसे में लागत काफी बढ़ गई है. यदि स्थिति जल्द सामान्य नहीं हुई तो तंदूर, कोयला या लकड़ी के इस्तेमाल पर विचार करना पड़ेगा."

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समोसा-दही फुल्की समेत फास्ट फूड महंगे (ETV Bharat)

कमजोर कारोबार पर पड़ा दोहरा असर

होटल संचालकों के सामने एक और चुनौती ग्राहकों की संख्या कम होने की भी है. भेल टाउनशिप के कई सरकारी क्वार्टर खाली होने के बाद आसपास के बाजारों में ग्राहकों की आवाजाही पहले ही कम हो गई है. दुकानदारों का कहना है कि कारोबार पहले से ही कमजोर चल रहा था. अब गैस संकट के कारण लागत बढ़ गई है. ऐसे में दाम बढ़ाने से ग्राहकी पर असर पड़ने का डर भी बना हुआ है.

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कमर्शियल सिलेंडर नहीं मिलने से दुकानदार बढ़ा रहे रेट (ETV Bharat)

बढ़ सकते हैं खाने की थाली के दाम

पिपलानी क्षेत्र के एक निजी होटल के संचालक का कहना है कि कमर्शियल गैस सिलेंडर की उपलब्धता अनिश्चित बनी हुई है. पहले लकड़ी आसानी से मिल जाती थी, लेकिन अब वह भी महंगी हो गई है. उनके मुताबिक यदि गैस की स्थिति जल्द सामान्य नहीं हुई तो होटल व्यवसायियों को खाने की थाली के दाम बढ़ाने पड़ सकते हैं.

गैस एजेंसी का दावा, सिलेंडर का पर्याप्त भंडार

बरखेड़ा मार्केट में स्थित एक निजी गैस एजेंसी के मैनेजर एसएम शर्मा का कहना है कि "स्थिति उतनी गंभीर नहीं है जितनी बताई जा रही है. कमर्शियल और घरेलू दोनों तरह के सिलेंडर उपलब्ध हैं. शुरुआती दिनों में कुछ दिक्कत जरूर थी लेकिन अब सप्लाई धीरे-धीरे सामान्य हो रही है."

उन्होंने लोगों से अपील की है कि "किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान न दें और नियमित तरीके से गैस बुकिंग कराएं. घरेलू सिलेंडर की सप्लाई पूरी तरह सामान्य है और कमर्शियल सिलेंडर की स्थिति भी जल्द स्थिर हो जाएगी."

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