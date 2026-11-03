नर्सरी में लौटेगा फिर हॉकी का रोमांच, भोपाल करेगा दुनिया की 6 टीमों की मेजबानी
राजधानी भोपाल आयोजित करेगा एशियन वीमेंस हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2026, जापान, चीन, मलेशिया कोरिया समेत 6 टीमें लेगी हिस्सा. शिफाली पांडे की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 3, 2026 at 3:33 PM IST
भोपाल: हॉकी की नर्सरी कहे जाने वाले भोपाल में हॉकी की रौनक फिर लौटने जा रही है. भोपाल एशियन वीमेंस हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी-2026 की मेजबानी करने जा रहा है. एशियन हॉकी फेडरेशन एवं हॉकी इंडिया के सहयोग से पहली बार मध्य प्रदेश में 19 नवंबर से 28 नवंबर तक ये प्रतियोगिता आयोजित होगी. अंतर्राष्ट्रीय स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बरखेड़ा नाथू में होने वाले हॉकी के मुकाबले में भारत समेत जापान, चीन, मलेशिया, कोरिया और थाईलैंड जैसी एशिया की 6 टॉप महिला हॉकी टीमें हिस्सा लेंगी.
150 अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी अपने खेल का हुनर दिखाएंगे. प्रदेश सरकार के खेल एवं युवक कल्याण मंत्री विश्वास सारंग ने बताया कि इस इवेंट के लिए पूरे प्रदेश में ट्राफी टूर आयोजित किया जाएगा.
मध्य प्रदेश करेगा मेजबानी, हॉकी की नर्सरी में एशिया हॉकी कप
मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के लिए ये पहला मौका है कि जब ये शहर एशियन वीमेंस हॉकी चैम्पियंस ट्रॉफी-2026 का मेजबान बनने जा रहा है. सहकारिता, खेल और युवा कल्याण मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने मंगलवार को टीटी नगर स्टेडियम, भोपाल में आयोजित पत्रकार वार्ता में बताया कि "ये वर्ल्ड रैंकिंग प्रतियोगिता 19 नवंबर को भव्य समारोह के साथ प्रारंभ होगी. प्रतियोगिता का शुभारंभ मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की मौजूदगी में होगा. इस अवसर पर आयोजन से संबंधित एमओयू की प्रक्रिया भी पूरी की गई.
A NEW CHAPTER FOR WOMEN’S HOCKEY IN BHOPAL! 🏑🇮🇳 The Government of Madhya Pradesh and Hockey India officially signed an MoU to host the Hero Women’s Asian Champions Trophy 2026, scheduled to take place in Bhopal from November 19 to 28! 🤝 The MoU signing ceremony was graced by Shri Vishvas Kailash Sarang, Hon’ble Sports Minister of Madhya Pradesh; Shri Sanjiv Singh, Secretary, Sports, Government of Madhya Pradesh; Shri Ajai Srivastava, Additional Secretary, Sports, Government of Madhya Pradesh; Shri Chanchal Shekhar, Director, Sports, Government of Madhya Pradesh; Shri Bhola Nath Singh, Vice President, Asian Hockey Federation and Secretary General, Hockey India; Thiru Sekar J Manoharan, Treasurer, Hockey India and President, Hockey Unit of Tamil Nadu; and Cdr R K Srivastava, Director General, Hockey India. #HockeyIndia #IndiaKaGame #WomensAsianChampionsTrophy2026 #Bhopal2026— Hockey India (@TheHockeyIndia) November 3, 2026
टॉप 6 महिला हाकी टीमें, 5 हजार दर्शक और 166 देशों में लाइव टेलीकास्ट
इस प्रतियोगिता में एशिया की 6 शीर्ष महिला हॉकी टीमें हिस्सा लेंगी. भारत के अलावा, जापान, चीन, मलेशिया, कोरिया और थाईलैंड की टीमें मैच खेलेंगी. इन टीमों के करीब 150 अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी मैदान पर उतरकर अपनी खेल प्रतिभा दिखाएंगे. इन रोमांचक मुकाबलों को देखने के लिए स्टेडियम में एक साथ लगभग 5 हजार दर्शकों के बैठने की व्यवस्था रहेगी. मंत्री सारंग ने बताया कि प्रतियोगिता का लाइव प्रसारण 166 देशों में किया जाएगा.
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फ्लड लाइट की रोशनी में होंगे रोमांचक डे-नाइट मुकाबले
विश्वास सारंग ने बताया कि प्रतियोगिता के सभी मुकाबले डे-नाइट फॉर्मेट में फ्लड लाइट की रोशनी में खेले जाएंगे. प्रतिदिन तीन-तीन मुकाबले आयोजित होंगे. इसे मेगा इवेंट का रूप दिया जाएगा और प्रतियोगिता के दौरान विशेष ट्राइबल फूड एवं आर्ट स्टॉल लगाए जाएंगे. जहां मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत और पारंपरिक व्यंजनों को प्रदर्शित किया जाएगा."