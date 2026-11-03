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नर्सरी में लौटेगा फिर हॉकी का रोमांच, भोपाल करेगा दुनिया की 6 टीमों की मेजबानी

भोपाल करेगा दुनिया की 6 टीमों की मेजबानी ( Hockey India X Image )

भोपाल: हॉकी की नर्सरी कहे जाने वाले भोपाल में हॉकी की रौनक फिर लौटने जा रही है. भोपाल एशियन वीमेंस हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी-2026 की मेजबानी करने जा रहा है. एशियन हॉकी फेडरेशन एवं हॉकी इंडिया के सहयोग से पहली बार मध्य प्रदेश में 19 नवंबर से 28 नवंबर तक ये प्रतियोगिता आयोजित होगी. अंतर्राष्ट्रीय स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बरखेड़ा नाथू में होने वाले हॉकी के मुकाबले में भारत समेत जापान, चीन, मलेशिया, कोरिया और थाईलैंड जैसी एशिया की 6 टॉप महिला हॉकी टीमें हिस्सा लेंगी.

150 अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी अपने खेल का हुनर दिखाएंगे. प्रदेश सरकार के खेल एवं युवक कल्याण मंत्री विश्वास सारंग ने बताया कि इस इवेंट के लिए पूरे प्रदेश में ट्राफी टूर आयोजित किया जाएगा.